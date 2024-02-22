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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
Будё-Глимт
1:2
Итог доп. времени
Аякс
0'
0:1
34' Гол
Бергёйс Стивен
48' Красная карточка
Шутало Йосип
58' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
58' Желтая карточка
Ренсх Девайн
66' Вторая желтая карточка
Грёнбек Альберт
79' Желтая карточка
Зугеля Нино
79' Желтая карточка
Рамай Диант
1:1
83' Гол
Берг Патрик
90' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
96' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
1:2
114' Гол
Тейлор Кеннет

Ход матча

34'
0:1
Бергёйс Стивен
(Бробби Брайан)
42'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
48'
 
Шутало Йосип
53'
 
Гааей Антон
Боргес Карлос
58'
Грёнбек Альберт
 
58'
 
Ренсх Девайн
66'
Грёнбек Альберт
 
72'
Зугеля Нино
Сёрли Сондре
 
79'
Зугеля Нино
 
79'
 
Рамай Диант
83'
 
Тейлор Кеннет
Хлинссон Кристиан
83'
Берг Патрик
(Хёуге Йенс)
1:1
90'
Гундерсен Йостейн
 
90'
Капскармо Оскар
Салтнес Ульрик
 
90'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
90'
Амундсен Исак
Гундерсен Йостейн
 
96'
Эвьен Хэкон
 
106'
Гулликсен Тобиас
Эвьен Хэкон
 
106'
 
Маннсверк Сиверт
Бергёйс Стивен
109'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
112'
 
Рейкхофф Юлиан
Тахирович Бенджамин
114'
1:2
Тейлор Кеннет

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 6 Замены 5
  • 857 Количество передач 484
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 126
Будё-Глимт 37.3% (47)
X 21.4% (27)
Аякс 41.3% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Кьетил
Хауг
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
16
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
11
Боргес
Карлос
Будё-Глимт
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (3) 0.57
Грёнбек Альберт 6 0.43
Мумбанья Фарис 6 0.43
Берг Патрик 4 0.29
Сёрли Сондре 2 0.14
Салтнес Ульрик 1 0.07
Фет Сондре 1 0.07
Гулликсен Тобиас 1 0.07
Эспейор Рунар 1 0.07
Капскармо Оскар 1 0.07
Сёренсен Адам 1 0.07
Хёуге Йенс 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 2 1
Тейлор Кеннет 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.5
Бробби Брайан 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грёнбек Альберт 2 1
Мо Бреде 3 0
Берг Патрик 3 0
Зугеля Нино 3 0
Бьортуфт Один Лурас 1 1
Гулликсен Тобиас 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Амундсен Исак 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шутало Йосип 0 1
Хендерсон Джордан 1 0
Рамай Диант 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Гуйер Тристан 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Будё-Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
2
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

14
2

Голы по времени матча

Забито

19
2
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
1
5%
1
50%
91-120

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90

Пропущено

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

33
4
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
3%
0
0%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
6
18%
1
25%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
8
24%
2
50%
76-90
1
3%
1
25%
91-120

Пропущено

17
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
33%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Результаты матчей

Будё-Глимт
Аякс

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
7
7
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Аякс вырывает победу
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 123'
    Контроль мяча: Будё-Глимт: 62%, Аякс: 38%.
  • 122'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 122'
    Шанс! Капскармо Оскар из команды Будё-Глимт пробил головой, но мимо
  • 122'
    Зугеля Нино из команды Будё-Глимт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 122'
    Хато Йоррель из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Будё-Глимт 37.3% (47)
    X 21.4% (27)
    Аякс 41.3% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:2 Аякс

    Исход игры
    Будё-Глимт
    37.3% (47)
    Ничья
    21.4% (27)
    Аякс
    41.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (87)
    Меньше
    25.64% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    86.32% (101)
    Нет
    13.68% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    26.2% (33)
    1:2 Аякс
    26.2% (33)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    2:2 Ничья
    7.1% (9)
    0:2 Аякс
    5.6% (7)
    2:3 Аякс
    2.4% (3)
    3:2 Будё-Глимт
    2.4% (3)
    1:3 Аякс
    2.4% (3)
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