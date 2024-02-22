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Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Ренн
 
Позже
Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 164
Ренн 14% (23)
X 38.4% (63)
Милан 47.6% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Милан
3.40
3.55
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2.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
16
Меньян
Майк
42
Флоренци
Алессандро
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
4
Беннасер
Исмаэль
11
Пулишич
Кристиан
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
15
Йович
Лука
Ренн
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 (1) 0.43
Ридер Фабиан 2 0.29
Гуйри Амин 2 0.29
Салах Ибрагим 1 0.14
Террье Мартен 1 0.14
Мюинга Арно 1 0.14
Трюффер Адриен 1 0.14
Ассиньон Лоренс 1 0.14
Йылдырым Бертуг 1 0.14
Ле Фе Энцо 0 0
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Омари Вармед 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 2 2
Леау Рафаэл 1 1
Кьяер Симон 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 2 1
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Манданда Стив 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Нагида Махамаду 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
3
Ренн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
2
67%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6
Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3
Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1

Результаты матчей

Ренн
Милан

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ренн
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
4
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • До матча
  • Первый матч в Милане завершился победой хозяев 3:0.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют французский «Ренн» и итальянский «Милан». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Пиньейру Жоау

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ренн - Милан

Исход игры
Ренн
14.2% (24)
Ничья
37.3% (63)
Милан
48.5% (82)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (49)
1:2 Милан
19.5% (33)
2:1 Ренн
4.7% (8)
0:1 Милан
4.1% (7)
1:0 Ренн
4.1% (7)
0:2 Милан
3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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