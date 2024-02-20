  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Марсель
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 49
Марсель 91.8% (45)
X 2% (1)
Шахтёр Донецк 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Шахтёр Донецк
3.95
4.00
Реклама, betcity.ru
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марсель
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (2) 0.86
Мбемба Шансель 3 0.43
Верету Жордан 2 (1) 0.29
Клосс Жонатан 1 0.14
Арит Амин 1 (1) 0.14
Сарр Исмаила 1 0.14
Ндиайе Ильман 1 0.14
Оливейра Витор 1 0.14
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 1 1
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 1
Зубков Александр 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 3 0
Балерди Леонардо 3 0
Клосс Жонатан 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
0
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
2
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
4
25%
1
50%
76-90

Пропущено

12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3
Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1

Результаты матчей

Марсель
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марсель
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Марсель 91.8% (45)
    X 2% (1)
    Шахтёр Донецк 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    3.95
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель - Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Марсель - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Марсель
    91.8% (45)
    Ничья
    2% (1)
    Шахтёр Донецк
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    57.1% (28)
    2:0 Марсель
    18.4% (9)
    1:0 Марсель
    10.2% (5)
    3:1 Марсель
    6.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Шахтёр Донецк
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный