Стадион: Bozsik Aréna. Главный судья: Коллам Уилльям
0:0
Первый тайм: 40'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
23
Кандил
Маор
33
Руф
Дави
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Защитник
-
23 Кандил МаорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
-
-
-
37 Yarin Levi
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.77
|Орбан Гифт
|9 (1)
|0.69
|Тиссудали Тарик
|5 (1)
|0.38
|Де Сар Жюльен
|2
|0.15
|Гандельман Омри
|2
|0.15
|Фофана Малик
|2
|0.15
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Хон Хён-Сок
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Кумс Свен
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
3
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
22
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
25
Голы по времени матча
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
0
22
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
36
0 В 1-м тайме 14
0 Во 2-м тайме 22
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
0
0%
9
25%
61-75
0
0%
9
25%
76-90
Пропущено
0
13
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Ашдод 4:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:3 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Гент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Гент
Точный счет
2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
5:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
5
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:0 Гент
Исход игры
Маккаби Хайфа
40.8% (51)
Ничья
34.4% (43)
Гент
24.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (37)
2:1 Маккаби Хайфа
19.2% (24)
1:2 Гент
13.6% (17)
1:0 Маккаби Хайфа
9.6% (12)
0:1 Гент
8.8% (11)
2:0 Маккаби Хайфа
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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