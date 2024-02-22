Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Гринфилд Орел
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаСтрелец Давид
0:1
52' ГолБирет Мика
54' Желтая карточкаКашия Гурам
62' Желтая карточкаЛавале Димитри
90' Красная карточкаБлэкмэн Сезар
90'+4
Ход матча
45'
52'
0:1
54'
62'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
438 Количество передач 367
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Rudolf Bozik
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Слован Братислава
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4 (1)
|0.5
|Куцка Юрай
|2
|0.25
|Вайсс Владимир
|1
|0.13
|Родригес Жерсон
|1
|0.13
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.13
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.5
|Камара Амади
|1
|0.5
|Китеишвили Отар
|1 (1)
|0.5
|Аффенгрубер Давид
|0
|0
|Хорват Томи
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Вайсс Владимир
|1
|1
|Борян Милан
|1
|1
|Ловат Лукас
|1
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Стрелец Давид
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|1
|Канкава Джаба
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
4
Слован Братислава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1
Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Штурм Грац
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
11
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 0:1 Штурм Грац
Исход игры
Слован Братислава
52.5% (63)
Ничья
32.5% (39)
Штурм Грац
15% (18)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
34.2% (41)
1:1 Ничья
29.2% (35)
1:2 Штурм Грац
9.2% (11)
1:0 Слован Братислава
7.5% (9)
2:0 Слован Братислава
6.7% (8)
0:1 Штурм Грац
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Слован Братислава
1.7% (2)
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