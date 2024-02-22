Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первая половина дополнительного времени закончена.

Второй тайм

96' Удар от ворот произведет Ланс

94' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

93' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

92' Г О О О О Л - Шаллаи Роланд забивает ударом с правой ноги!

92' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Агилар Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

90' Кюблер Лукас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Ланс

87' Удар от ворот произведет Ланс

86' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Удар от ворот произведет Ланс

85' Рохль Мерлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Гилавоги Морган пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

83' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Фрайбург

82' Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

78' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Ланс

75' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Ланс

73' Хорошую попытку сделал Кюблер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Идет дождь, трудные условия для игроков.

70' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

69' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

69' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Забив гол, Фрайбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

67' Г О О О О Л - Шаллаи Роланд забивает ударом с правой ноги!

67' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Матч возобновлен

67' Сотока Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Рефери не любит споров - именно за это Кристиан Штрайх сейчас получил желтую

65' Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи

64' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Ланс

63' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Удар от ворот произведет Ланс

62' Рефери не любит споров - именно за это Кюблер Лукас сейчас получил желтую

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

61' Хёлер Лукас нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

60' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

58' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

58' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Чавес Джоаннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Фрайбург

54' Удар от ворот произведет Фрайбург

53' Шаллаи Роланд пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Ланс

51' Кюблер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

50' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.