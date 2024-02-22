Стадион: Хювефарма Арена. Главный судья: Агаев Алияр
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сон
77
Кайо
Ранхел
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
-
7 РикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Делев СпасНападающий
-
99 Секо РуанНападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лудогорец
Серветт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|4
|0.57
|Секо Руан
|2
|0.29
|Тиссера Матиас
|1
|0.14
|Дуа Квадво
|1
|0.14
|Йорданов Иван
|1
|0.14
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.14
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|2
|0
|Делев Спас
|2
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Сон
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Тиссера Матиас
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
0
Лудогорец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
11
0
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Черно Море 3:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1
Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2
Результаты матчей
Лудогорец
Серветт
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
16
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец - Серветт
Исход игры
Лудогорец
81.6% (102)
Ничья
13.6% (17)
Серветт
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
36% (45)
1:0 Лудогорец
32% (40)
1:1 Ничья
12% (15)
2:0 Лудогорец
8.8% (11)
3:1 Лудогорец
2.4% (3)
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