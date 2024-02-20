Стадион: Роазон Парк.
История личных встреч
Ренн
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.43
|Ридер Фабиан
|2
|0.29
|Гуйри Амин
|2
|0.29
|Салах Ибрагим
|1
|0.14
|Террье Мартен
|1
|0.14
|Мюинга Арно
|1
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.14
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.14
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.14
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Омари Вармед
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|2
|Леау Рафаэл
|1
|1
|Кьяер Симон
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белосьян Женуэль
|2
|1
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
|Нагида Махамаду
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
3
Ренн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
3
23%
2
67%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6
Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3
Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1
Результаты матчей
Ренн
Милан
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ренн
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогнозы на матч Ренн - Милан
Исход игры
Ренн
7.7% (4)
Ничья
40.4% (21)
Милан
51.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (18)
Меньше
62.5% (30)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (18)
1:2 Милан
26.9% (14)
0:1 Милан
11.5% (6)
0:2 Милан
7.7% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
2:1 Ренн
3.8% (2)
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