Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Тейлор Энтони
1:1
Перерыв
0'
1:0
8' ГолПресиадо Анхело
1:1
16' ГолБардакчи Абдулкерим
22' Желтая карточкаДемирбай Керем
24' Желтая карточкаКутлу Беркан
31' Желтая карточкаСёренсен Асгер
Ход матча
8'
1:0
16'
22'
24'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
151 Количество передач 243
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
28
Виснер
Томаш
20
Ляци
Казим
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
-
29 Шевчик МихалПолузащитник
-
11 Туци ИндритНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
50 Жанкат ИлмазВратарь
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Прага
Галатасарай
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.3
|Бирманчевич Велько
|3
|0.3
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.3
|Пресиадо Анхело
|2
|0.2
|Кухта Ян
|2
|0.2
|Панак Филип
|1
|0.1
|Олатунджи Виктор
|1
|0.1
|Сёренсен Асгер
|1
|0.1
|Витик Мартин
|1
|0.1
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Ляци Казим
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|1
|0.5
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.5
|Демирбай Керем
|1
|0.5
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Йылмаз Барыш
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рынеш Матей
|2
|1
|Ляци Казим
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|3
|0
|Бирманчевич Велько
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельссон Виктор
|0
|1
|Демирбай Керем
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
2
Спарта Прага
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
17
2
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
15%
2
67%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2
Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2
Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Результаты матчей
Спарта Прага
Галатасарай
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
18
Будет доступно позже.
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 1:1 Галатасарай
Исход игры
Спарта Прага
33.8% (47)
Ничья
43.9% (61)
Галатасарай
22.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
50.85% (60)
Меньше
49.15% (58)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (44)
2:1 Спарта Прага
23.7% (33)
2:2 Ничья
8.6% (12)
1:2 Галатасарай
6.5% (9)
1:0 Спарта Прага
3.6% (5)
0:1 Галатасарай
2.9% (4)
3:1 Спарта Прага
1.4% (2)
0:2 Галатасарай
1.4% (2)
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