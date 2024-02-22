Стадион: Групама Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаВарга Барнабас
0:1
45' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
87' Желтая карточкаАбу-Фани Мохаммад
90'+5
Ход матча
42'
45'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
445 Количество передач 390
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
80
Маига
Хабиб
10
Маркиньос
VI
11
Кодро
Кенан
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ференцварош
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|0.64
|Траоре Адама VII
|6
|0.43
|Пешич Александар
|4
|0.29
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.29
|Овусу Квабена
|2
|0.14
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.07
|Рамирес Кристиан
|1
|0.07
|Ммаэ Сами
|1
|0.07
|Сиссе Ибраим
|1
|0.07
|Шигер Давид
|1
|0.07
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Котоно Балинт
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|2 (1)
|1
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|4
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|3
|0
|Макрекис Себраилс
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|2
|0
|Станкович Деян
|1
|0
|Пешич Александар
|1
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Ференцварош
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
16
1
Ференцварош
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
18
1
Голы по времени матча
Забито
14
1
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
1
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
30
2
11 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
20%
1
50%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
50%
76-90
Пропущено
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Дебрецен - Ференцварош 1:2 Ференцварош - МТК Будапешт 5:1 Кишварда - Ференцварош 1:3
Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Ференцварош - Кривбасс КР 0:2 Ференцварош - Пяст 2:1 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Залаэгерсег 3:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2 Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4
Результаты матчей
Ференцварош
Олимпиакос
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
311
113
113
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 0:1 Олимпиакос
Исход игры
Ференцварош
42.9% (54)
Ничья
49.2% (62)
Олимпиакос
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (52)
2:1 Ференцварош
23.8% (30)
1:0 Ференцварош
9.5% (12)
0:1 Олимпиакос
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Ференцварош
2.4% (3)
1:2 Олимпиакос
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!