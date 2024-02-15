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Стадион: . Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
Штурм Грац
2:1
Второй тайм: 53'
Слован Братислава
0'
1:0
4' Гол
Бирет Мика
1:1
8' Гол
Родригес Жерсон
2:1
27' Гол
Горенц-Станкович Йон
44' Желтая карточка
Змрхаль Яромир

Ход матча

4'
Бирет Мика
(Хорват Томи)
1:0
8'
1:1
Родригес Жерсон
(Змрхаль Яромир)
27'
Горенц-Станкович Йон
(Аффенгрубер Давид)
2:1
44'
 
Змрхаль Яромир

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 188 Количество передач 141
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 121
Штурм Грац 71.1% (86)
X 21.5% (26)
Слован Братислава 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Слован Братислава
4.60
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
8
Прасс
Александр
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
11
Саркария
Манприт
31
Трновски
Мартин
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
8
Змрхаль
Яромир
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
10
Родригес
Жерсон
13
Стрелец
Давид
Штурм Грац
4-2-1-3
Слован Братислава
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 1
Бирет Мика 1 1
Аффенгрубер Давид 0 0
Хорват Томи 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.57
Куцка Юрай 2 0.29
Вайсс Владимир 1 0.14
Родригес Жерсон 1 0.14
Блэкмэн Сезар 1 0.14
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Борян Милан 1 1
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2
Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Слован Братислава

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Штурм Грац 71.1% (86)
    X 21.5% (26)
    Слован Братислава 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Штурм Грац
    Ничья
    Слован Братислава
    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 2:1 Слован Братислава

    Исход игры
    Штурм Грац
    71.1% (86)
    Ничья
    21.5% (26)
    Слован Братислава
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Штурм Грац
    38.8% (47)
    1:0 Штурм Грац
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    14.9% (18)
    2:0 Штурм Грац
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Слован Братислава
    3.3% (4)
    0:1 Слован Братислава
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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