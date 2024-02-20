Стадион: Велодром.
Позже
История личных встреч
Марсель
Шахтёр Донецк
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (2)
|0.86
|Мбемба Шансель
|3
|0.43
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.29
|Клосс Жонатан
|1
|0.14
|Арит Амин
|1 (1)
|0.14
|Сарр Исмаила
|1
|0.14
|Ндиайе Ильман
|1
|0.14
|Оливейра Витор
|1
|0.14
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|1
|1
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|1
|Зубков Александр
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|3
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
0
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
2
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
16
2
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
4
25%
1
50%
76-90
Пропущено
12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3
Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
Результаты матчей
Марсель
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Марсель
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
16
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогнозы на матч Марсель - Шахтёр Донецк
Исход игры
Марсель
91.8% (45)
Ничья
2% (1)
Шахтёр Донецк
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
2:1 Марсель
57.1% (28)
2:0 Марсель
18.4% (9)
1:0 Марсель
10.2% (5)
3:1 Марсель
6.1% (3)
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