Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Аякс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Аякс

42' Бьоркан Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Хорошую попытку сделал Эвьен Хэкон . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Аякс

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Оооо... вот это был удар! Сёрли Сондре должен был забить с этой позиции.

38' Сёрли Сондре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Оооо... вот это был удар! Хёуге Йенс должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Хёуге Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Салтнес Ульрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Будё-Глимт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Команда Аякс забила мяч, хотя лучше играли соперники

34' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!

34' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Аякс

32' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мо Бреде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Салтнес Ульрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Аякс

23' Гундерсен Йостейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Салтнес Ульрик нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

15' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Салтнес Ульрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Игра в одни ворота сейчас. Будё-Глимт доминирует и владеет мячом

13' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Берг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Аякс

7' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Аякс

6' Сёрли Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Эвьен Хэкон . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бьоркан Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Будё-Глимт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Будё-Глимт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Будё-Глимт начинает с центра поля

1' Судья начинает матч