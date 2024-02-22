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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Легия
0:2
Перерыв
Молде
0'
0:1
2' Гол
Гульбрандсен Фредрик
0:2
20' Гол
Хестад Эйрик
26' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
28' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас

Ход матча

2'
0:1
Гульбрандсен Фредрик
20'
0:2
Хестад Эйрик
(Эйкрем Магнус)
26'
Элитим Хуэрхен
 
28'
 
Коса Маркус Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 246 Количество передач 200
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 122
Легия 73.8% (90)
X 14.8% (18)
Молде 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Молде
7.90
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6.10
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3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
8
Августиняк
Рафал
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Легия
3-4-2-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Легия
Молде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.36
Пекхарт Томаш 4 0.29
Крамер Блаж 4 0.29
Вшолек Павел 2 0.14
Гуаль Марк 2 0.14
Жозуэ Филипе 2 (1) 0.14
Рибейру Юри 2 0.14
Августиняк Рафал 2 0.14
Слиш Бартош 1 0.07
Элитим Хуэрхен 1 0.07
Росолек Мацей 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 3 1.5
Хестад Эйрик 1 0.5
Коса Маркус Андреас 1 0.5
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Челхака Юрген 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
0
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
3
Легия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

12
3

Голы по времени матча

Забито

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
14%
2
67%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
2
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

26
3
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
8%
1
33%
1-15
5
19%
2
67%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

23
2
12 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 1
5
22%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
2
100%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1
Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1
Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1

Результаты матчей

Легия
Молде

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Легия
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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    Легия совершает вбрасывание на половине поля противника
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  • 45'
    Удар от ворот произведет Молде
  • 45'
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    Прогнозы 122
    Легия 73.8% (90)
    X 14.8% (18)
    Молде 11.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Легия
    Ничья
    Молде
    7.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 0:2 Молде

    Исход игры
    Легия
    73.8% (90)
    Ничья
    14.8% (18)
    Молде
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Легия
    45.1% (55)
    1:0 Легия
    13.9% (17)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:2 Молде
    5.7% (7)
    2:0 Легия
    5.7% (7)
    3:1 Легия
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Молде
    1.6% (2)
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    Легия
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