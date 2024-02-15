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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Брага
1:1
Перерыв
Карабах
0'
0:1
21' Пенальти
Янкович Марко
30' Желтая карточка
Матеус Силва
1:1
44' Гол
45' Желтая карточка
Руис Абель

Ход матча

21'
0:1
Янкович Марко
30'
 
Матеус Силва
44'
1:1
45'
Руис Абель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 200
Брага 59.5% (119)
X 6.5% (13)
Карабах 34% (68)
0
матч окончится ничьей
Но(Больше) за Брагу
sergey.volk81 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Карабах
7.75
5.20
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8.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
18
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
99
Лунёв
Андрей
2
Силва
Матеус
II
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Брага
4-1-4-1
Карабах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 4 0.36
Жуниньо VI 3 0.27
Байрамов Турал 3 (3) 0.27
Бензия Яссин 2 0.18
Мустафазаде Бахлул 1 0.09
Медина Кевин 1 0.09
Янкович Марко 1 (1) 0.09
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 4 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Вешович Марко 1 1
Андраде Патрик 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
7
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1
Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7
Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2

Результаты матчей

Брага
Карабах

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брага
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Руис нарушил правила на сопернике и остался недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол. Желтая карточкой награжден Руис за неспортивное поведение.
  • 45'
    Руис простреливал вдоль ворот "Карабаха", но мяч рикошетом от защитника чуть не залетел в ближний угол - Лунёв вовремя среагировал.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Банза!!!
    Ньякате головой пробил после подачи с углового, но мяч с линии ворот вытащил Янкович, однако первым на добивании оказался Банза, который и отравил круглого в сетку!
  • 44'
    Борха добрался до штрафной площади гостей и мощно зарядил по воротам, но попал в голову защитнику.
  • 43'
    Саласар убежал с мячом в быструю атаку, протащил круглого до штрафной "Карабаха" и сделал передачу на дальнюю штангу, где не оказалось никого из его партнеров. 
  • 41'
    Борха активно боролся за мяч у чужого углового флажка, но не смог сохранить мяч для своей команды.
  • 40'
    Получилось у "Браги" завладеть территориальным преимуществом, но пока не могут португальцы доставить серьезные проблемы Лунёву.
  • Травма, повреждение
    39'
    Силва пострадал в борьбе с соперником. Медики уже на поле.
  • 38'
    Банза хотел пробить через себя после подачи в штрафную "Карабаха", но не смог как следует приложиться по снаряду. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Джафаргулиев грубо сыграл против Гомеса, но арбитр не стал показывать желтую карточку футболисту.
  • 36'
    Джало оказался на правом фланге атаки против двух соперников, но не смог их переиграть и потерял мяч.
  • 35'
    Карвалью хотел сделать передачу внутрь штрафной "Карабаха", но она была заблокирована.
  • Травма, повреждение
    33'
    Бензия заехал рукой в лицо Моутинью. Требуется медицинская помощь игроку "Браги".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      32'
      Силва получил желтую карточку за откидку мяча после свистка. 
    • 31'
      Лунёв сыграл кулаком после подачи в свою штрафную и выбил мяч из своей зоны.
    • Угловой
      30'
      У Банза сняли мяч с ноги прямо перед ударом. В итоге угловой у ворот гостей.
    • 29'
      Андраде попробовал сделать прострел вдоль ворот, но попал в ногу сопеника.
    • Фол, нарушение
      28'
      Джало сбил с ног Силву, толкнув соперника в спину.
    • 27'
      Поактивнее в прессинге стали действовать гости. Не боятся они уже идти на чужую половину поля целой группой игроков. Стоит сказать, что сегодня "Брага" позволяет играть сопернику.
    • Фол, нарушение
      26'
      Фол в атаке зафиксирован со стороны "Браги".
    • Угловой
      25'
      Ромао выиграл верховую борьбу после подачи в свою штрафную. Угловой у ворот "Карабаха", 
    • Фол, нарушение
      24'
      Ромао врезался сзади в Руиса. Штрафной удар на половине поля "Карабаха".
    • 23'
      Ошибся у своей штрафной защитник "Карабаха", но партнеры помогли ему вернуть мяч под свой контроль.
    • 22'
      Верховой заброс последовал в сторону ворот "Карабаха", но мяч покинул пределы поля.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Янкович!!! 
      Мощно пробил в правый от себя угол Янкович. Вратарь угадал направление мяча, но не смог до него дотянуться. 
    • Пенальти!
      20'
      Пенальти в воротам "Браги"! Джафаргулиев завалился на газон после удара со стороны Гомеса.
    • 19'
      Длинный заброс последовал на дальнюю штангу "Браги", но никто из футболистов "Карабаха" не смог добраться до мяча. 
    • 18'
      Не получается сейчас у "Карабаха" добраться до чужих ворот. С фланга на фланг переводят мяч гости, но "Брага" действует надежно. 
    • 17'
      Жуниньо накрутил пару соперников и мощно зарядил с дальней дистанции, но мяч угодил в игрока "Браги".
    • 16'
      Потеряли мяч в центре поля игроки "Карабаха", но вовремя успели вернуться и закрыть свободные зоны.
    • 15'
      Ответную атаку провели гости, но она не завершилась ударом по воротам.
    • 14'
      Банза с линии штрафной пробил по воротам "Карабаха", но попал точно в руки Лунёву.
    • 13'
      Зубир хотел сыграть в стенку с Бензия, но у того не получилось сделать обратную точную передачу. 
    • 12'
      Зубир хотел на замахе убрать соперника и пробить по воротам "Браги" из штрафной площади, но защитник португальской команды надежно сыграл в эпизоде. 
    • 11'
      Длинная верховая передача пошла на Банза, у которого не получилось зацепиться за мяч.
    • 10'
      Теперь уже по левому флангу попробовали провести атаку португальцы, но защитники "Карабаха" не позволили сопернику подобраться к штрафной.
    • Опасный момент
      8'
      Первый опасный момент у ворот "Карабаха"! Лунёв не смог зафиксировать мяч после прострела в штрафную гостей, а первым на добивании оказался Карвалью, который пробил по воротам, но попал в защитника!
    • 7'
      Ромао ошибся в передаче в центре поля в простом эпизоде и подарил мяч футболистам "Браги".
    • Фол, нарушение
      6'
      Длинный заброс последовал по правому флангу на Силву, который очень старался отвоевать мяч у игрока "Браги", но нарушил правила. 
    • 5'
      Лунёв впервые в матче вступил в игру. Джало накрутил соперника и решил пробить из-за пределов штрафной, но российский голкипер забрал мяч.
    • 4'
      На первых минутах мяч большую часть времени находится в центре поля. Пока ни одна из команд не может забрать контроль над игрой.
    • 3'
      Левым флангом попытался организовать атаку "Карабах", но "Брага" не позволила далеко пробраться по бровке. 
    • 2'
      "Карабах" после розыгрыша мяча сразу же отправил снаряд в атаку, но круглый достался игрокам "Браги".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:1 Карабах

    Исход игры
    Брага
    58.5% (120)
    Ничья
    6.3% (13)
    Карабах
    35.1% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.32% (113)
    Меньше
    34.68% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    68.79% (119)
    Нет
    31.21% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    25.9% (53)
    2:1 Брага
    23.9% (49)
    2:0 Брага
    14.6% (30)
    1:0 Брага
    9.8% (20)
    1:1 Ничья
    3.4% (7)
    3:1 Брага
    3.4% (7)
    0:1 Карабах
    1.5% (3)
    2:2 Ничья
    1% (2)
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