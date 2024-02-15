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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Ланс
0:0
Второй тайм: 50'
Фрайбург
0'
38' Желтая карточка
Гради Жонатан
42' Желтая карточка
Дансо Кевин

Ход матча

38'
Гради Жонатан
 
42'
Дансо Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 268 Количество передач 191
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Ланс 78.4% (98)
X 14.4% (18)
Фрайбург 7.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Фрайбург
4.75
3.90
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5.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
2
Агилар
Рубен
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Ланс
3-4-3
Фрайбург
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.57
Грегорич Михаэль 3 0.43
Доан Рицу 2 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Эггештайн Максимилиан 1 0.14
Адаму Чуквубике 1 0.14
Филипп Максимилиан 1 0.14
Сильдиллия Килианн 1 0.14
Рохль Мерлин 1 0.14
Вайсхаупт Ноа 1 0.14
Макенго Жорди 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
10
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
17
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2
Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1

Результаты матчей

Ланс
Фрайбург

Точный счет

5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Доан Рицу из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Шаллаи Роланд. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 49'
    Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 48'
    Хёфлер Николас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 47'
    Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Диуф Энди наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
  • 46'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Эль-Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Матч возобновлен
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    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Фрайбург: 40%.
    • 47'
      Фрайбург начинает контратаку
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 46'
      Хёлер Лукас из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Гради Жонатан заработал фол
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Атуболу Ноа из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 45'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
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    Прогнозы 125
    Ланс 78.4% (98)
    X 14.4% (18)
    Фрайбург 7.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Фрайбург
    4.75
    3.90
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Ланс
    78.4% (98)
    Ничья
    14.4% (18)
    Фрайбург
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.6% (52)
    1:0 Ланс
    16% (20)
    1:1 Ничья
    12% (15)
    2:0 Ланс
    5.6% (7)
    3:1 Ланс
    5.6% (7)
    1:2 Фрайбург
    4.8% (6)
    3:2 Ланс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Фрайбург
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