Стадион: Максимир. Главный судья: Шнидер Урс
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мишич
Йосип
25
Сучич
Петар
20
Ходжа
Арбер
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
4
Джонни
38
Диао
Ассане
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ходжа АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Цветко ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
21 Рока МаркЗащитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Динамо Загреб
Бетис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|5 (4)
|0.63
|Перич Дино
|1
|0.13
|Марин Антонио
|1
|0.13
|Халилович Тибор
|1
|0.13
|Канеко Такуро
|1
|0.13
|Булат Марко
|1
|0.13
|Видович Габриэль
|1
|0.13
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перич Дино
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Шпикич Дарио
|1
|0
|Канеко Такуро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Сергей Якирович
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
0
Динамо Загреб
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
0
1 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Бетис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Результаты матчей
Динамо Загреб
Бетис
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
16
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Бетис
Исход игры
Динамо Загреб
26.2% (33)
Ничья
42.9% (54)
Бетис
31% (39)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (47)
1:2 Бетис
15.9% (20)
2:1 Динамо Загреб
15.1% (19)
1:0 Динамо Загреб
7.9% (10)
0:1 Бетис
7.9% (10)
0:2 Бетис
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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