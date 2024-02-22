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Стадион: . Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 13'
Аякс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 124
Будё-Глимт 37.1% (46)
X 21.8% (27)
Аякс 41.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Аякс
2.35
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Кьетил
Хауг
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
16
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
11
Боргес
Карлос
Будё-Глимт
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (3) 0.62
Грёнбек Альберт 6 0.46
Мумбанья Фарис 6 0.46
Берг Патрик 3 0.23
Сёрли Сондре 2 0.15
Салтнес Ульрик 1 0.08
Фет Сондре 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Эспейор Рунар 1 0.08
Капскармо Оскар 1 0.08
Сёренсен Адам 1 0.08
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 1
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 1

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 3 0
Берг Патрик 3 0
Бьортуфт Один Лурас 1 1
Зугеля Нино 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Амундсен Исак 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Гуйер Тристан 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
2
Будё-Глимт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

13
2

Голы по времени матча

Забито

18
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90

Пропущено

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

32
2
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
8
25%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
7
22%
2
100%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё-Глимт - Хаммарбю 3:2
Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1
Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Аякс

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
1
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
7
6
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Контроль мяча: Будё-Глимт: 54%, Аякс: 46%.
    • 5'
      Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Будё-Глимт пытается что-то создать.
    • 4'
      Бьоркан Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 2'
      Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Будё-Глимт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Будё-Глимт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогнозы 124
    Будё-Глимт 37.1% (46)
    X 21.8% (27)
    Аякс 41.1% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Аякс
    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Аякс

    Исход игры
    Будё-Глимт
    37.1% (46)
    Ничья
    21.8% (27)
    Аякс
    41.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (85)
    Меньше
    26.09% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    86.09% (99)
    Нет
    13.91% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    25.8% (32)
    1:2 Аякс
    25.8% (32)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    2:2 Ничья
    7.3% (9)
    0:2 Аякс
    5.6% (7)
    2:3 Аякс
    2.4% (3)
    3:2 Будё-Глимт
    2.4% (3)
    1:3 Аякс
    2.4% (3)
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