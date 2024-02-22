Первый матч в Милане завершился победой хозяев 3:0.

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют французский «Ренн» и итальянский «Милан». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.