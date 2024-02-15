Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Томи Хорват оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Томи Хорват навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Томи Хорват. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Влодарчик Шимон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Слован Братислава

77' Газибегович Юсуф получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Родригес Жерсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

76' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Кашия Гурам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Игра в одни ворота сейчас. Штурм Грац доминирует и владеет мячом

69' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Вютрих Грегори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Томи Хорват из команды Штурм Грац подал угловой справа.

66' Томи Хорват выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О О Л - Китеишвили Отар из команды Штурм Грац забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мартин Трновский прыгнул не в ту сторону.

64' После проверки VAR судья не изменил решения - Штурм Грац пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Штурм Грац

63' Томи Хорват навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Мартин Трновский ослабляет давление, выбив мяч.

61' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Горенц-Станкович Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Саркария Манприт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Томи Хорват нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Саркария Манприт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Мартин Трновский делает важнейший сейв!

50' Хорошую попытку сделал Саркария Манприт . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Китеишвили Отар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.