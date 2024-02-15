Стадион: Стад де Женев. Главный судья: Глова Филип
Ход матча
25'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
190 Количество передач 242
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Сон
77
Кайо
Ранхел
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
-
7 РикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Секо РуанПолузащитник
- Нападающий
-
90 Делев СпасНападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|4
|0.57
|Секо Руан
|2
|0.29
|Тиссера Матиас
|1
|0.14
|Дуа Квадво
|1
|0.14
|Йорданов Иван
|1
|0.14
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.14
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|2
|0
|Делев Спас
|2
|0
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Сон
|1
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Тиссера Матиас
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1 Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1
Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0
Результаты матчей
Серветт
Лудогорец
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серветт 0:0 Лудогорец
Исход игры
Серветт
52.9% (63)
Ничья
31.9% (38)
Лудогорец
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Серветт
29.4% (35)
1:1 Ничья
27.7% (33)
1:0 Серветт
16.8% (20)
1:2 Лудогорец
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Серветт
3.4% (4)
0:1 Лудогорец
3.4% (4)
0:2 Лудогорец
1.7% (2)
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