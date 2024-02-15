За Динамо!!!
sergey.volk81 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|4 (3)
|0.57
|Перич Дино
|1
|0.14
|Марин Антонио
|1
|0.14
|Халилович Тибор
|1
|0.14
|Канеко Такуро
|1
|0.14
|Булат Марко
|1
|0.14
|Видович Габриэль
|1
|0.14
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перич Дино
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Канеко Такуро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Сергей Якирович
|1
|0
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3