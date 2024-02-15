Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Фрайбург

44' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хёфлер Николас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи

42' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Коста Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гради Жонатан получил желтую карточку от судьи

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Кайтель Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Фрайбург

36' Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

31' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Коста Давид не смог попасть в створ ударом издали

30' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

28' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Дансо Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Ланс

27' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Фрайбург

26' Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

21' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Шаллаи Роланд и попал в перекладину!

19' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Фрайбург

17' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

14' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эль-Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фрайбург начинает с центра поля