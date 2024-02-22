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Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Тулуза
0:0
Первый тайм: 12'
Бенфика
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 132
Тулуза 7.6% (10)
X 28% (37)
Бенфика 64.4% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Бенфика
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
3
Деслер
Миккел
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
19
Тенгстедт
Каспер
Тулуза
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 (1) 0.57
Суасо Габриэль 2 0.29
Доннум Арон 1 0.14
Деслер Миккел 1 0.14
Магри Франк 1 0.14
Сьерро Венсан 0 0
Хелаберт Сесар 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 2 (2) 2

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мависса Кристиан 2 1
Коста Логан 1 1
Деслер Миккел 2 0
Шмидт Никлас 2 0
Доннум Арон 2 0
Рестес Гийом 2 0
Магри Франк 2 0
Спирингс Стейн 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Диарра Мусса 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Скюття Наатан 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
2
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2
Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1

Результаты матчей

Тулуза
Бенфика

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
6
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • 9'
    Удар от ворот произведет Бенфика
  • 9'
    Силва Антониу из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 8'
    Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 7'
    Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Анатолий Трубин держит все под контролем
  • 6'
    Тулуза контролирует мяч.
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    • 5'
      Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Деслер Миккел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 43%, Бенфика: 57%.
    • 4'
      Бенфика контролирует мяч.
    • 4'
      Мариу Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 2'
      Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 132
    Тулуза 7.6% (10)
    X 28% (37)
    Бенфика 64.4% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Бенфика
    4.30
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    3.90
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    1.96
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Бенфика

    Исход игры
    Тулуза
    7.5% (10)
    Ничья
    29.1% (39)
    Бенфика
    63.4% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    36.6% (49)
    1:1 Ничья
    23.1% (31)
    0:1 Бенфика
    8.2% (11)
    0:2 Бенфика
    6% (8)
    2:1 Тулуза
    5.2% (7)
    1:3 Бенфика
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
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