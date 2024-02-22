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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Спарта Прага
1:1
Перерыв
Галатасарай
0'
1:0
8' Гол
Пресиадо Анхело
1:1
16' Гол
Бардакчи Абдулкерим
22' Желтая карточка
Демирбай Керем
24' Желтая карточка
Кутлу Беркан
31' Желтая карточка
Сёренсен Асгер

Ход матча

8'
Пресиадо Анхело
(Кайринен Каан)
1:0
16'
1:1
Бардакчи Абдулкерим
(Санчес Давинсон)
22'
 
Демирбай Керем
24'
 
Кутлу Беркан
31'
Сёренсен Асгер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 151 Количество передач 243
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 139
Спарта Прага 33.8% (47)
X 43.9% (61)
Галатасарай 22.3% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спарта Прага
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
25
Сёренсен
Асгер
2
Пресиадо
Анхело
28
Виснер
Томаш
6
Кайринен
Каан
20
Ляци
Казим
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
9
Кухта
Ян
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
18
Кутлу
Беркан
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Спарта Прага
3-4-2-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Прага
Галатасарай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.3
Бирманчевич Велько 3 0.3
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.3
Пресиадо Анхело 2 0.2
Кухта Ян 2 0.2
Панак Филип 1 0.1
Олатунджи Виктор 1 0.1
Сёренсен Асгер 1 0.1
Витик Мартин 1 0.1
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Ляци Казим 0 0
Рынеш Матей 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 1 0.5
Бардакчи Абдулкерим 1 0.5
Демирбай Керем 1 0.5
Санчес Давинсон 0 0
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рынеш Матей 2 1
Ляци Казим 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Бирманчевич Велько 3 0
Сёренсен Асгер 2 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельссон Виктор 0 1
Демирбай Керем 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
2
Спарта Прага
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

