С угла поля навесил Клосс на дальнюю штангу, где пробил головой Мбемба, но на пути мяча оказался Конопля.

Грубо в подкате Эгиналдо прыгнул в ноги сопернику на фланге, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.

Грамотно подставился на чужой половине поля Эгиналдо, судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.

После навеса с угла поля от Судакова на дальней штанге пробивал головой Эгиналдо, но мяч полетел в руки голкиперу.

Откровенно сбивал соперника на фланге Конопля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

Снова пробивал головой Мбемба после навеса с угла поля, но мяч полетел слабо и точно в руки Ризныку.

В центре поля получил по ногам в силовой борьбе Судаков. Штрафной удар исполнять будут горняки.

Оторвался от соперника по флангу Арит и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

После навеса с угла поля упал в штрафной соперника Жиго. Судья не стал назначать пенальти, но взял паузу на просмотр повторов.

Судьи пересмотрели повтор прошлого эпизода и не стали менять первоначальное решение. Игра продолжится дальше.

Прострелил с правого фланга Зубков в штрафную на Коноплю, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

Мягко забросил в штрафную Арит на дальнюю штангу, но здесь Кондогбия головой пробил намного выше перекладины.

Азаров обрезался на своей половине поля, подарив мяч Клоссу, который подал в штрафную, где Ракицкий вынужден был вынести на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Пьер-Эмерик Обамеянг! Смогли сравнять счет французы. Отобрал мяч на чужой половине поля Арит после обрезки от Степаненко и выдал пас на ход Обамеянгу, который выскочил один на один с Ризныком и отправил сферу в сетку.

Диагональ исполнял с центра поля Судаков на левый фланг, куда забегал Эгиналдо, но не смог он добраться до мяча.

Продавил соперника по центру Мумбанья и отдал поперек на Арита, который пробил в касание, но на пути мяча оказался защитник.

Отобрал Кондогбия сферу на чужой половине поля и с дальней дистанции пробил по воротам, но Ризнык отбил мяч кулаками в сторону.

С левого фланга подавал Арит на дальнюю штангу, где пробил вторым касанием Клосс, но точно в руки вратарю полетел снаряд.

После поперечного паса от Судакова пробил по воротам с линии штрафной Зубков, но мяч полетел крайне неточно.

Перед чужой штрафной Мумбанья грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Мягко забросил Арит в штрафную на ход Обамеянгу, но того опередил Матвиенко и вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Клосс в центр штрафной, где в падении пробил головой Мбемба, но мяч полетел крайне неточно.

Прорывался по флангу на скорости Клосс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

22' С центра поля забросил Унаи в штрафную на ход Обамеянгу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

21' С левого фланга вылез на пятак Обамеянг и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

20' Ушел от соперника Арит по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

19' Затянулась пауза, долго медики пытались вернуть в игру Бондаренко, но он покинул пределы поля на своих ногах, прихрамывая.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бондаренко. Потребуется ему помощь медиков.

17' Наступил на ногу Бондаренко в силовой борьбе в центре поля Жиго. Судья на этот раз наказал защитника желтой карточкой.

16' Отобрал мяч в центре поля Ракицкий и отдал вперед на ход Судакову, но тот не смог пробить в борьбе с Жиго.

15' Отдавал пас Судаков на ход Эгиналдо, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

14' Диагональ исполнял в штрафную соперника Ракицкий на ход Эгиналдо, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

12' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Георгий Судаков! Уверенно реализовал пенальти Судаков, пробив в нижний правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Эгиналдо, но тут же подскочил Клосс и уложил на газон соперника. Судья назначил пенальти.

10' Выиграл подбор у штрафной соперника Сикан и пробил в дальний нижний угол, но в падении Лопес смог отбить в сторону, а после справился и с добиванием от Эгиналдо.

9' Грамотно подставился в центре поля Сикан и вынудил нарушить правила Жиго. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

8' На фланге получил по ногам Эгиналдо в борьбе против Кондогбия. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".

7' С центра поля Азаров забросил в штрафную соперника на ход Эгиналдо, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

6' С угла поля навесил в центр штрафной Клосс. Здесь головой пробил по воротам Жиго, но мяч полетел немного выше перекладины.

5' Убегал Клосс в контратаку по флангу и отдал в штрафную на Мумбанья, но тот наступил на мяч, в итоге подарив его защитнику.

4' С угла поля навесил в центр штрафной Судаков, но здесь выиграл верх Мбемба и вынес сферу далеко за пределы поля

3' Убегал в контратаку по флангу Эгиналдо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, ости выбрали себе зеленый комплект формы.