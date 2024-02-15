Стадион: Меркур Арена. Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
2:1
Второй тайм: 53'
0'
1:0
4' ГолБирет Мика
1:1
8' ГолРодригес Жерсон
2:1
27' ГолГоренц-Станкович Йон
44' Желтая карточкаЗмрхаль Яромир
Ход матча
4'
1:0
8'
27'
44'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
188 Количество передач 141
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горенц-Станкович Йон
|1
|1
|Бирет Мика
|1
|1
|Аффенгрубер Давид
|0
|0
|Хорват Томи
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4 (1)
|0.57
|Куцка Юрай
|2
|0.29
|Вайсс Владимир
|1
|0.14
|Родригес Жерсон
|1
|0.14
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.14
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Борян Милан
|1
|1
|Ловат Лукас
|1
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2
Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Слован Братислава
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац 2:1 Слован Братислава
Исход игры
Штурм Грац
71.1% (86)
Ничья
21.5% (26)
Слован Братислава
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
2:1 Штурм Грац
38.8% (47)
1:0 Штурм Грац
20.7% (25)
1:1 Ничья
14.9% (18)
2:0 Штурм Грац
7.4% (9)
0:0 Ничья
4.1% (5)
1:2 Слован Братислава
3.3% (4)
0:1 Слован Братислава
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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