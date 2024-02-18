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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Венеция
2:2
Конец матча
Модена
0'
45' Желтая карточка
Баттистелла Томас
45' Желтая карточка
Дзампано Франческо
1:0
45' Пенальти
Похьянпало Йоэль
1:1
61' Гол
Джерли Фабио
2:1
71' Гол
Похьянпало Йоэль
76' Желтая карточка
Тессманн Таннер
76' Желтая карточка
Риччо Алессандро
2:1
77' Не забитый пенальти
Палумбо Антонио
2:2
77' Гол
Палумбо Антонио
90' Желтая карточка
Джерли Фабио
90'+9

Ход матча

45'
 
Баттистелла Томас
45'
Дзампано Франческо
 
45'
Похьянпало Йоэль
1:0
54'
 
Маньино Лука
Баттистелла Томас
61'
1:1
Джерли Фабио
(Маньино Лука)
68'
Оливьери Марко
Андерсен Магнус
 
68'
Гюткьяр Кристиан
Пьерини Николас
 
71'
Похьянпало Йоэль
2:1
76'
Тессманн Таннер
 
76'
 
Риччо Алессандро
77'
2:1
Палумбо Антонио
77'
2:2
Палумбо Антонио
78'
 
Тремолада Лука
Fabio Abiuso
90'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бузио Джанлука
 
90'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Похьянпало Йоэль
 
90'
 
Манкони Якопо
Палумбо Антонио
90'
 
Джерли Фабио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 378
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
38
Андерсен
Магнус
II
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
4
Antonio
Pergreffi
33
Кристиан
Каус
8
Санторо
Симоне
23
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
90
Fabio
Abiuso
9
Глиоцци
Этторе
Венеция
3-5-2
Модена
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Модена

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
5:0
СB
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 13 (4) 0.52
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.28
Пьерини Николас 5 0.2
Бузио Джанлука 5 0.2
Тессманн Таннер 4 0.16
Йонсен Деннис 3 0.12
Альтаре Джорджо 3 0.12
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.08
Дзампано Франческо 1 0.04
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Кандела Антонио 0 0
Оливьери Марко 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 5 (3) 0.2
Манкони Якопо 3 0.12
Стриццоло Лука 3 0.12
Fabio Abiuso 3 0.12
Фальчинелли Диего 2 0.08
Тремолада Лука 2 (1) 0.08
Баттистелла Томас 2 0.08
Заро Джованни 2 0.08
Edoardo Duca 2 0.08
Kleis Bozhanaj 2 0.08
Джерли Фабио 1 0.04
Понси Фабио 1 0.04
Глиоцци Этторе 1 0.04
Бонфанти Николас 1 0.04
Маньино Лука 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 5 1
Альтаре Джорджо 6 0
Тессманн Таннер 6 0
Сверко Марин 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Abiuso 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Заро Джованни 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Баттистелла Томас 5 0
Понси Фабио 5 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Коттали Маттео 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Джерли Фабио 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Санторо Симоне 1 0

Результаты матчей

Венеция
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
11
Венеция
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

14
12
Венеция
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

28
16
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
7
25%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
4
14%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
5
33%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
10
59%
1
7%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

45
31
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
2
4%
6
19%
1-15
8
18%
4
13%
16-30
8
18%
2
6%
31-45
8
18%
9
29%
29%
46-60
5
11%
3
10%
61-75
14
31%
7
23%
76-90

Пропущено

31
32
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
3
10%
7
22%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
7
23%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2
Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2
Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0

Результаты матчей

Венеция
Модена

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Венеция
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
4
8
4
9
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
5
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
15
10
1.5
9
16
7
18
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Палермо
 25 13 6 6 45 - 29 45
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 25 11 6 8 40 - 36 39
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 25 8 9 8 26 - 25 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Сампдория
 25 8 6 11 32 - 39 30
13.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
14.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
15.
Зюйдтироль
 25 7 7 11 32 - 36 28
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
7.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
8.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
12.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
13.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
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Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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