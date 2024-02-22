  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Тулуза
0:0
Конец матча
Бенфика
0'
15' Желтая карточка
Доннум Арон
74' Желтая карточка
Суасо Габриэль
83' Желтая карточка
Каманзи Уоррен
83' Желтая карточка
Бах Александр
90'+5

Ход матча

15'
Доннум Арон
 
23'
Кебен Кевин
Диарра Мусса
 
30'
Каманзи Уоррен
Деслер Миккел
 
46'
 
Кабрал Артур
Тенгстедт Каспер
46'
 
Альваро Фернандес
Родригес Фелипе
68'
 
Эурснес Фредрик
Нерес Давид
74'
Суасо Габриэль
 
80'
Бабика Шави
Суасо Габриэль
 
80'
Магри Франк
Гбоо Янн
 
83'
Каманзи Уоррен
 
83'
 
Бах Александр
85'
 
Кекчю Оркун
Ди Мария Анхель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 487 Количество передач 533
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Тулуза 7.5% (10)
X 29.1% (39)
Бенфика 63.4% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
3
Деслер
Миккел
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
19
Тенгстедт
Каспер
Тулуза
3-4-2-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 (1) 0.5
Суасо Габриэль 2 0.25
Доннум Арон 1 0.13
Деслер Миккел 1 0.13
Магри Франк 1 0.13
Сьерро Венсан 0 0
Хелаберт Сесар 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 2 (2) 1

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мависса Кристиан 2 1
Доннум Арон 3 0
Коста Логан 1 1
Деслер Миккел 2 0
Шмидт Никлас 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Каманзи Уоррен 2 0
Рестес Гийом 2 0
Магри Франк 2 0
Спирингс Стейн 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Диарра Мусса 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Скюття Наатан 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бах Александр 1 0
Кекчю Оркун 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
2
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2
Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1

Результаты матчей

Тулуза
Бенфика

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
6
1.5
1
1
1
7
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 47%, Бенфика: 53%.
  • 95'
    Бах Александр ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Силва Антониу из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Отаменди Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Анатолий Трубин держит все под контролем
    • 91'
      Бенфика контролирует мяч.
    • 91'
      Бах Александр из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 46%, Бенфика: 54%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Бенфика
    • 90'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Силва Антониу ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Тулуза 7.5% (10)
    X 29.1% (39)
    Бенфика 63.4% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 0:0 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Бенфика

    Исход игры
    Тулуза
    7.5% (10)
    Ничья
    29.1% (39)
    Бенфика
    63.4% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    36.6% (49)
    1:1 Ничья
    23.1% (31)
    0:1 Бенфика
    8.2% (11)
    0:2 Бенфика
    6% (8)
    2:1 Тулуза
    5.2% (7)
    1:3 Бенфика
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный