Стадион: Мунисипал. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
15' Желтая карточкаДоннум Арон
74' Желтая карточкаСуасо Габриэль
83' Желтая карточкаКаманзи Уоррен
83' Желтая карточкаБах Александр
90'+5
Ход матча
15'
74'
80'
83'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
487 Количество передач 533
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Бенфика
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|4 (1)
|0.5
|Суасо Габриэль
|2
|0.25
|Доннум Арон
|1
|0.13
|Деслер Миккел
|1
|0.13
|Магри Франк
|1
|0.13
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хелаберт Сесар
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|2 (2)
|1
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мависса Кристиан
|2
|1
|Доннум Арон
|3
|0
|Коста Логан
|1
|1
|Деслер Миккел
|2
|0
|Шмидт Никлас
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Каманзи Уоррен
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Магри Франк
|2
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Диарра Мусса
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Скюття Наатан
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бах Александр
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
2
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3
Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2
Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Результаты матчей
Тулуза
Бенфика
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
11
26
11
17
Будет доступно позже.
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Бенфика
Исход игры
Тулуза
7.5% (10)
Ничья
29.1% (39)
Бенфика
63.4% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
36.6% (49)
1:1 Ничья
23.1% (31)
0:1 Бенфика
8.2% (11)
0:2 Бенфика
6% (8)
2:1 Тулуза
5.2% (7)
1:3 Бенфика
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
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