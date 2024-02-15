Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Арбер Ходжа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

46' Батурина Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Канеко Такуро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Петкович Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Виллиан Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Джонни задерживает мяч рукой

38' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Джонни из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мишич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Песселья Херман нанес удар головой, но Иван Невистич спокойно отбил мяч.

35' Фекир Набиль из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Арбер Ходжа наказан за толчок Руибаль Айтор

33' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Арбер Ходжа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Булат Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Арбер Ходжа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Бетис

27' Булат Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Перкович Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Булат Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Арбер Ходжа из команды Динамо Загреб перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Булат Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ристовски Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Песселья Херман не смог попасть в створ ударом издали

7' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Батурина Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре