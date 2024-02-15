  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Серветт
0:0
Конец матча
Лудогорец
0'
24' Желтая карточка
Мазику Брэдли
37' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
54' Желтая карточка
Гийемено Джереми
80' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
90'+5

Ход матча

24'
Мазику Брэдли
 
37'
Ондуа Гаэль
 
46'
Конья Тимоте
Мазику Брэдли
 
54'
Гийемено Джереми
 
60'
Антунес Алексис
Гийемено Джереми
 
60'
Кутеса Дерек
Болла Бендегуз
 
64'
 
Рик
Кайо Ранхел
75'
 
Секо Руан
Текпетей Бернард
80'
 
Сонко-Сундберг Ноа
85'
 
Делев Спас
Дуа Квадво
89'
Барон Энтони
Ондуа Гаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 395 Количество передач 382
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Серветт 52.9% (63)
X 31.9% (38)
Лудогорец 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
21
Гийемено
Джереми
27
Кривелли
Энцо
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
6
Пётровски
Якуб
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
Серветт
4-4-2
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 4 0.57
Секо Руан 2 0.29
Тиссера Матиас 1 0.14
Дуа Квадво 1 0.14
Йорданов Иван 1 0.14
Вердон Оливье 1 (1) 0.14
Текпетей Бернард 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Недялков Антон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Делев Спас 2 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1 Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1
Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0

Результаты матчей

Серветт
Лудогорец

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Серветт 52.9% (63)
    X 31.9% (38)
    Лудогорец 15.1% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Серветт 0:0 Лудогорец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Серветт
    52.9% (63)
    Ничья
    31.9% (38)
    Лудогорец
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Серветт
    29.4% (35)
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    1:0 Серветт
    16.8% (20)
    1:2 Лудогорец
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Серветт
    3.4% (4)
    0:1 Лудогорец
    3.4% (4)
    0:2 Лудогорец
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный