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Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Динамо Загреб
0:0
Первый тайм: 14'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 126
Динамо Загреб 26.2% (33)
X 42.9% (54)
Бетис 31% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Бетис
3.40
3.50
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2.45
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
27
Мишич
Йосип
25
Сучич
Петар
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
11
Бакамбу
Седрик
Динамо Загреб
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Загреб
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 5 (4) 0.63
Перич Дино 1 0.13
Марин Антонио 1 0.13
Халилович Тибор 1 0.13
Канеко Такуро 1 0.13
Булат Марко 1 0.13
Видович Габриэль 1 0.13
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Диао Ассане 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
Динамо Загреб
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
0
1 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Бетис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Динамо Загреб
Бетис

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 126
    Динамо Загреб 26.2% (33)
    X 42.9% (54)
    Бетис 31% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Бетис
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Бетис

    Исход игры
    Динамо Загреб
    26.2% (33)
    Ничья
    42.9% (54)
    Бетис
    31% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (47)
    1:2 Бетис
    15.9% (20)
    2:1 Динамо Загреб
    15.1% (19)
    1:0 Динамо Загреб
    7.9% (10)
    0:1 Бетис
    7.9% (10)
    0:2 Бетис
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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