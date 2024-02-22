Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кьетил
Хауг
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Сьонг ИсакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Будё-Глимт
Аякс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (3)
|0.62
|Грёнбек Альберт
|6
|0.46
|Мумбанья Фарис
|6
|0.46
|Берг Патрик
|3
|0.23
|Сёрли Сондре
|2
|0.15
|Салтнес Ульрик
|1
|0.08
|Фет Сондре
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Эспейор Рунар
|1
|0.08
|Капскармо Оскар
|1
|0.08
|Сёренсен Адам
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергёйс Стивен
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|1
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|3
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|1
|Зугеля Нино
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Гуйер Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Будё-Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
2
Будё-Глимт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
13
2
Голы по времени матча
Забито
18
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90
Пропущено
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
32
2
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
8
25%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
7
22%
2
100%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Пропущено
15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё-Глимт - Хаммарбю 3:2
Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1
Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Аякс
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
211
112
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Аякс
Исход игры
Будё-Глимт
37.1% (46)
Ничья
21.8% (27)
Аякс
41.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (85)
Меньше
26.09% (30)
Обе команды забьют
Да
86.09% (99)
Нет
13.91% (16)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
25.8% (32)
1:2 Аякс
25.8% (32)
1:1 Ничья
11.3% (14)
2:2 Ничья
7.3% (9)
0:2 Аякс
5.6% (7)
2:3 Аякс
2.4% (3)
3:2 Будё-Глимт
2.4% (3)
1:3 Аякс
2.4% (3)
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