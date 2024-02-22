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Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Карабах
 
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Брага
Прогнозы 205
Карабах 58.5% (120)
X 17.1% (35)
Брага 24.4% (50)
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Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Брага
3.70
3.80
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2.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Лунёв
Андрей
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
11
Фернандеш
Рожер
9
Руис
Абель
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
Карабах
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Карабах
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 4 0.36
Андраде Леандро 4 0.36
Байрамов Турал 3 (3) 0.27
Бензия Яссин 2 0.18
Зубир Абделла 2 0.18
Мустафазаде Бахлул 1 0.09
Медина Кевин 1 0.09
Янкович Марко 1 (1) 0.09
Гусейнов Бадави 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 1 1
Моутинью Жоау 1 (1) 1

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 5 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Вешович Марко 1 1
Андраде Патрик 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Абель 1 0

Результаты матчей

Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
0
Карабах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

19
2
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2
Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0
Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1

Результаты матчей

Карабах
Брага

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Карабах" принимает "Брагу". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Кабаков Георгий

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 205
Карабах 58.5% (120)
X 17.1% (35)
Брага 24.4% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Брага
3.70
3.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Карабах - Брага

Исход игры
Карабах
58.2% (121)
Ничья
17.3% (36)
Брага
24.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (108)
Меньше
27.03% (40)
Обе команды забьют
Да
89.86% (133)
Нет
10.14% (15)
Популярный счёт
2:1 Карабах
32.2% (67)
1:2 Брага
14.9% (31)
1:1 Ничья
12% (25)
1:0 Карабах
2.9% (6)
2:2 Ничья
1.9% (4)
0:1 Брага
1.9% (4)
2:0 Карабах
1.4% (3)
1:3 Брага
1% (2)
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