Но(Больше) за Брагу
sergey.volk81 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андраде Леандро
|4
|0.36
|Жуниньо VI
|3
|0.27
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.27
|Бензия Яссин
|2
|0.18
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.09
|Медина Кевин
|1
|0.09
|Янкович Марко
|1 (1)
|0.09
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|4
|0
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Андраде Патрик
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2