Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Эскас Эспен
0:0
Перерыв
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
182 Количество передач 238
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
29
Нкунку
Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
-
11 Экитике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Макс ФилиппПолузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.4
|Шаиби Фарес
|2
|0.2
|Схири Эльес
|2
|0.2
|Эбимбе Эрик
|2 (1)
|0.2
|Кох Робин
|2
|0.2
|Калайджич Саша
|1
|0.1
|Нганкам Жессик
|1
|0.1
|Тута
|1
|0.1
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.1
|Гётце Марио
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|1
|0.5
|Нильссон Хокан
|1
|0.5
|Эль-Амин Амура Мохамед
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бута
|4
|0
|Якич Кристиян
|1
|1
|Тута
|2
|0
|Трапп Кевин
|0
|1
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|1
|1
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Айнтрахт Фр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
2
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
18
18
18
18
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Айнтрахт Фр
91.1% (112)
Ничья
5.7% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.94% (83)
Меньше
29.06% (34)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
54.5% (67)
2:0 Айнтрахт Фр
12.2% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
10.6% (13)
3:1 Айнтрахт Фр
5.7% (7)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:2 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
2:3 Унион Сент-Жиллуаз
1.6% (2)
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