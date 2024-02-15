Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Тиссудали Тарик . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Браун Арчи из команды Гент своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ватанабэ Цуёси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Илай Фейнгольд ослабляет давление, выбив мяч.

42' Браун Арчи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мохамед Али II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

39' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Гент

37' Пьерро Францди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Маккаби Хайфа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Илай Фейнгольд ослабляет давление, выбив мяч.

36' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

36' Кандил Маор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Сек Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Гент

34' Кайуф Шариф взял и забрал мяч на выходе

33' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Тиссудали Тарик из команды Гент своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Геркенс Питер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Сонко Момоду . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Кандусс Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ватанабэ Цуёси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кайуф Шариф взял и забрал мяч на выходе

25' Сонко Момоду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

24' Маккаби Хайфа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Гент

22' Маккаби Хайфа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Маккаби Хайфа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Илай Фейнгольд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Гент

14' Маккаби Хайфа идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Илай Фейнгольд ослабляет давление, выбив мяч.

12' Илай Фейнгольд из команды Маккаби Хайфа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Сонко Момоду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мохамед Али II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Руф Дави взял и забрал мяч на выходе

7' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кайуф Шариф взял и забрал мяч на выходе

4' Гент совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Гент начинает с центра поля