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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Асколи
0:0
Конец матча
Кремонезе
0'
12' Желтая карточка
Раванелли Лука
29' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
48' Желтая карточка
Васкес Франко
70' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
71' Желтая карточка
Чофани Даниэль
80' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
85' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
90'+7
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
16
Вяйсянен
Саули
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
13
Селия
Раффаэле
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
32
Абрего
Гонсало
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Асколи
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Кремонезе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:0
СB
3:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

0.82
1.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
61

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.4
Родригес Пабло 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Несторовски Илья 2 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Манцари Джакомо 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Патрицио Масини 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 12 (2) 0.48
Кастаньетти Микеле 3 0.12
Пикель Шарль 3 0.12
Коллоколо Микеле 3 0.12
Раванелли Лука 3 0.12
Гильоне Паоло 2 0.08
Окереке Давид 2 0.08
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 10 2
Ди Таккио Франческо 8 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 6 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Родригес Пабло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 7 0
Антов Валентин 5 1
Васкес Франко 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Майер Жан 5 0
Пикель Шарль 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Йонсен Деннис 0 1
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Кода Массимо 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Асколи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кремонезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

9
15
Асколи
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Кремонезе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
6
35%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
5
26%
3
43%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Забито

25
34
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
8
24%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Пропущено

32
16
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
6
19%
4
25%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
9
28%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2

Результаты матчей

Асколи
Кремонезе

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Асколи
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
9
16
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 24 7 9 8 28 - 28 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 24 6 12 6 26 - 29 30
13.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
14.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
17.
Тернана
 24 5 7 12 28 - 34 22
18.
Специя
 24 4 10 10 21 - 36 22
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 24 5 5 14 26 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 12 4 6 2 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Дзанимачча Лука получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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