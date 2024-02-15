Саласар убежал с мячом в быструю атаку, протащил круглого до штрафной "Карабаха" и сделал передачу на дальнюю штангу, где не оказалось никого из его партнеров.

Борха добрался до штрафной площади гостей и мощно зарядил по воротам, но попал в голову защитнику.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Банза!!! Ньякате головой пробил после подачи с углового, но мяч с линии ворот вытащил Янкович, однако первым на добивании оказался Банза, который и отравил круглого в сетку!

Руис простреливал вдоль ворот "Карабаха", но мяч рикошетом от защитника чуть не залетел в ближний угол - Лунёв вовремя среагировал.

Руис нарушил правила на сопернике и остался недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол. Желтая карточкой награжден Руис за неспортивное поведение.

Джало оказался на правом фланге атаки против двух соперников, но не смог их переиграть и потерял мяч.

Банза хотел пробить через себя после подачи в штрафную "Карабаха", но не смог как следует приложиться по снаряду.

Силва пострадал в борьбе с соперником. Медики уже на поле.

Получилось у "Браги" завладеть территориальным преимуществом, но пока не могут португальцы доставить серьезные проблемы Лунёву.

Борха активно боролся за мяч у чужого углового флажка, но не смог сохранить мяч для своей команды.

Ромао врезался сзади в Руиса. Штрафной удар на половине поля "Карабаха".

Ромао выиграл верховую борьбу после подачи в свою штрафную. Угловой у ворот "Карабаха",

Поактивнее в прессинге стали действовать гости. Не боятся они уже идти на чужую половину поля целой группой игроков. Стоит сказать, что сегодня "Брага" позволяет играть сопернику.

У Банза сняли мяч с ноги прямо перед ударом. В итоге угловой у ворот гостей.

Лунёв сыграл кулаком после подачи в свою штрафную и выбил мяч из своей зоны.

22' Верховой заброс последовал в сторону ворот "Карабаха", но мяч покинул пределы поля.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Янкович!!!

Мощно пробил в правый от себя угол Янкович. Вратарь угадал направление мяча, но не смог до него дотянуться.

20' Пенальти в воротам "Браги"! Джафаргулиев завалился на газон после удара со стороны Гомеса.

19' Длинный заброс последовал на дальнюю штангу "Браги", но никто из футболистов "Карабаха" не смог добраться до мяча.

18' Не получается сейчас у "Карабаха" добраться до чужих ворот. С фланга на фланг переводят мяч гости, но "Брага" действует надежно.

17' Жуниньо накрутил пару соперников и мощно зарядил с дальней дистанции, но мяч угодил в игрока "Браги".

16' Потеряли мяч в центре поля игроки "Карабаха", но вовремя успели вернуться и закрыть свободные зоны.

15' Ответную атаку провели гости, но она не завершилась ударом по воротам.

14' Банза с линии штрафной пробил по воротам "Карабаха", но попал точно в руки Лунёву.

13' Зубир хотел сыграть в стенку с Бензия, но у того не получилось сделать обратную точную передачу.

12' Зубир хотел на замахе убрать соперника и пробить по воротам "Браги" из штрафной площади, но защитник португальской команды надежно сыграл в эпизоде.

11' Длинная верховая передача пошла на Банза, у которого не получилось зацепиться за мяч.

10' Теперь уже по левому флангу попробовали провести атаку португальцы, но защитники "Карабаха" не позволили сопернику подобраться к штрафной.

8' Первый опасный момент у ворот "Карабаха"! Лунёв не смог зафиксировать мяч после прострела в штрафную гостей, а первым на добивании оказался Карвалью, который пробил по воротам, но попал в защитника!

7' Ромао ошибся в передаче в центре поля в простом эпизоде и подарил мяч футболистам "Браги".

6' Длинный заброс последовал по правому флангу на Силву, который очень старался отвоевать мяч у игрока "Браги", но нарушил правила.

5' Лунёв впервые в матче вступил в игру. Джало накрутил соперника и решил пробить из-за пределов штрафной, но российский голкипер забрал мяч.

4' На первых минутах мяч большую часть времени находится в центре поля. Пока ни одна из команд не может забрать контроль над игрой.

3' Левым флангом попытался организовать атаку "Карабах", но "Брага" не позволила далеко пробраться по бровке.

2' "Карабах" после розыгрыша мяча сразу же отправил снаряд в атаку, но круглый достался игрокам "Браги".