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Стадион: . Главный судья: Коллам Уилльям
Маккаби Хайфа
0:0
Первый тайм: 40'
Гент
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 125
Маккаби Хайфа 40.8% (51)
X 34.4% (43)
Гент 24.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Гент
3.10
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3.60
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3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кайуф
Шариф
22
Фейнголд
Илай
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
17
Подгоряну
Суф
23
Кандил
Маор
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
31
Лесовой
Даниил
6
Кинда
Гади
9
Пьерро
Францди
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
10
Тиссудали
Тарик
9
Сонко
Момоду
Маккаби Хайфа
4-4-2
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.77
Орбан Гифт 9 (1) 0.69
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.38
Де Сар Жюльен 2 0.15
Гандельман Омри 2 0.15
Фофана Малик 2 0.15
Геркенс Питер 1 0.08
Хон Хён-Сок 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Кумс Свен 0 0
Фадига Ноа 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 4 0
Де Сар Жюльен 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Орбан Гифт 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Фадига Ноа 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
3
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
22
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
25

Голы по времени матча

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

0
22
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
36
0 В 1-м тайме 14
0 Во 2-м тайме 22
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
0
0%
9
25%
61-75
0
0%
9
25%
76-90

Пропущено

0
13
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Ашдод 4:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа 0:3 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Гент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2
Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Гент

Точный счет

2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

5:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

5
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • 38'
    Ватанабэ Цуёси из команды Гент перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 38'
    Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Маккаби Хайфа пытается что-то создать.
  • 38'
    Подгоряну Суф ослабляет давление, выбив мяч.
  • 38'
    Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Гент совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 37'
    Удар от ворот произведет Гент
  • 37'
    Пьерро Францди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Прогнозы 125
    Маккаби Хайфа 40.8% (51)
    X 34.4% (43)
    Гент 24.8% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    Гент
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:0 Гент

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    40.8% (51)
    Ничья
    34.4% (43)
    Гент
    24.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (37)
    2:1 Маккаби Хайфа
    19.2% (24)
    1:2 Гент
    13.6% (17)
    1:0 Маккаби Хайфа
    9.6% (12)
    0:1 Гент
    8.8% (11)
    2:0 Маккаби Хайфа
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Маккаби Хайфа
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