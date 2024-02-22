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Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Динамо Загреб
1:1
Конец матча
Бетис
0'
0:1
38' Гол
Бакамбу Седрик
40' Желтая карточка
Петкович Бруно
49' Желтая карточка
Сергей Якирович
56' Желтая карточка
Руибаль Айтор
1:1
59' Гол
Канеко Такуро
69' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
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Бельерин Эктор
90'+6

Ход матча

38'
0:1
Бакамбу Седрик
(Руибаль Айтор)
40'
Петкович Бруно
 
46'
 
Виллиан Жозе
Бакамбу Седрик
49'
Сергей Якирович
 
56'
 
Руибаль Айтор
59'
Канеко Такуро
(Ходжа Арбер)
1:1
60'
 
Бельерин Эктор
Диао Ассане
69'
 
Карвалью Вилльям
70'
 
Родри Родриго
Руибаль Айтор
75'
Шпикич Дарио
Канеко Такуро
 
77'
 
Бельерин Эктор
79'
 
Плегесуэло Хави
Миранда Хуан
86'
Куленович Сандро
Ходжа Арбер
 
90'
Халилович Тибор
Сучич Петар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 346 Количество передач 551
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 128
Динамо Загреб 25.8% (33)
X 43% (55)
Бетис 31.3% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
27
Мишич
Йосип
25
Сучич
Петар
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
11
Бакамбу
Седрик
Динамо Загреб
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Загреб
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 5 (4) 0.63
Канеко Такуро 2 0.25
Перич Дино 1 0.13
Марин Антонио 1 0.13
Халилович Тибор 1 0.13
Булат Марко 1 0.13
Видович Габриэль 1 0.13
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0
Ходжа Арбер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 1 0.5
Руибаль Айтор 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петкович Бруно 2 0
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Сергей Якирович 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Перкович Мауро 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 1 0
Песселья Херман 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Диао Ассане 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
Динамо Загреб
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

9
1
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
1
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Бетис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Динамо Загреб
Бетис

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
1
3
5
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Динамо Загреб играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Динамо Загреб: 38%, Бетис: 62%.
  • 96'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Бетис пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Бельерин Эктор из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Батурина Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Рока Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Динамо Загреб идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Динамо Загреб пытается что-то создать.
    • 90'
      Динамо Загреб начинает контратаку
    • 90'
      Куленович Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Фекир Набиль бьет со штрафного в створ, но Иван Невистич держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Динамо Загреб 25.8% (33)
    X 43% (55)
    Бетис 31.3% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:1 Бетис

    Исход игры
    Динамо Загреб
    25.8% (33)
    Ничья
    43% (55)
    Бетис
    31.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (48)
    1:2 Бетис
    16.4% (21)
    2:1 Динамо Загреб
    14.8% (19)
    1:0 Динамо Загреб
    7.8% (10)
    0:1 Бетис
    7.8% (10)
    0:2 Бетис
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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