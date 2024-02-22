Шесть минут добавлено к первому тайму.

Два угловых подряд подали игроки турецкой команды, при чем с разных флангов. Оба стандарта не принесли проблем обороне "Спарты".

Йылмаз оказался на газоне после контракта с Витиком, но футболисты на протяжении минуты не выбивали мяч за пределы поля, а судья не останавливал игру.

Стоит сказать, что Витик сфолил на желтую на Йылмазе, но рефери проглядел эпизод.

Мертенс срубил с ног Панака, но после фола пытался доказать судье, что сыграл в мяч.

Ляци оказался у чужого углового флажка сразу с двумя соперниками, но не смог заработать даже аут для "Спарты".

Сёренсен два раза подряд завалил на газон соперника, откровенно захватывая его, но арбитр оба эпизода оставил без внимания.

Демирбай покатил под удар Актюркоглу, но тот немного не дотянулся до мяча, а ведь был на хорошей ударной позиции.

Персиадо сделал передачу на линию вратарской, где Олатунджи пяткой пробил в ближний угол, но Муслера выручил "Галатасарай"!

Актюркоглу пострадал в одном из эпизодов. Оказывает помощь игроку медбригада турецкого коллектива.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кухта открылся за спины защитников "Галатасарая" и с линии штрафной отправил мяч в сетку! Муслера оказался не у дел!

Снова включается бригада VAR. Проверяют гол на возможный офсайд.

Нет гола! Положение вне игры разглядели у Кухты видеоарбитры.

Йылмаз получил мяч внутри штрафной "Спарты" и с острового угла зарядил в ближний угол, но голкипер на месте.

Классно игроки "Спарты" убежали в быструю атаку три в два, но боковой зафиксировал офсайд.

Мертенс теперь грубо сыграл против Ляци, но арбитр не увидел нарушения правил. Дрис подхватил мяч и покатил на левый фланг, однако его передача на партнера оказалась неточной.

Еще одно нарушение правил. На этот раз неправ оказался Пресиадо. Очень много остановок в последние минуты.

Айхан прострелил вдоль чужой вратарской, где Икарди совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы перевести снаряд в сетку!

Санчес оказался на газоне в центре поля. Арбитр зафиксирован фол на защитнике, на что болельщики "Спарты" ответили длительным гулом.

Витик жестко врезался в Актюркоглу. Неплохой шанс для "Галатасарая" выйти вперед.

Демирбай выполнил подачу в штрафную, но Санчес не смог добраться до мяча, чтобы замкнуть пас.

Небольшую паузу взял арбитр, услышав какую-то подсказку от помощников VAR. Однако со временем игра была возобновлена.

Ляци ушел на угол штрафной и прострелил вдоль ворот "Галатасарая", но мяч достался Муслере.

26' Ляци сбил с ног Мертенса. Пока не может подняться бельгиец, держась за колено.

25' Пресиадо легко ушел от соперника на правом фланге, но не смог выполнить точную передачу в штрафную "Галатасарая".

24' Кутлу получил желтую карточку за удар соперника локтем.

22' Демирбай получил желтую карточку за фол на Гараслине.

21' Икарди получил не самую удобную передачу внутри штрафной "Спарты", и не смог нанести удар по воротам.

20' Актюркоглу оказался на хорошей позиции на линии вратарской, но не смог подстроиться под верховой мяч, чтобы нанести удар по воротам "Спарты".

19' Есть гол! После видеопроверки мяч "Галатасарая" был засчитан.

17' Пауза в игре. В дело включается VAR. Есть подозрения, что Давинсон оказался в положении вне игры.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бардакчи!!!

Мертенс выполнил подачу в штрафную "Спарты", где Давинсон головой ударил точно во вратаря, от рук которого мяч угодил в перекладину, но на добивании первым оказался Бардакчи!

15' Серия набросов последовала в штрафную "Спарты", но смогли отбиться защитники.

14' Поля затянуло густым дымом. Пока видимость неплохая, но дыма действительно много.

13' Пресиадо очень активно боролся у чужих ворот, но мяч покинул пределы поля от его ноги. Не смог хавбек заработать угловой для своей команды.

12' Олатунджи толкнул в спину Бардакчи у ворот "Галатасарая". Судья зафиксировал нарушение правил, но игрок "Спарты" не согласен с таким решением.

11' Продолжает "Спарта" активно прессинговать соперника. Пока у "Галатасарая" не получается выходить из-под давления соперника.

9' Стоит отметить, что в прошлой игре между командами Пресиадо тоже отметился забитым мячом.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Пресиадо!!!

Хозяева отобрали мяч в центре поля и за счет двух быстрых передач вывели Пресиадо один на один с вратарем! Хавбек без особого труда смог переиграть Муслеру и отправил мяч в сетку.



7' Пресиадо классно набросил на ближнюю штангу, где Ляци головой скинул мяч в центр, но снаряд достался голкиперу.

6' Демирбай сбил с ног соперника, после чего отправил мяч в сетку. Стоит сказать, что удар был уже после свистка, но Керем показал, что ничего не слышал.

5' Пресиадо сделал длинный заброс на ворота ""Галатасарая", но никто из его партнеров не добрался до мяча.

4' По левому краю последовал заброс в сторону атаки у "Спарты", но мяч покинул пределы поля.

3' Олатунджи попробовал прорваться по правому краю, но "Галатасарай" не позволил это сделать.

2' "Спарта" сразу же пошла в активный прессинг, и Санчесу пришлось отыграть мяч на вратаря.