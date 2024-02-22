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Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 12'
Ланс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 134
Фрайбург 65.7% (88)
X 23.1% (31)
Ланс 11.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Ланс
3.25
3.35
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3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
33
Макенго
Жорди
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
23
Эль-Айнауи
Нейл
6
Абдул-Самед
Салис
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
Фрайбург
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Фрайбург
Ланс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.57
Грегорич Михаэль 3 0.43
Доан Рицу 2 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Эггештайн Максимилиан 1 0.14
Адаму Чуквубике 1 0.14
Филипп Максимилиан 1 0.14
Сильдиллия Килианн 1 0.14
Рохль Мерлин 1 0.14
Вайсхаупт Ноа 1 0.14
Макенго Жорди 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саид Уэсли 1 0
Гради Жонатан 1 0
Дансо Кевин 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
0
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3
Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0

Результаты матчей

Фрайбург
Ланс

Точный счет

5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 2'
      Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Фрайбург начинает с центра поля
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    Прогнозы 134
    Фрайбург 65.7% (88)
    X 23.1% (31)
    Ланс 11.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Ланс
    3.25
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Ланс

    Исход игры
    Фрайбург
    65.9% (89)
    Ничья
    23% (31)
    Ланс
    11.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    37% (50)
    1:1 Ничья
    20% (27)
    1:0 Фрайбург
    14.1% (19)
    1:2 Ланс
    5.9% (8)
    3:1 Фрайбург
    3.7% (5)
    0:1 Ланс
    3% (4)
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    Фрайбург
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