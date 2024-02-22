Спинаццола прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой выполнил навес к ближней штанге, а там обстановку у собственных ворот разрядил Белен.

Хименес лежит на газоне и нуждается в медицинской помощи. Досталось форварду "Фейеноорда" по голове в борьбе с Манчини. Думаю, что сможет он продолжить встречу.

Постепенно завершается первая половина ответного матча. Думаю, что команды не станут рисковать в концовке тайма, дабы не допустить роковую ошибку в обороне.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ромы". Паредес выполнил навес в центр вратарской, Велленройтер сыграл неуверенно и не выбил мяч, однако Дибала головой с дальнего края вратарской отправил снаряд параллельно створу.

Пайшао, казалось, прорвался вперёд по левому флангу, однако его рывок остановил свисток арбитра. Отмахнулся от Карсдорпа футболист гостей. Хиль Мансано сегодня очень заметен.

Здорово из-под прессинга выбрались футболисты "Ромы", Кристанте по центру разогнал атаку своей команды, но против него правила нарушил Виффер. Обошлось на этот раз без карточки.

Гертрейда отдал довольно рискованный пас в центре поля, а затем ещё и дёрнул за руку Эль-Шаарави. Повезло капитану гостей, что итальянец не упал на газон, а продолжил игру.

Спинаццола с левого угла штрафной выполнил хороший кросс к дальней штанге, Дибала ждал мяча, однако его опередил Пайшао, сумевший помочь своей обороне.

Защитники "Фейеноорда" вынесли мяч из своей штрафной на Кристанте, который с 25 метров пробил по летящему мячу, но получилось крайне неудачно. Выше перекладины улетел снаряд.

С преимуществом в концовке первого тайма играют римляне! Паредес сейчас получил сферу метрах в 27 от ворот и пробил, но эту попытку сумел заблокировать Стенгс.

Спинаццола с левого фланга выполнил шикарный кросс к линии вратарской, Лукаку вёл активную борьбу, но его опередил Ганцко. Придавили своего соперника хозяева.

ОПАСНО! Спинаццола с левого фланга выполнил навес в дальнюю часть штрафной, Карсдорп мяч обработал, а затем с правой ноги пробил выше ближнего угла!

Несколько успокоилась игра в Риме. Хозяева всё ещё пытаются создать что-то у ворот соперника, а вот "Фейеноорд" за последние минут двадцать ничего не создал у владений Свилара.

КАКОЙ МОМЕНТ! Пеллегрини с левого фланга выполнил шикарный заброс в штрафную соперника, Кристанте опередил голкипера и головой пробил рядом с правой штангой!

МОМЕНТ! Лукаку принял мяч в штрафной соперника, но не стал рваться вперёд, а выполнил скидку на Пеллегрини, который с 15 метров пробил выше перекладины!

Тимбер по центру разогнал атаку своей команды и выполнил передачу на правый фланг, Ниукоп в одно касание исполнил кросс в штрафную, но получилось неудачно. Снаряд улетел за лицевую.

Хартман обыгрался с Пайшао на левом полуфланге и пытался прорваться к штрафной хозяев, однако смог Кристанте в подкате зацепить игровой снаряд, после чего сфера пришла в руки Свилару.

Карсдорп с правого фланга выполнил острый навес в центр штрафной, Лукаку вёл активную борьбу за мяч, однако Белен оказался сильнее в этом моменте. Вынес сферу защитник "Фейеноорда".

Паредес у "Ромы" получает жёлтую карточку. Неаккуратно сыграл аргентинец в центре поля и ударил Ниукопа в район бедра. Эпизод грубый, однако обошлось без просмотра на предмет удаления.

Гертрейда получает жёлтую карточку у "Фейеноорда". Пеллергини успел прокинуть непростой мяч себе на ход, а капитан гостей грубо ударил его по ноге.

Дибала с левого фланга выполнил перспективный кросс на ближний край вратарской, Кристанте рвался к мячу, но его опередил Велленройтер, вовремя вышедший из ворот.

Треть нашего матча уже позади. Абсолютно незаметно летит время. Команды показывают очень яркий футбол, который насыщен голами, моментами и карточками.

Манчини неожиданно оказался в атаке и получил снаряд на левом краю штрафной, однако техника защитника подвела, и он выпустил сферу за лицевую.

