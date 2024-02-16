Тур: 25. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
12' Желтая карточкаРаванелли Лука
29' Желтая карточкаДзанимачча Лука
48' Желтая карточкаВаскес Франко
70' Желтая карточкаВяйсянен Саули
71' Желтая карточкаЧофани Даниэль
80' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
85' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
90'+7
Ход матча
12'
29'
48'
70'
71'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
242 Количество передач 410
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Асколи
Кремонезе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
0.82
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
61
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.4
|Родригес Пабло
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Патрицио Масини
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|12 (2)
|0.48
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.12
|Пикель Шарль
|3
|0.12
|Коллоколо Микеле
|3
|0.12
|Раванелли Лука
|3
|0.12
|Гильоне Паоло
|2
|0.08
|Окереке Давид
|2
|0.08
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|10
|2
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Антов Валентин
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Майер Жан
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Йонсен Деннис
|0
|1
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Асколи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кремонезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
15
Асколи
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Кремонезе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
6
35%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
19
7
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
5
26%
3
43%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
32%
1
14%
76-90
Забито
25
34
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
8
24%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Пропущено
32
16
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
6
19%
4
25%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
8
25%
4
25%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
9
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Асколи
Кремонезе
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Асколи
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
39
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
49
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
718
916
124
421
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9