17
2
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
15%
2
67%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2
Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2
Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
6
2.5
1
8
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Ляци оказался у чужого углового флажка сразу с двумя соперниками, но не смог заработать даже аут для "Спарты".
  • Фол, нарушение
    45'
    Мертенс срубил с ног Панака, но после фола пытался доказать судье, что сыграл в мяч.
  • 45'
    Стоит сказать, что Витик сфолил на желтую на Йылмазе, но рефери проглядел эпизод.
  • Травма, повреждение
    45'
    Йылмаз оказался на газоне после контракта с Витиком, но футболисты на протяжении минуты не выбивали мяч за пределы поля, а судья не останавливал игру.
  • Угловой
    45'
    Два угловых подряд подали игроки турецкой команды, при чем с разных флангов. Оба стандарта не принесли проблем обороне "Спарты".
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавлено к первому тайму.
  • Угловой
    45'
    Йылмаз получил мяч внутри штрафной "Спарты" и с острового угла зарядил в ближний угол, но голкипер на месте.
  • Офсайд
    44'
    Нет гола! Положение вне игры разглядели у Кухты видеоарбитры. 
  • 43'
    Снова включается бригада VAR. Проверяют гол на возможный офсайд.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кухта открылся за спины защитников "Галатасарая" и с линии штрафной отправил мяч в сетку! Муслера оказался не у дел!
  • Травма, повреждение
    41'
    Актюркоглу пострадал в одном из эпизодов. Оказывает помощь игроку медбригада турецкого коллектива. 
  • Опасный момент
    40'
    Персиадо сделал передачу на линию вратарской, где Олатунджи пяткой пробил в ближний угол, но Муслера выручил "Галатасарай"!
  • 39'
    Демирбай покатил под удар Актюркоглу, но тот немного не дотянулся до мяча, а ведь был на хорошей ударной позиции.
  • 38'
    Сёренсен два раза подряд завалил на газон соперника, откровенно захватывая его, но арбитр оба эпизода оставил без внимания.
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    • 37'
      Ляци ушел на угол штрафной и прострелил вдоль ворот "Галатасарая", но мяч достался Муслере.
    • 36'
      Небольшую паузу взял арбитр, услышав какую-то подсказку от помощников VAR. Однако со временем игра была возобновлена. 
    • 34'
      Демирбай выполнил подачу в штрафную, но Санчес не смог добраться до мяча, чтобы замкнуть пас. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Витик жестко врезался в Актюркоглу. Неплохой шанс для "Галатасарая" выйти вперед.
    • Фол, нарушение
      32'
      Санчес оказался на газоне в центре поля. Арбитр зафиксирован фол на защитнике, на что болельщики "Спарты" ответили длительным гулом. 
    • Желтая карточка
      31'
      Сёренсен наказан желтой карточкой за захват Йылмаза.
    • Опасный момент
      30'
      Айхан прострелил вдоль чужой вратарской, где Икарди совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы перевести снаряд в сетку!
    • Фол, нарушение
      29'
      Еще одно нарушение правил. На этот раз неправ оказался Пресиадо. Очень много остановок в последние минуты. 
    • 28'
      Мертенс теперь грубо сыграл против Ляци, но арбитр не увидел нарушения правил. Дрис подхватил мяч и покатил на левый фланг, однако его передача на партнера оказалась неточной. 
    • Офсайд
      27'
      Классно игроки "Спарты" убежали в быструю атаку три в два, но боковой зафиксировал офсайд.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ляци сбил с ног Мертенса. Пока не может подняться бельгиец, держась за колено.
    • 25'
      Пресиадо легко ушел от соперника на правом фланге, но не смог выполнить точную передачу в штрафную "Галатасарая".
    • Желтая карточка
      24'
       Кутлу получил желтую карточку за удар соперника локтем.
    • Желтая карточка
      22'
      Демирбай получил желтую карточку за фол на Гараслине.
    • 21'
      Икарди получил не самую удобную передачу внутри штрафной "Спарты", и не смог нанести удар по воротам.
    • 20'
      Актюркоглу оказался на хорошей позиции на линии вратарской, но не смог подстроиться под верховой мяч, чтобы нанести удар по воротам "Спарты".
    • 19'
      Есть гол! После видеопроверки мяч "Галатасарая" был засчитан.
    • 17'
      Пауза в игре. В дело включается VAR. Есть подозрения, что Давинсон оказался в положении вне игры.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бардакчи!!!
      Мертенс выполнил подачу в штрафную "Спарты", где Давинсон головой ударил точно во вратаря, от рук которого мяч угодил в перекладину, но на добивании первым оказался Бардакчи!
    • 15'
      Серия набросов последовала в штрафную "Спарты", но смогли отбиться защитники. 
    • 14'
      Поля затянуло густым дымом. Пока видимость неплохая, но дыма действительно много.
    • 13'
      Пресиадо очень активно боролся у чужих ворот, но мяч покинул пределы поля от его ноги. Не смог хавбек заработать угловой для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Олатунджи толкнул в спину Бардакчи у ворот "Галатасарая". Судья зафиксировал нарушение правил, но игрок "Спарты" не согласен с таким решением.
    • 11'
      Продолжает "Спарта" активно прессинговать соперника. Пока у "Галатасарая" не получается выходить из-под давления соперника. 
    • 9'
      Стоит отметить, что в прошлой игре между командами Пресиадо тоже отметился забитым мячом.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Пресиадо!!!
      Хозяева отобрали мяч в центре поля и за счет двух быстрых передач вывели Пресиадо один на один с вратарем! Хавбек без особого труда смог переиграть Муслеру и отправил мяч в сетку.
       
    • 7'
      Пресиадо классно набросил на ближнюю штангу, где Ляци головой скинул мяч в центр, но снаряд достался голкиперу.
    • Фол, нарушение
      6'
      Демирбай сбил с ног соперника, после чего отправил мяч в сетку. Стоит сказать, что удар был уже после свистка, но Керем показал, что ничего не слышал.
    • 5'
      Пресиадо сделал длинный заброс на ворота ""Галатасарая", но никто из его партнеров не добрался до мяча.
    • 4'
      По левому краю последовал заброс в сторону атаки у "Спарты", но мяч покинул пределы поля.
    • 3'
      Олатунджи попробовал прорваться по правому краю, но "Галатасарай" не позволил это сделать.
    • 2'
      "Спарта" сразу же пошла в активный прессинг, и Санчесу пришлось отыграть мяч на вратаря.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 1:1 Галатасарай

    Исход игры
    Спарта Прага
    33.8% (47)
    Ничья
    43.9% (61)
    Галатасарай
    22.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (60)
    Меньше
    49.15% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (44)
    2:1 Спарта Прага
    23.7% (33)
    2:2 Ничья
    8.6% (12)
    1:2 Галатасарай
    6.5% (9)
    1:0 Спарта Прага
    3.6% (5)
    0:1 Галатасарай
    2.9% (4)
    3:1 Спарта Прага
    1.4% (2)
    0:2 Галатасарай
    1.4% (2)
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