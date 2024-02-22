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Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Слован Братислава
0:0
Перерыв
Штурм Грац
0'
45' Желтая карточка
Стрелец Давид

Ход матча

45'
Стрелец Давид
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 246 Количество передач 219
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 120
Слован Братислава 52.5% (63)
X 32.5% (39)
Штурм Грац 15% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Штурм Грац
2.45
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3.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
8
Змрхаль
Яромир
11
Барсегян
Тигран
10
Родригес
Жерсон
13
Стрелец
Давид
16
Ярош
Витезслав
2
Джонстон
Макс
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
8
Прасс
Александр
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Слован Братислава
3-4-3
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Слован Братислава
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.5
Куцка Юрай 2 0.25
Вайсс Владимир 1 0.13
Родригес Жерсон 1 0.13
Блэкмэн Сезар 1 0.13
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 0.5
Бирет Мика 1 0.5
Камара Амади 1 0.5
Китеишвили Отар 1 (1) 0.5
Хорват Томи 0 0
Аффенгрубер Давид 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Вайсс Владимир 1 1
Борян Милан 1 1
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
4
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
1
100%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1
Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Штурм Грац

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 120
    Слован Братислава 52.5% (63)
    X 32.5% (39)
    Штурм Грац 15% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Штурм Грац
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 0:0 Штурм Грац

    Исход игры
    Слован Братислава
    52.5% (63)
    Ничья
    32.5% (39)
    Штурм Грац
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    29.2% (35)
    1:2 Штурм Грац
    9.2% (11)
    1:0 Слован Братислава
    7.5% (9)
    2:0 Слован Братислава
    6.7% (8)
    0:1 Штурм Грац
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Слован Братислава
    1.7% (2)
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