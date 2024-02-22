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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Лудогорец
0:1
Конец матча
Серветт
0'
5' Желтая карточка
Конья Тимоте
0:1
6' Гол
Конья Тимоте
13' Желтая карточка
Кайо Ранхел
31' Желтая карточка
Болла Бендегуз
54' Желтая карточка
Мазику Брэдли
77' Желтая карточка
Пётровски Якуб
89' Желтая карточка
Сон
90'+5

Ход матча

5'
 
Конья Тимоте
6'
0:1
Конья Тимоте
13'
Кайо Ранхел
 
31'
 
Болла Бендегуз
54'
 
Мазику Брэдли
56'
 
Ондуа Гаэль
Болла Бендегуз
66'
Секо Руан
Гонсалвеш Клод
 
74'
Рик
Кайо Ранхел
 
77'
Пётровски Якуб
 
84'
Тиссера Матиас
Педринью Роша
 
84'
 
Кутеса Дерек
Конья Тимоте
89'
Сон
 
90'
 
Барон Энтони
Антунес Алексис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 475 Количество передач 241
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Лудогорец 81.6% (102)
X 13.6% (17)
Серветт 4.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
6
Пётровски
Якуб
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
20
Маньен
Тео
77
Болла
Бендегуз
27
Кривелли
Энцо
10
Антунес
Алексис
Лудогорец
4-2-3-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Лудогорец
Серветт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 4 0.5
Секо Руан 2 0.25
Тиссера Матиас 1 0.13
Дуа Квадво 1 0.13
Йорданов Иван 1 0.13
Вердон Оливье 1 (1) 0.13
Текпетей Бернард 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Недялков Антон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 1 0.5

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 3 0
Пётровски Якуб 3 0
Делев Спас 2 0
Сон 2 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазику Брэдли 2 0
Ондуа Гаэль 1 0
Конья Тимоте 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Болла Бендегуз 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
0
Лудогорец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

11
1
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
9%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

12
0
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лудогорец - Черно Море 3:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА-1948 1:1 Млада Болеслав - Лудогорец 1:1
Сигма Оломоуц - Лудогорец 1:3 Теплице - Лудогорец 3:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Норшелланн 1:0 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2

Результаты матчей

Лудогорец
Серветт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
1
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Антунес Алексис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Кутеса Дерек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Серветт
    • 90'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 90'
      Контроль мяча: Лудогорец: 60%, Серветт: 40%.
    • 89'
      Сон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лудогорец 81.6% (102)
    X 13.6% (17)
    Серветт 4.8% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Серветт

    Исход игры
    Лудогорец
    81.6% (102)
    Ничья
    13.6% (17)
    Серветт
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    36% (45)
    1:0 Лудогорец
    32% (40)
    1:1 Ничья
    12% (15)
    2:0 Лудогорец
    8.8% (11)
    3:1 Лудогорец
    2.4% (3)
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