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Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ференцварош
0:1
Перерыв
Олимпиакос
0'
42' Желтая карточка
Варга Барнабас
0:1
45' Пенальти
Эль-Кааби Аюб

Ход матча

42'
Варга Барнабас
 
45'
0:1
Эль-Кааби Аюб

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 241 Количество передач 180
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 126
Ференцварош 42.9% (54)
X 49.2% (62)
Олимпиакос 7.9% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ференцварош
Ничья
Олимпиакос
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
3
Ммаэ
Сами
17
Чивич
Эльдар
16
Захариассен
Кристоффер
15
Абу-Фани
Мохаммад
80
Маига
Хабиб
10
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
11
Кодро
Кенан
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
7
Фортунис
Костас
5
Орта
Андре
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
Ференцварош
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.64
Траоре Адама VII 6 0.43
Пешич Александар 4 0.29
Захариассен Кристоффер 4 0.29
Овусу Квабена 2 0.14
Абу-Фани Мохаммад 1 0.07
Рамирес Кристиан 1 0.07
Ммаэ Сами 1 0.07
Сиссе Ибраим 1 0.07
Шигер Давид 1 0.07
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Котоно Балинт 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 1 0.5
Марсело Родиней 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 4 0
Макрекис Себраилс 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 2 0
Станкович Деян 1 0
Пешич Александар 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Абена Минти 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Уинго Генри 1 0
Маркиньос VI 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Ференцварош
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

16
1
Ференцварош
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

18
1

Голы по времени матча

Забито

14
0
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
1
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

30
1
11 В 1-м тайме 0
19 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
100%
76-90

Пропущено

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Дебрецен - Ференцварош 1:2 Ференцварош - МТК Будапешт 5:1 Кишварда - Ференцварош 1:3
Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Ференцварош - Кривбасс КР 0:2 Ференцварош - Пяст 2:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Залаэгерсег 3:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2 Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4

Результаты матчей

Ференцварош
Олимпиакос

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
5
8
2.5
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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  • 47'
    Варга Барнабас выиграл воздушное противоборство у Рецос Панайотис.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ференцварош: 56%, Олимпиакос: 44%.
  • 45'
    Команда Олимпиакос забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 45'
    'Г О О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Олимпиакос забил левой с пенальти! Денеш Дибус решил остаться по центру ворот.'
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    ПЕНАЛЬТИ! - Ммаэ Сами играет рукой в штрафной! Ммаэ Сами вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 44'
    После проверки VAR судья изменил решение - Олимпиакос пробьет пенальти!
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    Прогнозы 126
    Ференцварош 42.9% (54)
    X 49.2% (62)
    Олимпиакос 7.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Олимпиакос
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 0:1 Олимпиакос

    Исход игры
    Ференцварош
    42.9% (54)
    Ничья
    49.2% (62)
    Олимпиакос
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (52)
    2:1 Ференцварош
    23.8% (30)
    1:0 Ференцварош
    9.5% (12)
    0:1 Олимпиакос
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Ференцварош
    2.4% (3)
    1:2 Олимпиакос
    2.4% (3)
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