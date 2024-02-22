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Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Лудогорец
 
Позже
Серветт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Лудогорец 82.1% (101)
X 13% (16)
Серветт 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Серветт
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
6
Пётровски
Якуб
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
20
Маньен
Тео
8
Конья
Тимоте
77
Болла
Бендегуз
27
Кривелли
Энцо
10
Антунес
Алексис
Лудогорец
4-2-3-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Лудогорец
Серветт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 4 0.57
Секо Руан 2 0.29
Тиссера Матиас 1 0.14
Дуа Квадво 1 0.14
Йорданов Иван 1 0.14
Вердон Оливье 1 (1) 0.14
Текпетей Бернард 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Недялков Антон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Делев Спас 2 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Мазику Брэдли 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
0
Лудогорец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

11
0
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Черно Море 3:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1
Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2

Результаты матчей

Лудогорец
Серветт

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Серветт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Агаев Алияр

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Прогнозы 123
Лудогорец 82.1% (101)
X 13% (16)
Серветт 4.9% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Серветт
3.45
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец - Серветт

Исход игры
Лудогорец
81.6% (102)
Ничья
13.6% (17)
Серветт
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
36% (45)
1:0 Лудогорец
32% (40)
1:1 Ничья
12% (15)
2:0 Лудогорец
8.8% (11)
3:1 Лудогорец
2.4% (3)
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