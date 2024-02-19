  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Карабах
 
Позже
Брага
Прогнозы 69
Карабах 60.9% (42)
X 15.9% (11)
Брага 23.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Брага
3.55
3.70
Реклама, betcity.ru
2.37
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Карабах
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 4 0.36
Андраде Леандро 4 0.36
Байрамов Турал 3 (3) 0.27
Бензия Яссин 2 0.18
Зубир Абделла 2 0.18
Мустафазаде Бахлул 1 0.09
Медина Кевин 1 0.09
Янкович Марко 1 (1) 0.09
Гусейнов Бадави 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 1 1
Моутинью Жоау 1 (1) 1

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 5 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Вешович Марко 1 1
Андраде Патрик 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Абель 1 0

Результаты матчей

Карабах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
0
Карабах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

19
2
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2
Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0
Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1

Результаты матчей

Карабах
Брага

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 69
    Карабах 60.9% (42)
    X 15.9% (11)
    Брага 23.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Брага
    3.55
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    2.37
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Карабах - Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Карабах - Брага

    Исход игры
    Карабах
    60.9% (42)
    Ничья
    15.9% (11)
    Брага
    23.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.21% (47)
    Меньше
    28.79% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (56)
    Нет
    15.15% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    42% (29)
    1:2 Брага
    18.8% (13)
    1:1 Ничья
    13% (9)
    1:0 Карабах
    5.8% (4)
    2:0 Карабах
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    3:2 Карабах
    2.9% (2)
    0:1 Брага
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Брага
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный