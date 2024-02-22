Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Китеишвили Отар пробил со штрафного прямо в стенку

42' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Барсегян Тигран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Куцка Юрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Китеишвили Отар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Игрок из команды Штурм Грац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Горенц-Станкович Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Канкава Джаба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Виммер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Стрелец Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Байрич Кенан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Барсегян Тигран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Куцка Юрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кашия Гурам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

28' Джонстон Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

25' Бовинг Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Куцка Юрай и попал в перекладину!

25' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновлен

23' Куцка Юрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Борян Милан взял и забрал мяч на выходе

21' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Идет дождь, трудные условия для игроков.

15' Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

15' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Кашия Гурам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Прасс Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

13' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лавале Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бовинг Виллиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Витезслав Ярош из команды Штурм Грац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Змрхаль Яромир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Джонстон Макс пробует нанести удар издали, но Милан Борян держит все под контролем

5' Витезслав Ярош из команды Штурм Грац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Слован Братислава идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Слован Братислава совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виммер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Слован Братислава совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре