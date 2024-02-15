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Стадион: . Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
Штурм Грац
4:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
4' Гол
Бирет Мика
1:1
8' Гол
Родригес Жерсон
2:1
27' Гол
Горенц-Станкович Йон
44' Желтая карточка
Змрхаль Яромир
3:1
64' Пенальти
Китеишвили Отар
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Вайсс Владимир
77' Желтая карточка
Родригес Жерсон
77' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
78' Красная карточка
Вайсс Владимир
4:1
90' Гол
Камара Амади
90'+5

Ход матча

4'
Бирет Мика
(Хорват Томи)
1:0
8'
1:1
Родригес Жерсон
(Змрхаль Яромир)
27'
Горенц-Станкович Йон
(Аффенгрубер Давид)
2:1
44'
 
Змрхаль Яромир
59'
Бовинг Виллиам
Саркария Манприт
 
64'
Китеишвили Отар
3:1
68'
 
Вайсс Владимир
Барсегян Тигран
71'
Влодарчик Шимон
Бирет Мика
 
77'
 
Вайсс Владимир
77'
 
Родригес Жерсон
77'
Газибегович Юсуф
 
78'
 
Вайсс Владимир
79'
 
Толич Марко
Стрелец Давид
82'
Хирлендер Штефан
Китеишвили Отар
 
82'
Джонстон Макс
Газибегович Юсуф
 
82'
Камара Амади
Прасс Александр
 
90'
Камара Амади
(Хорват Томи)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 365 Количество передач 280
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 121
Штурм Грац 71.1% (86)
X 21.5% (26)
Слован Братислава 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
8
Прасс
Александр
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
11
Саркария
Манприт
31
Трновски
Мартин
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
8
Змрхаль
Яромир
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
10
Родригес
Жерсон
13
Стрелец
Давид
Штурм Грац
4-2-1-3
Слован Братислава
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 1
Бирет Мика 1 1
Камара Амади 1 1
Китеишвили Отар 1 (1) 1
Хорват Томи 0 0
Аффенгрубер Давид 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.57
Куцка Юрай 2 0.29
Вайсс Владимир 1 0.14
Родригес Жерсон 1 0.14
Блэкмэн Сезар 1 0.14
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Вайсс Владимир 1 1
Борян Милан 1 1
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2
Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Слован Братислава

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Камара Амади нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Байрич Кенан успешно блокирует удар.
  • 94'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 91'
    Томи Хорват сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Камара Амади забивает с левой ноги!
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Прогнозы 121
    Штурм Грац 71.1% (86)
    X 21.5% (26)
    Слован Братислава 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 4:1 Слован Братислава

    Исход игры
    Штурм Грац
    71.1% (86)
    Ничья
    21.5% (26)
    Слован Братислава
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Штурм Грац
    38.8% (47)
    1:0 Штурм Грац
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    14.9% (18)
    2:0 Штурм Грац
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Слован Братислава
    3.3% (4)
    0:1 Слован Братислава
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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