Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Цунэмото Кэйго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Серветт

87' Витри Аслак Фонн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Пётровски Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Лудогорец

86' Матч возобновлен

85' Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Стеванович Мирослав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Оооо... вот это был удар! Антунес Алексис должен был забить с этой позиции.

82' Серветт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Лудогорец

81' Севрен Йоан из команды Серветт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Лудогорец

78' Рик из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Стеванович Мирослав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Антунес Алексис пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем

76' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Лудогорец

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Дуа Квадво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Руй Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Руй Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Лудогорец

67' Цунэмото Кэйго из команды Серветт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Рик из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Конья Тимоте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Лудогорец

63' Матч возобновлен

62' Дуа Квадво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Стеванович Мирослав пробил со штрафного прямо в стенку

59' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Лудогорец

58' Стеванович Мирослав не смог попасть в створ ударом издали

58' Севрен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хорошую попытку сделал Болла Бендегуз . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Болла Бендегуз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи

54' Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Лудогорец

53' Конья Тимоте не смог попасть в створ ударом издали

52' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Витри Аслак Фонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Лудогорец