Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ибраим Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Команда Олимпиакос забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' 'Г О О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Олимпиакос забил левой с пенальти! Денеш Дибус решил остаться по центру ворот.'

45' Матч возобновлен

44' После проверки VAR судья изменил решение - Олимпиакос пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Олимпиакос

42' Варга Барнабас получил желтую карточку от судьи

42' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Поденсе Даниэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

41' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Ференцварош

40' Оооо... вот это был удар! Поденсе Даниэл должен был забить с этой позиции.

40' Поденсе Даниэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ференцварош

38' Фортунис Костас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Орта Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Кодро Кенан пробует нанести удар издали, но Александрос Пасхалакис держит все под контролем

36' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Абу-Фани Мохаммад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Олимпиакос

34' Захариассен Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

34' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

33' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ференцварош

31' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Ференцварош

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

27' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

26' [player1] взял и забрал мяч на выходе

26' Рецос Панайотис нанес удар головой, но Денеш Дибус спокойно отбил мяч.

26' Орта Андре из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ибраим Сиссе успешно блокирует удар.

25' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ибраим Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

24' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

21' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Фортунис Костас . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ибраим Сиссе успешно блокирует удар.

20' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ибраим Сиссе из команды Ференцварош перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Ибраим Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

16' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

16' Дибус Денеш взял и забрал мяч на выходе

16' Рецос Панайотис нанес удар головой, но Денеш Дибус спокойно отбил мяч.

15' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эссе Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Марсело Родиней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Рецос Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ибраим Сиссе успешно блокирует удар.

11' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ференцварош совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Матч остановлен

5' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Олимпиакос

2' Ференцварош идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ференцварош совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шикинью Франциску выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ференцварош начинает с центра поля