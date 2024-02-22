Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Тактическая замена. Арбер Ходжа уходит с поля и его заменяет Куленович Сандро

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Перкович Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

79' После проверки VAR рефери поменял решение - Динамо Загреб не будет бить пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Загреб

77' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Удар от ворот произведет Бетис

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

69' Арбер Ходжа не смог попасть в створ ударом издали

68' Динамо Загреб совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Руибаль Айтор не смог попасть в створ ударом издали

66' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Бетис

59' Арбер Ходжа сделал результативную передачу.

59' Арбер Ходжа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Арбер Ходжа из команды Динамо Загреб своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Динамо Загреб совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Руибаль Айтор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Бетис

51' Батурина Мартин не смог попасть в створ ударом издали

51' Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рефери не любит споров - именно за это Сергей Якирович сейчас получил желтую

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.