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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ниберг Гленн
Олимпиакос
1:0
Конец матча
Ференцварош
0'
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Варга Барнабас
37' Желтая карточка
Макрекис Себраилс
51' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
60' Желтая карточка
Карму Давид
77' Желтая карточка
Уинго Генри
1:0
83' Гол
Эль-Кааби Аюб
86' Желтая карточка
Станкович Деян
90' Желтая карточка
Бен-Ромдане Мохамед Али
90'+7

Ход матча

2'
 
Варга Барнабас
37'
 
Макрекис Себраилс
51'
Александропулос Сотириос
 
60'
Карму Давид
 
62'
Орта Андре
Александропулос Сотириос
 
63'
Поденсе Даниэл
Масурас Гиоргос
 
75'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Маркиньос
75'
 
Пешич Александар
Варга Барнабас
77'
 
Уинго Генри
78'
Йоветич Стеван
Карвалью Жоау
 
81'
 
Бешич Мухамед
Абу-Фани Мохаммад
83'
Эль-Кааби Аюб
(Марсело Родиней)
1:0
86'
 
Станкович Деян
90'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
90'
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
 
90'
Иборра Висенте
Фортунис Костас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 455 Количество передач 340
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 122
Олимпиакос 79.5% (97)
X 10.7% (13)
Ференцварош 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
3
Ммаэ
Сами
25
Макрекис
Себраилс
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
80
Маига
Хабиб
16
Захариассен
Кристоффер
10
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
Олимпиакос
4-2-3-1
Ференцварош
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 1 1
Марсело Родиней 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.69
Траоре Адама VII 6 0.46
Пешич Александар 4 0.31
Захариассен Кристоффер 4 0.31
Овусу Квабена 2 0.15
Абу-Фани Мохаммад 1 0.08
Рамирес Кристиан 1 0.08
Ммаэ Сами 1 0.08
Сиссе Ибраим 1 0.08
Шигер Давид 1 0.08
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Котоно Балинт 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Макрекис Себраилс 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 2 0
Станкович Деян 1 0
Пешич Александар 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Абена Минти 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Уинго Генри 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
14
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
16

Голы по времени матча

Забито

1
16
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
100%
5
31%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
30
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
100%
6
20%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дебрецен - Ференцварош 1:2 Ференцварош - МТК Будапешт 5:1 Кишварда - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3
Ференцварош - Кривбасс КР 0:2 Ференцварош - Пяст 2:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Залаэгерсег 3:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2 Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Ференцварош

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 122
    Олимпиакос 79.5% (97)
    X 10.7% (13)
    Ференцварош 9.8% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Ференцварош

    Исход игры
    Олимпиакос
    79.5% (97)
    Ничья
    10.7% (13)
    Ференцварош
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    41% (50)
    1:0 Олимпиакос
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:2 Ференцварош
    7.4% (9)
    2:0 Олимпиакос
    5.7% (7)
    3:1 Олимпиакос
    3.3% (4)
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