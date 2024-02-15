Стадион: Караискакис. Главный судья: Ниберг Гленн
1:0
Конец матча
0'
2' Undefined phrase: football_event_Варга Барнабас
37' Желтая карточкаМакрекис Себраилс
51' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
60' Желтая карточкаКарму Давид
77' Желтая карточкаУинго Генри
1:0
83' ГолЭль-Кааби Аюб
86' Желтая карточкаСтанкович Деян
90' Желтая карточкаБен-Ромдане Мохамед Али
90'+7
Ход матча
60'
77'
83'
1:0
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
455 Количество передач 340
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Карму
Давид
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
10
Маркиньос
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|1
|1
|Марсело Родиней
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|0.69
|Траоре Адама VII
|6
|0.46
|Пешич Александар
|4
|0.31
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.31
|Овусу Квабена
|2
|0.15
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.08
|Рамирес Кристиан
|1
|0.08
|Ммаэ Сами
|1
|0.08
|Сиссе Ибраим
|1
|0.08
|Шигер Давид
|1
|0.08
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Котоно Балинт
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|3
|0
|Макрекис Себраилс
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|2
|0
|Станкович Деян
|1
|0
|Пешич Александар
|1
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
14
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
16
Голы по времени матча
Забито
1
16
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
100%
5
31%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
30
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
100%
6
20%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дебрецен - Ференцварош 1:2 Ференцварош - МТК Будапешт 5:1 Кишварда - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3
Ференцварош - Кривбасс КР 0:2 Ференцварош - Пяст 2:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Залаэгерсег 3:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2 Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Ференцварош
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Ференцварош
Исход игры
Олимпиакос
79.5% (97)
Ничья
10.7% (13)
Ференцварош
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
41% (50)
1:0 Олимпиакос
23.8% (29)
1:1 Ничья
8.2% (10)
1:2 Ференцварош
7.4% (9)
2:0 Олимпиакос
5.7% (7)
3:1 Олимпиакос
3.3% (4)
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