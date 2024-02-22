Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
1:2
Итог доп. времени
0'
0:1
34' ГолБергёйс Стивен
48' Красная карточкаШутало Йосип
58' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
58' Желтая карточкаРенсх Девайн
66' Вторая желтая карточкаГрёнбек Альберт
79' Желтая карточкаЗугеля Нино
79' Желтая карточкаРамай Диант
1:1
83' ГолБерг Патрик
90' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
96' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
1:2
114' ГолТейлор Кеннет
Ход матча
34'
0:1
48'
58'
58'
66'
79'
79'
83'
1:1
96'
114'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
6 Замены 5
-
857 Количество передач 484
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кьетил
Хауг
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Сьонг ИсакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Будё-Глимт
Аякс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (3)
|0.57
|Грёнбек Альберт
|6
|0.43
|Мумбанья Фарис
|6
|0.43
|Берг Патрик
|4
|0.29
|Сёрли Сондре
|2
|0.14
|Салтнес Ульрик
|1
|0.07
|Фет Сондре
|1
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|Эспейор Рунар
|1
|0.07
|Капскармо Оскар
|1
|0.07
|Сёренсен Адам
|1
|0.07
|Хёуге Йенс
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергёйс Стивен
|2
|1
|Тейлор Кеннет
|1
|0.5
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.5
|Бробби Брайан
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грёнбек Альберт
|2
|1
|Мо Бреде
|3
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Зугеля Нино
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|1
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шутало Йосип
|0
|1
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Рамай Диант
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Гуйер Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Будё-Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
2
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
14
2
Голы по времени матча
Забито
19
2
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
1
5%
1
50%
91-120
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90
Пропущено
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
33
4
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
3%
0
0%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
6
18%
1
25%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
8
24%
2
50%
76-90
1
3%
1
25%
91-120
Пропущено
17
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
33%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Результаты матчей
Будё-Глимт
Аякс
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
77
212
113
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:2 Аякс
Исход игры
Будё-Глимт
37.3% (47)
Ничья
21.4% (27)
Аякс
41.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (87)
Меньше
25.64% (30)
Обе команды забьют
Да
86.32% (101)
Нет
13.68% (16)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
26.2% (33)
1:2 Аякс
26.2% (33)
1:1 Ничья
11.1% (14)
2:2 Ничья
7.1% (9)
0:2 Аякс
5.6% (7)
2:3 Аякс
2.4% (3)
3:2 Будё-Глимт
2.4% (3)
1:3 Аякс
2.4% (3)
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