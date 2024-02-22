Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Тулуза

48' Ди Мария Анхель не смог попасть в створ ударом издали

47' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

47' Оооо... вот это был удар! Силва Антониу должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Силва Антониу . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ди Мария Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тенгстедт Каспер из команды Бенфика не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бенфика

45' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Коста Логан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Доннум Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бах Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Родригес Фелипе II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ди Мария Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Ди Мария Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Тенгстедт Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Бах Александр из команды Бенфика своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Деслер Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Доннум Арон нанес удар головой, но Анатолий Трубин спокойно отбил мяч.

28' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Гбоо Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Даллинга Тийс из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Силва Рафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Нерес Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Муса Диарра получил травму и заменен. Кебен Кевин выходит на поле.

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Муса Диарра получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Тулуза

15' Доннум Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Тулуза

12' Нерес Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Даллинга Тийс из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Бенфика

9' Спирингс Стейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали

8' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Анатолий Трубин держит все под контролем

5' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля

1' Судья начинает матч