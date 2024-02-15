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Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Бетис
0:1
Конец матча
Динамо Загреб
0'
0:1
75' Пенальти
Петкович Бруно
80' Желтая карточка
Диао Ассане
82' Желтая карточка
Батурина Мартин
87' Желтая карточка
Шпикич Дарио
90' Желтая карточка
Виллиан Жозе
90' Желтая карточка
Песселья Херман
90'+6

Ход матча

58'
Рока Марк
Карвалью Вилльям
 
58'
Диао Ассане
Эззалзули Абде
 
58'
Бельерин Эктор
Родри Родриго
 
63'
 
Шпикич Дарио
Ходжа Арбер
63'
 
Видович Габриэль
Канеко Такуро
75'
0:1
Петкович Бруно
80'
Диао Ассане
 
81'
 
Огивара Такуя
Берноэр Максим
82'
 
Батурина Мартин
86'
 
Халилович Тибор
Батурина Мартин
86'
 
Куленович Сандро
Петкович Бруно
86'
Сорроче Хинес
Руибаль Айтор
 
87'
 
Шпикич Дарио
90'
Виллиан Жозе
 
90'
Песселья Херман
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 512 Количество передач 359
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 126
Бетис 89.7% (113)
X 6.3% (8)
Динамо Загреб 4% (5)
0
выиграет Динамо Загреб
За Динамо!!!
sergey.volk81 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
17
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
Бетис
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 5 (4) 0.71
Перич Дино 1 0.14
Марин Антонио 1 0.14
Халилович Тибор 1 0.14
Канеко Такуро 1 0.14
Булат Марко 1 0.14
Видович Габриэль 1 0.14
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Диао Ассане 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
8
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4
Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3
Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 2:1

Результаты матчей

Бетис
Динамо Загреб

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бетис
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 93'
    Ристовски Стефан из команды Динамо Загреб перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Куленович Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Рефери не любит споров - именно за это Песселья Херман сейчас получил желтую
  • 91'
    Виллиан Жозе получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 126
    Бетис 89.7% (113)
    X 6.3% (8)
    Динамо Загреб 4% (5)
    0
    выиграет Динамо Загреб
    За Динамо!!!
    sergey.volk81 #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:1 Динамо Загреб

    Исход игры
    Бетис
    89.7% (113)
    Ничья
    6.3% (8)
    Динамо Загреб
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.9% (49)
    1:0 Бетис
    23.8% (30)
    2:0 Бетис
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    1:2 Динамо Загреб
    2.4% (3)
    3:0 Бетис
    1.6% (2)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
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