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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Марсель
1:1
Перерыв
Шахтёр Донецк
0'
0:1
12' Пенальти
Судаков Георгий
17' Желтая карточка
Жиго Самуэль
1:1
23' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
45' Желтая карточка
Эгиналдо де Соуза Лемос
45' Желтая карточка
Конопля Ефим

Ход матча

12'
0:1
Судаков Георгий
17'
Жиго Самуэль
 
23'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Арит Амин)
1:1
45'
 
Эгиналдо де Соуза Лемос
45'
 
Конопля Ефим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 199 Количество передач 234
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 147
Марсель 76.2% (112)
X 9.5% (14)
Шахтёр Донецк 14.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Шахтёр Донецк
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
18
Меите
Бамо
7
Клосс
Жонатан
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
11
Арит
Амин
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
22
Матвиенко
Николай
44
Ракицкий
Ярослав
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
14
Сикан
Даниил
Марсель
3-4-1-2
Шахтёр Донецк
4-1-4-1

История личных встреч

Марсель
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (2) 0.88
Мбемба Шансель 3 0.38
Верету Жордан 2 (1) 0.25
Клосс Жонатан 1 0.13
Арит Амин 1 (1) 0.13
Сарр Исмаила 1 0.13
Ндиайе Ильман 1 0.13
Оливейра Витор 1 0.13
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 1 0.5
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0.5
Судаков Георгий 1 (1) 0.5
Зубков Александр 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 3 0
Балерди Леонардо 3 0
Жиго Самуэль 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
0
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
2
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
4
25%
1
50%
76-90

Пропущено

12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3
Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1

Результаты матчей

Марсель
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марсель
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
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Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно сбивал соперника на фланге Конопля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 45'
    После навеса с угла поля от Судакова на дальней штанге пробивал головой Эгиналдо, но мяч полетел в руки голкиперу.
  • 45'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Эгиналдо, судья все видел и назначил штрафной удар в пользу дончан.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.
  • Желтая карточка
    44'
    Грубо в подкате Эгиналдо прыгнул в ноги сопернику на фланге, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 43'
    С угла поля навесил Клосс на дальнюю штангу, где пробил головой Мбемба, но на пути мяча оказался Конопля.
  • 42'
    Азаров обрезался на своей половине поля, подарив мяч Клоссу, который подал в штрафную, где Ракицкий вынужден был вынести на угловой.
  • 41'
    Мягко забросил в штрафную Арит на дальнюю штангу, но здесь Кондогбия головой пробил намного выше перекладины.
  • 40'
    Прострелил с правого фланга Зубков в штрафную на Коноплю, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.
  • 39'
    Судьи пересмотрели повтор прошлого эпизода и не стали менять первоначальное решение. Игра продолжится дальше.
  • 37'
    После навеса с угла поля упал в штрафной соперника Жиго. Судья не стал назначать пенальти, но взял паузу на просмотр повторов.
  • Угловой
    36'
    Оторвался от соперника по флангу Арит и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам в силовой борьбе Судаков. Штрафной удар исполнять будут горняки.
  • 34'
    Снова пробивал головой Мбемба после навеса с угла поля, но мяч полетел слабо и точно в руки Ризныку.
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    • Угловой
      33'
      Прорывался по флангу на скорости Клосс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 32'
      С угла поля навесил Клосс в центр штрафной, где в падении пробил головой Мбемба, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      31'
      Мягко забросил Арит в штрафную на ход Обамеянгу, но того опередил Матвиенко и вынес сферу на угловой.
    • 30'
      Перед чужой штрафной Мумбанья грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 29'
      После поперечного паса от Судакова пробил по воротам с линии штрафной Зубков, но мяч полетел крайне неточно.
    • 28'
      С левого фланга подавал Арит на дальнюю штангу, где пробил вторым касанием Клосс, но точно в руки вратарю полетел снаряд.
    • Опасный момент
      27'
      Отобрал Кондогбия сферу на чужой половине поля и с дальней дистанции пробил по воротам, но Ризнык отбил мяч кулаками в сторону.
    • 26'
      Продавил соперника по центру Мумбанья и отдал поперек на Арита, который пробил в касание, но на пути мяча оказался защитник.
    • 25'
      Диагональ исполнял с центра поля Судаков на левый фланг, куда забегал Эгиналдо, но не смог он добраться до мяча.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Пьер-Эмерик Обамеянг! Смогли сравнять счет французы. Отобрал мяч на чужой половине поля Арит после обрезки от Степаненко и выдал пас на ход Обамеянгу, который выскочил один на один с Ризныком и отправил сферу в сетку.
    • 22'
      С центра поля забросил Унаи в штрафную на ход Обамеянгу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 21'
      С левого фланга вылез на пятак Обамеянг и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
    • 20'
      Ушел от соперника Арит по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 19'
      Затянулась пауза, долго медики пытались вернуть в игру Бондаренко, но он покинул пределы поля на своих ногах, прихрамывая.
    • 18'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бондаренко. Потребуется ему помощь медиков.
    • Желтая карточка
      17'
      Наступил на ногу Бондаренко в силовой борьбе в центре поля Жиго. Судья на этот раз наказал защитника желтой карточкой.
    • 16'
      Отобрал мяч в центре поля Ракицкий и отдал вперед на ход Судакову, но тот не смог пробить в борьбе с Жиго.
    • 15'
      Отдавал пас Судаков на ход Эгиналдо, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 14'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Ракицкий на ход Эгиналдо, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Георгий Судаков! Уверенно реализовал пенальти Судаков, пробив в нижний правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
    • Пенальти!
      11'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Эгиналдо, но тут же подскочил Клосс и уложил на газон соперника. Судья назначил пенальти.
    • Опасный момент
      10'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Сикан и пробил в дальний нижний угол, но в падении Лопес смог отбить в сторону, а после справился и с добиванием от Эгиналдо.
    • 9'
      Грамотно подставился в центре поля Сикан и вынудил нарушить правила Жиго. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 8'
      На фланге получил по ногам Эгиналдо в борьбе против Кондогбия. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".
    • 7'
      С центра поля Азаров забросил в штрафную соперника на ход Эгиналдо, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 6'
      С угла поля навесил в центр штрафной Клосс. Здесь головой пробил по воротам Жиго, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 5'
      Убегал Клосс в контратаку по флангу и отдал в штрафную на Мумбанья, но тот наступил на мяч, в итоге подарив его защитнику.
    • 4'
      С угла поля навесил в центр штрафной Судаков, но здесь выиграл верх Мбемба и вынес сферу далеко за пределы поля
    • Угловой
      3'
      Убегал в контратаку по флангу Эгиналдо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, ости выбрали себе зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Марсель
    76.2% (112)
    Ничья
    9.5% (14)
    Шахтёр Донецк
    14.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.5% (86)
    Меньше
    26.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    46.9% (69)
    2:0 Марсель
    8.8% (13)
    1:0 Марсель
    8.2% (12)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    3:1 Марсель
    3.4% (5)
    1:2 Шахтёр Донецк
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    3:2 Марсель
    1.4% (2)
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