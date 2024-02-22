  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Фрайбург
3:2
Итог доп. времени
Ланс
0'
0:1
28' Гол
Коста Давид
43' Желтая карточка
Хёлер Лукас
0:2
45' Гол
Вахи Элю
62' Желтая карточка
Кюблер Лукас
65' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
66' Желтая карточка
Кристиан Штрайх
67' Желтая карточка
Сотока Флориан
1:2
67' Гол
Шаллаи Роланд
2:2
90' Гол
Шаллаи Роланд
95' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
3:2
99' Гол
Грегорич Михаэль
105' Желтая карточка
Медина Факундо
120' Желтая карточка
Саид Уэсли

Ход матча

28'
0:1
Коста Давид
43'
Хёлер Лукас
 
45'
0:2
Вахи Элю
46'
Вайсхаупт Ноа
Сильдиллия Килианн
 
46'
Грегорич Михаэль
Макенго Жорди
 
62'
Кюблер Лукас
 
65'
 
Франковски Пшемыслав
66'
Кристиан Штрайх
 
67'
 
Сотока Флориан
67'
Шаллаи Роланд
1:2
73'
 
Агилар Рубен
Франковски Пшемыслав
74'
 
Гилавоги Морган
Вахи Элю
80'
 
Айдара Массадио
Чавес Джоаннер
81'
 
Фюльжени Анжело
Коста Давид
86'
Гинтер Маттиас
Гульде Мануэль
 
86'
Грифо Винченцо
Рохль Мерлин
 
90'
Шаллаи Роланд
2:2
95'
 
Фюльжени Анжело
99'
Грегорич Михаэль
3:2
101'
Гюнтер Кристиан
Кюблер Лукас
 
103'
 
Диуф Энди
Гради Жонатан
103'
 
Саид Уэсли
Абдул-Самед Салис
105'
 
Медина Факундо
106'
Муслия Флоран
Шаллаи Роланд
 
120'
 
Саид Уэсли

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 561 Количество передач 562
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 136
Фрайбург 66.2% (90)
X 22.8% (31)
Ланс 11% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
33
Макенго
Жорди
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
23
Эль-Айнауи
Нейл
6
Абдул-Самед
Салис
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
Фрайбург
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Фрайбург
Ланс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.5
Грифо Винченцо 4 (2) 0.5
Шаллаи Роланд 4 0.5
Доан Рицу 2 0.25
Эггештайн Максимилиан 1 0.13
Адаму Чуквубике 1 0.13
Филипп Максимилиан 1 0.13
Сильдиллия Килианн 1 0.13
Рохль Мерлин 1 0.13
Вайсхаупт Ноа 1 0.13
Макенго Жорди 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Давид 1 0.5
Вахи Элю 1 0.5

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Сотока Флориан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Медина Факундо 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
0
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

14
2
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
50%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
2
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
50%
16-30
3
15%
1
50%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3
Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1
Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0

Результаты матчей

Фрайбург
Ланс

Точный счет

5:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
1
5
3
1.5
1
1
5
3
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Контроль мяча: Фрайбург: 53%, Ланс: 47%.
  • 122'
    Рефери не любит споров - именно за это Саид Уэсли сейчас получил желтую
  • 122'
    Саид Уэсли наказан за толчок Хёфлер Николас
  • 122'
    После классного второго тайма Фрайбург совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 122'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 121'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Фрайбург 66.2% (90)
    X 22.8% (31)
    Ланс 11% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург 3:2 Ланс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:2 Ланс

    Исход игры
    Фрайбург
    66.2% (90)
    Ничья
    22.8% (31)
    Ланс
    11% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (65)
    Меньше
    44.44% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    37.5% (51)
    1:1 Ничья
    19.9% (27)
    1:0 Фрайбург
    14% (19)
    1:2 Ланс
    5.9% (8)
    3:1 Фрайбург
    3.7% (5)
    0:1 Ланс
    2.9% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный