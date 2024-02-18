Тур: 25. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
45' Желтая карточкаБаттистелла Томас
45' Желтая карточкаДзампано Франческо
1:0
45' ПенальтиПохьянпало Йоэль
1:1
61' ГолДжерли Фабио
2:1
71' ГолПохьянпало Йоэль
76' Желтая карточкаТессманн Таннер
76' Желтая карточкаРиччо Алессандро
2:1
77' Не забитый пенальтиПалумбо Антонио
2:2
77' ГолПалумбо Антонио
90' Желтая карточкаДжерли Фабио
90'+9
Ход матча
45'
1:0
61'
1:1
71'
2:1
76'
76'
77'
2:1
77'
2:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
497 Количество передач 378
-
57 Владение мячом, % 43
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Венеция
Модена
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|13 (4)
|0.52
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.28
|Пьерини Николас
|5
|0.2
|Бузио Джанлука
|5
|0.2
|Тессманн Таннер
|4
|0.16
|Йонсен Деннис
|3
|0.12
|Альтаре Джорджо
|3
|0.12
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.08
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Кандела Антонио
|0
|0
|Оливьери Марко
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|5 (3)
|0.2
|Манкони Якопо
|3
|0.12
|Стриццоло Лука
|3
|0.12
|Fabio Abiuso
|3
|0.12
|Фальчинелли Диего
|2
|0.08
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|Баттистелла Томас
|2
|0.08
|Заро Джованни
|2
|0.08
|Edoardo Duca
|2
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.08
|Джерли Фабио
|1
|0.04
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Маньино Лука
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Тессманн Таннер
|6
|0
|Сверко Марин
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Баттистелла Томас
|5
|0
|Понси Фабио
|5
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Джерли Фабио
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Санторо Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
11
Венеция
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
14
12
Венеция
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
28
16
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
4%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
7
25%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
4
14%
6
38%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
5
33%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
10
59%
1
7%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
45
31
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
2
4%
6
19%
1-15
8
18%
4
13%
16-30
8
18%
2
6%
31-45
8
18%
9
29%
29%
46-60
5
11%
3
10%
61-75
14
31%
7
23%
76-90
Пропущено
31
32
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
3
10%
7
22%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
7
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2
Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2
Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0
Результаты матчей
Венеция
Модена
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Венеция
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
48
49
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
66
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
1510
916
718
124
124
124
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9