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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Слован Братислава
0:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
45' Желтая карточка
Стрелец Давид
0:1
52' Гол
Бирет Мика
54' Желтая карточка
Кашия Гурам
62' Желтая карточка
Лавале Димитри
90' Красная карточка
Блэкмэн Сезар
90'+4

Ход матча

45'
Стрелец Давид
 
52'
0:1
Бирет Мика
(Аффенгрубер Давид)
54'
Кашия Гурам
 
60'
Толич Марко
Стрелец Давид
 
60'
Марчелли Нино
Змрхаль Яромир
 
62'
 
Лавале Димитри
65'
 
Хорват Томи
Китеишвили Отар
65'
 
Влодарчик Шимон
Бирет Мика
75'
 
Саркария Манприт
Бовинг Виллиам
75'
 
Хирлендер Штефан
Горенц-Станкович Йон
77'
Саввидис Кириакос
Куцка Юрай
 
84'
 
Камара Амади
Прасс Александр
86'
Лихи Филип
Кашия Гурам
 
86'
Пощек Лукаш
Барсегян Тигран
 
90'
Блэкмэн Сезар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 438 Количество передач 367
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 120
Слован Братислава 52.5% (63)
X 32.5% (39)
Штурм Грац 15% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
8
Змрхаль
Яромир
11
Барсегян
Тигран
10
Родригес
Жерсон
13
Стрелец
Давид
16
Ярош
Витезслав
2
Джонстон
Макс
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
8
Прасс
Александр
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Слован Братислава
3-4-3
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Слован Братислава
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.5
Куцка Юрай 2 0.25
Вайсс Владимир 1 0.13
Родригес Жерсон 1 0.13
Блэкмэн Сезар 1 0.13
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 2 1
Горенц-Станкович Йон 1 0.5
Камара Амади 1 0.5
Китеишвили Отар 1 (1) 0.5
Аффенгрубер Давид 0 0
Хорват Томи 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Вайсс Владимир 1 1
Борян Милан 1 1
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Кашия Гурам 2 0
Стрелец Давид 2 0
Блэкмэн Сезар 0 1
Канкава Джаба 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 0
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
4
Слован Братислава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
8%
1
100%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1
Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Штурм Грац

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 120
    Слован Братислава 52.5% (63)
    X 32.5% (39)
    Штурм Грац 15% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 0:1 Штурм Грац

    Исход игры
    Слован Братислава
    52.5% (63)
    Ничья
    32.5% (39)
    Штурм Грац
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    29.2% (35)
    1:2 Штурм Грац
    9.2% (11)
    1:0 Слован Братислава
    7.5% (9)
    2:0 Слован Братислава
    6.7% (8)
    0:1 Штурм Грац
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Слован Братислава
    1.7% (2)
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