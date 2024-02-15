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Стадион: . Главный судья: Ниберг Гленн
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 79'
Ференцварош
0'
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Варга Барнабас
37' Желтая карточка
Макрекис Себраилс
51' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
60' Желтая карточка
Карму Давид
78' Желтая карточка
Уинго Генри

Ход матча

2'
 
Варга Барнабас
37'
 
Макрекис Себраилс
51'
Александропулос Сотириос
 
60'
Карму Давид
 
62'
Орта Андре
Александропулос Сотириос
 
63'
Поденсе Даниэл
Масурас Гиоргос
 
75'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Маркиньос
75'
 
Пешич Александар
Варга Барнабас
78'
 
Уинго Генри
78'
Йоветич Стеван
Карвалью Жоау
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 196 Количество передач 190
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Олимпиакос 79.5% (97)
X 10.7% (13)
Ференцварош 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ференцварош
4.00
3.83
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4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
3
Ммаэ
Сами
25
Макрекис
Себраилс
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
80
Маига
Хабиб
16
Захариассен
Кристоффер
10
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
Олимпиакос
4-2-3-1
Ференцварош
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.69
Траоре Адама VII 6 0.46
Пешич Александар 4 0.31
Захариассен Кристоффер 4 0.31
Овусу Квабена 2 0.15
Абу-Фани Мохаммад 1 0.08
Рамирес Кристиан 1 0.08
Ммаэ Сами 1 0.08
Сиссе Ибраим 1 0.08
Шигер Давид 1 0.08
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Котоно Балинт 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александропулос Сотириос 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Макрекис Себраилс 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Пешич Александар 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Абена Минти 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
14
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
16

Голы по времени матча

Забито

0
16
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
30
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 19
0 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дебрецен - Ференцварош 1:2 Ференцварош - МТК Будапешт 5:1 Кишварда - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3
Ференцварош - Кривбасс КР 0:2 Ференцварош - Пяст 2:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Залаэгерсег 3:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2 Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Ференцварош

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 122
    Олимпиакос 79.5% (97)
    X 10.7% (13)
    Ференцварош 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Ференцварош
    4.00
    3.83
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Ференцварош

    Исход игры
    Олимпиакос
    79.5% (97)
    Ничья
    10.7% (13)
    Ференцварош
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    41% (50)
    1:0 Олимпиакос
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:2 Ференцварош
    7.4% (9)
    2:0 Олимпиакос
    5.7% (7)
    3:1 Олимпиакос
    3.3% (4)
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