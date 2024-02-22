Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Серветт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лудогорец

44' Удар от ворот произведет Серветт

44' Сон из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вердон Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Лудогорец

40' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кайо Ранхел пробует нанести удар издали, но Джереми Фрик держит все под контролем

36' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Серветт

35' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Текпетей Бернард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Рефери не любит споров - именно за это Болла Бендегуз сейчас получил желтую

29' Удар от ворот произведет Серветт

28' Дуа Квадво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Кайо Ранхел из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Лудогорец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лудогорец

24' Антунес Алексис из команды Серветт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Конья Тимоте пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем

22' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сон из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Удар от ворот произведет Серветт

20' Кайо Ранхел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

18' Руй Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мазику Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гонсалвеш Клод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Серветт

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Кайо Ранхел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Удар от ворот произведет Серветт

12' Оооо... вот это был удар! Сон должен был забить с этой позиции.

12' Сон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Текпетей Бернард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Цунэмото Кэйго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гонсалвеш Клод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

8' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Команда Серветт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Конья Тимоте забивает ударом с правой ноги!

6' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Конья Тимоте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

4' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Лудогорец

3' Конья Тимоте не смог попасть в створ ударом издали

2' Гонсалвеш Клод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Серветт начинает с центра поля