Стадион: Имени Тофика Бахрамова. Главный судья: Кабаков Георгий
Прогноз на матч от Liveresult
99
Лунёв
Андрей
18
Жуниньо
VI
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Карабах
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|4
|0.36
|Андраде Леандро
|4
|0.36
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.27
|Бензия Яссин
|2
|0.18
|Зубир Абделла
|2
|0.18
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.09
|Медина Кевин
|1
|0.09
|Янкович Марко
|1 (1)
|0.09
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|1
|1
|Моутинью Жоау
|1 (1)
|1
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|5
|0
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Андраде Патрик
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Абель
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
0
Карабах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
19
2
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
50%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2
Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0
Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1
Результаты матчей
Карабах
Брага
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карабах
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
110
110
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах - Брага
Исход игры
Карабах
58.2% (121)
Ничья
17.3% (36)
Брага
24.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (108)
Меньше
27.03% (40)
Обе команды забьют
Да
89.86% (133)
Нет
10.14% (15)
Популярный счёт
2:1 Карабах
32.2% (67)
1:2 Брага
14.9% (31)
1:1 Ничья
12% (25)
1:0 Карабах
2.9% (6)
2:2 Ничья
1.9% (4)
0:1 Брага
1.9% (4)
2:0 Карабах
1.4% (3)
1:3 Брага
1% (2)
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