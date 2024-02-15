Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Масурас Гиоргос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Рамирес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ибраим Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

49' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ибраим Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

47' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Ох, нехорошо это выглядит. Марсело Родиней получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Марсело Родиней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Ференцварош

43' О, нет. Из многообещающей позиции Александропулос Сотириос из команды Олимпиакос наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Марсело Родиней из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Абу-Фани Мохаммад бьет со штрафного в створ, но Александрос Пасхалакис держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Ференцварош

39' Карвалью Жоау не смог попасть в створ ударом издали

39' Фортунис Костас пробил со штрафного прямо в стенку

38' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Макрекис Себраилс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Масурас Гиоргос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фортунис Костас пробует нанести удар издали, но Денеш Дибус держит все под контролем

34' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Александропулос Сотириос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Карму Давид нанес удар головой, но Денеш Дибус спокойно отбил мяч.

33' Марсело Родиней из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Фортунис Костас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ибраим Сиссе из команды Ференцварош перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Олимпиакос

30' Варга Барнабас из команды Ференцварош не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Рамирес Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Оооо... вот это был удар! Маркиньос VI должен был забить с этой позиции.

29' О, нет. Из многообещающей позиции Маркиньос VI из команды Ференцварош наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Макрекис Себраилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

28' Ибраим Сиссе из команды Ференцварош перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Удар от ворот произведет Ференцварош

26' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Олимпиакос

25' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

25' Абу-Фани Мохаммад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Рамирес Кристиан пробует нанести удар издали, но Александрос Пасхалакис держит все под контролем

25' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Ференцварош

23' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Масурас Гиоргос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Ибраим Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Ференцварош

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ибраим Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Рамирес Кристиан из команды Ференцварош своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ибраим Сиссе из команды Ференцварош перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Олимпиакос

10' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ибраим Сиссе успешно блокирует удар.

8' Эссе Сантьяго из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ибраим Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ибраим Сиссе ошибается в защите.

4' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

4' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ференцварош отменен из-за положения "вне игры".

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ференцварош

3' Команда Ференцварош забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ференцварош начинает с центра поля