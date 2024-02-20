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Стадион: .
Спарта Прага
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 52
Спарта Прага 25% (13)
X 48.1% (25)
Галатасарай 26.9% (14)
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Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Галатасарай
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3.70
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2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спарта Прага
Галатасарай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.33
Бирманчевич Велько 3 0.33
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.33
Кухта Ян 2 0.22
Пресиадо Анхело 1 0.11
Панак Филип 1 0.11
Олатунджи Виктор 1 0.11
Сёренсен Асгер 1 0.11
Витик Мартин 1 0.11
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Ляци Казим 0 0
Рынеш Матей 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 1 1
Демирбай Керем 1 1
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рынеш Матей 2 1
Ляци Казим 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Бирманчевич Велько 3 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельссон Виктор 0 1
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
2
Спарта Прага
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

17
2
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
15%
2
67%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2
Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2
Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
6
2.5
1
8
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 52
    Спарта Прага 25% (13)
    X 48.1% (25)
    Галатасарай 26.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Галатасарай
    2.65
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    3.70
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    2.75
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    Прогнозы на матч Спарта Прага - Галатасарай

    Исход игры
    Спарта Прага
    25% (13)
    Ничья
    48.1% (25)
    Галатасарай
    26.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (20)
    2:1 Спарта Прага
    21.2% (11)
    1:2 Галатасарай
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    0:2 Галатасарай
    3.8% (2)
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    Спарта Прага
    Галатасарай
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