22' И снова гости здорово вскрыли оборону римлян! Ниукоп получил игровой снаряд на правом краю штрафной и прострелил в центр, а там Паредес оказался первым на мяче.

21' Очередной длинный заброс к штрафной "Ромы" сейчас последовал. Хименес снова очень активно боролся за мяч, но в этот раз борьбу у него сумел выиграть Манчини.

20' МОМЕНТИЩЕ! Тимбер оказался с мячом в левой части штрафной и выполнил передачу к линии вратарской, Хименес в одно касание пробил, но сделал это крайне неудачно. Выше перекладины пролетел снаряд!

19' Стандарт в прошлом эпизоде на правой бровке заработали гости. Пайшао выполнил кросс на ближний край вратарской, а там расторопнее всех оказался Паредес.

18' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Спинаццола наказан у "Ромы". Ниукоп рвался вперёд по правому полуфлангу, а защитник хозяев откровенно уронил его на газон.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ПЕЛЛЕГРИНИ! ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛ! Эль-Шаарави с левого фланга покатил мяч к линии штрафной, Пеллегрини сферу принял, а затем идеально пробил в правую "девятку"!

16' Хименес около чужой штрафной вёл борьбу с защитником и нарушил правила против Льоренте. Получилось довольно-таки грубо, однако обошлось без жёлтой карточки.

15' Великолепный футбол мы наблюдаем на старте матча. Абсолютно равный футбол, который был и в первой встрече. Хозяева сейчас больше владеют мячом, но быстрые атаки "Фейеноорда" невероятно опасны.

14' МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у гостей. Хименес шикарной передачей вывел Виффера на рандеву с голкипером, футболист "Фейеноорда" не стал сближаться с голкипером и пробил в створ, Свилар свою команду спас!

13' В прошлом эпизоде случился ещё и спорный момент в штрафной гостей. Льоренте с одиннадцатиметровой отметки пытался пробить по воротам, но рухнул на газон в борьбе со Стенгсом. Хиль Мансано оставил этот эпизод без внимания.

12' МОМЕНТИЩЕ! Первый угловой в матче заработали римляне. Паредес выполнил кросс в центр штрафной, Манчини выиграл верх и выполнил скидку к левому углу вратарской, откуда последовал удар Дибалы, но Ганцко вынес сферу с ленточки!

11' Первая атака от хозяев! Довольно сумбурно мяч метался по штрафной голландцев, а затем Пеллегрини с дальней дистанции пробил по воротам, но эту попытку заблокировал защитник.

10' Засчитывается гол "Фейеноорда". Быстро видеоассистенты определили, что сфера ударилась в плечо мексиканцу. Посмотрим, как хозяева отреагируют на быстро пропущенный мяч.

9' Довольно-таки спорный момент со взятием ворот. Показывали игроки "Ромы", что Хименес забил гол рукой. На повторе очевидно движение форварда, однако рукой ли?

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ХИМЕНЕС! Хартман прорвался вперёд по левой бровке и выполнил прострел в центр, Ниукопу пробить не позволил защитник, однако сфера отскочила к Хименесу, который плечом переправил снаряд в цель!

7' Довольно-таки спокойно начинается встреча в Риме. Футболисты "Ромы" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль, но особого натиска на ворота гостей пока не наблюдается.

6' Пеллегрини из центра поля выполнял перспективный пас на левый фланг, Эль-Шаарави уже был готов рвануть вперёд, но эту передачу в последний момент перехватил Гертрейда.

5' Дибала получил игровой снаряд у центральной линии поля и рванул вперёд к воротам соперника, но против него уверенно сыграл Виффер, сумевший выбить мяч у аргентинца.

4' Первое спорное решение в нашем матче. Хименес пытался рвануть вперёд, но его уронил на газон Манчини. Испанский арбитр решил, что нарушения в этой ситуации не было.

3' Напомню, что первая встреча завершилась со счётом 1-1. Равные шансы на выход в следующий раунд имеют оба коллектива, однако небольшим фаворитом всё-таки является "Рома".

2' Хозяева вышли на эту встречу в красном комплекте формы, футболисты "Фейеноорда" играют в полностью белой форме. Ворота Свилара в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.