Тур: 25. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Асколи
Кремонезе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
0.82
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
61
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.4
|Родригес Пабло
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Патрицио Масини
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|12 (2)
|0.48
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.12
|Пикель Шарль
|3
|0.12
|Коллоколо Микеле
|3
|0.12
|Раванелли Лука
|3
|0.12
|Гильоне Паоло
|2
|0.08
|Окереке Давид
|2
|0.08
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|10
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Антов Валентин
|5
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Васкес Франко
|5
|0
|Майер Жан
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Йонсен Деннис
|0
|1
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Асколи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кремонезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
15
Асколи
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Кремонезе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
6
35%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
5
26%
3
43%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
32%
1
14%
76-90
Забито
25
34
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
8
24%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Пропущено
32
16
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
6
19%
4
25%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
9
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Асколи
Кремонезе
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Асколи
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
103
38
310
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
92
49
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
195
717
915
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|24
|11
|5
|8
|38 - 34
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|24
|7
|9
|8
|28 - 28
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|24
|6
|12
|6
|26 - 29
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|31 - 38
|29
|14.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|17.
|24
|5
|7
|12
|28 - 34
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|21 - 36
|22
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|24
|5
|5
|14
|26 - 46
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|7.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|12
|4
|6
|2
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|16.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9