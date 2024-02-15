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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Бетис
0:0
Второй тайм: 50'
Динамо Загреб
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 245 Количество передач 218
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 125
Бетис 89.6% (112)
X 6.4% (8)
Динамо Загреб 4% (5)
0
выиграет Динамо Загреб
За Динамо!!!
sergey.volk81 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Динамо Загреб
5.40
4.10
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6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
17
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
Бетис
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 4 (3) 0.57
Перич Дино 1 0.14
Марин Антонио 1 0.14
Халилович Тибор 1 0.14
Канеко Такуро 1 0.14
Булат Марко 1 0.14
Видович Габриэль 1 0.14
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
8
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4
Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3
Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 2:1

Результаты матчей

Бетис
Динамо Загреб

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бетис
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Бетис: 54%, Динамо Загреб: 46%.
  • 50'
    Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Петкович Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Бетис контролирует мяч.
  • 47'
    Бетис контролирует мяч.
  • 47'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Джонни из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
  • 46'
    Батурина Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Бетис контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
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    Прогнозы 125
    Бетис 89.6% (112)
    X 6.4% (8)
    Динамо Загреб 4% (5)
    0
    выиграет Динамо Загреб
    За Динамо!!!
    sergey.volk81 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Динамо Загреб
    5.40
    4.10
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Динамо Загреб

    Исход игры
    Бетис
    89.7% (113)
    Ничья
    6.3% (8)
    Динамо Загреб
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.9% (49)
    1:0 Бетис
    23.8% (30)
    2:0 Бетис
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    1:2 Динамо Загреб
    2.4% (3)
    3:0 Бетис
    1.6% (2)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
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    Бетис
    Динамо Загреб
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