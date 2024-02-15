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Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Серветт
0:0
Второй тайм: 48'
Лудогорец
0'
25' Желтая карточка
Мазику Брэдли
37' Желтая карточка
Ондуа Гаэль

Ход матча

25'
Мазику Брэдли
 
37'
Ондуа Гаэль
 
46'
Конья Тимоте
Мазику Брэдли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 190 Количество передач 242
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 119
Серветт 52.9% (63)
X 31.9% (38)
Лудогорец 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лудогорец
3.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
21
Гийемено
Джереми
27
Кривелли
Энцо
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
8
Гонсалвеш
Клод
30
Педринью
Роша
37
Текпетей
Бернард
6
Пётровски
Якуб
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
Серветт
4-4-2
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 4 0.57
Секо Руан 2 0.29
Тиссера Матиас 1 0.14
Дуа Квадво 1 0.14
Йорданов Иван 1 0.14
Вердон Оливье 1 (1) 0.14
Текпетей Бернард 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Недялков Антон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Делев Спас 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сон 1 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1 Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1
Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0

Результаты матчей

Серветт
Лудогорец

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Серветт: 45%, Лудогорец: 55%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Серветт
  • 48'
    Руй Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Руй Стив из команды Серветт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 119
    Серветт 52.9% (63)
    X 31.9% (38)
    Лудогорец 15.1% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Серветт
    Ничья
    Лудогорец
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Серветт
    52.9% (63)
    Ничья
    31.9% (38)
    Лудогорец
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Серветт
    29.4% (35)
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    1:0 Серветт
    16.8% (20)
    1:2 Лудогорец
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Серветт
    3.4% (4)
    0:1 Лудогорец
    3.4% (4)
    0:2 Лудогорец
    1.7% (2)
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