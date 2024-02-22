Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Обренович Раде
0'
0:1
28' ГолКоста Давид
43' Желтая карточкаХёлер Лукас
0:2
45' ГолВахи Элю
62' Желтая карточкаКюблер Лукас
65' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
66' Желтая карточкаКристиан Штрайх
67' Желтая карточкаСотока Флориан
1:2
67' ГолШаллаи Роланд
2:2
90' ГолШаллаи Роланд
95' Желтая карточкаФюльжени Анжело
3:2
99' ГолГрегорич Михаэль
105' Желтая карточкаМедина Факундо
120' Желтая карточкаСаид Уэсли
Ход матча
28'
0:1
43'
45'
0:2
62'
66'
67'
67'
1:2
90'
2:2
95'
99'
3:2
103'
105'
120'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 8
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
561 Количество передач 562
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Ланс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.5
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.5
|Шаллаи Роланд
|4
|0.5
|Доан Рицу
|2
|0.25
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.13
|Адаму Чуквубике
|1
|0.13
|Филипп Максимилиан
|1
|0.13
|Сильдиллия Килианн
|1
|0.13
|Рохль Мерлин
|1
|0.13
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.13
|Макенго Жорди
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Давид
|1
|0.5
|Вахи Элю
|1
|0.5
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саид Уэсли
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
0
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
50%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
2
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
50%
16-30
3
15%
1
50%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3
Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0
Результаты матчей
Фрайбург
Ланс
Точный счет
5:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
11
53
11
53
26
26
Будет доступно позже.
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 3:2 Ланс
Исход игры
Фрайбург
66.2% (90)
Ничья
22.8% (31)
Ланс
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (65)
Меньше
44.44% (52)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
37.5% (51)
1:1 Ничья
19.9% (27)
1:0 Фрайбург
14% (19)
1:2 Ланс
5.9% (8)
3:1 Фрайбург
3.7% (5)
0:1 Ланс
2.9% (4)
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