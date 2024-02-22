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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
20' Желтая карточка
Бута
0:1
47' Гол
Пуэртас Кэмерон
76' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
76' Желтая карточка
Трапп Кевин
0:2
80' Гол
Эккерт Айенса Деннис
82' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
87' Желтая карточка
Матида Коки
1:2
87' Гол
Эбимбе Эрик
89' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
90' Желтая карточка
Топпмёллер Дино
90'+7

Ход матча

20'
Бута
 
47'
0:1
Пуэртас Кэмерон
(Эль-Амин Амура Мохамед)
62'
Экитике Уго
Гётце Марио
 
62'
Эбимбе Эрик
Бута
 
71'
Роде Себастьян
Кнауфф Ансгар
 
76'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
76'
Трапп Кевин
 
76'
 
Эккерт Айенса Деннис
Нильссон Хокан
80'
0:2
Эккерт Айенса Деннис
81'
Чендлер Тимоти
Нкунку Нильс
 
82'
Чендлер Тимоти
 
87'
 
Матида Коки
87'
Эбимбе Эрик
(Шаиби Фарес)
1:2
89'
Эбимбе Эрик
 
89'
 
Теклаб Хенок
Лапуссен Лоик
90'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
90'
Топпмёллер Дино
 
90'
 
Сайкс Росс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 182 Количество передач 238
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 91.1% (112)
X 5.7% (7)
Унион Сент-Жиллуаз 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
29
Нкунку
Нильс
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
36
Кнауфф
Ансгар
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
23
Пуэртас
Кэмерон
27
Садики
Ноа
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
Айнтрахт Фр
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.4
Эбимбе Эрик 3 (1) 0.3
Шаиби Фарес 2 0.2
Схири Эльес 2 0.2
Кох Робин 2 0.2
Калайджич Саша 1 0.1
Нганкам Жессик 1 0.1
Тута 1 0.1
Коло-Муани Рандаль 1 0.1
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 1 0.5
Нильссон Хокан 1 0.5
Пуэртас Кэмерон 1 0.5
Эккерт Айенса Деннис 1 0.5
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 4 0
Трапп Кевин 1 1
Якич Кристиян 1 1
Тута 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Чендлер Тимоти 1 0
Кох Робин 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Мармуш Омар 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 1 1
Линднер Хайнц 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Матида Коки 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Айнтрахт Фр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
4
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 123
    Айнтрахт Фр 91.1% (112)
    X 5.7% (7)
    Унион Сент-Жиллуаз 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    91.1% (112)
    Ничья
    5.7% (7)
    Унион Сент-Жиллуаз
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.94% (83)
    Меньше
    29.06% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    54.5% (67)
    2:0 Айнтрахт Фр
    12.2% (15)
    1:0 Айнтрахт Фр
    10.6% (13)
    3:1 Айнтрахт Фр
    5.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:2 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    2:3 Унион Сент-Жиллуаз
    1.6% (2)
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