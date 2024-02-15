  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Ланс
0:0
Конец матча
Фрайбург
0'
38' Желтая карточка
Гради Жонатан
42' Желтая карточка
Дансо Кевин
70' Undefined phrase: football_event_
Айдара Массадио
81' Желтая карточка
Саид Уэсли
90' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
90'+5

Ход матча

38'
Гради Жонатан
 
42'
Дансо Кевин
 
63'
Чавес Джоаннер
Агилар Рубен
 
63'
Абдул-Самед Салис
Диуф Энди
 
70'
Айдара Массадио
 
72'
Фюльжени Анжело
Коста Давид
 
72'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
79'
 
Грифо Винченцо
Рохль Мерлин
81'
Саид Уэсли
 
86'
 
Филипп Максимилиан
Шаллаи Роланд
86'
 
Грегорич Михаэль
Хёлер Лукас
89'
Хусанов Абдукодир
Айдара Массадио
 
90'
 
Филипп Максимилиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 502 Количество передач 385
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 125
Ланс 78.4% (98)
X 14.4% (18)
Фрайбург 7.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
2
Агилар
Рубен
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Ланс
3-4-3
Фрайбург
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.57
Грегорич Михаэль 3 0.43
Доан Рицу 2 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Эггештайн Максимилиан 1 0.14
Адаму Чуквубике 1 0.14
Филипп Максимилиан 1 0.14
Сильдиллия Килианн 1 0.14
Рохль Мерлин 1 0.14
Вайсхаупт Ноа 1 0.14
Макенго Жорди 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саид Уэсли 1 0
Гради Жонатан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
10
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
17
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2
Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1

Результаты матчей

Ланс
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ланс
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ланс 78.4% (98)
    X 14.4% (18)
    Фрайбург 7.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 0:0 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Ланс
    78.4% (98)
    Ничья
    14.4% (18)
    Фрайбург
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.6% (52)
    1:0 Ланс
    16% (20)
    1:1 Ничья
    12% (15)
    2:0 Ланс
    5.6% (7)
    3:1 Ланс
    5.6% (7)
    1:2 Фрайбург
    4.8% (6)
    3:2 Ланс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный