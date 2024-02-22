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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Зрители: 67293 Главный судья: Гиль Хесус
Рома
1:1
Перерыв
Фейеноорд
0'
0:1
5' Гол
Хименес Сантьяго Томас
1:1
15' Гол
Пеллегрини Лоренцо
17' Желтая карточка
Спинаццола Леонардо
26' Желтая карточка
Паредес Леандро
27' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел

Ход матча

5'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
15'
Пеллегрини Лоренцо
(Эль-Шаарави Стефан)
1:1
17'
Спинаццола Леонардо
 
26'
Паредес Леандро
 
27'
 
Гертрейда Лютсхарел

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 289 Количество передач 160
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 141
Рома 87.9% (124)
X 9.2% (13)
Фейеноорд 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Фейеноорд
3.45
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
20
Виффер
Матс
2
Ниукоп
Барт
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Рома
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:0
ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.75
Белотти Андреа 3 0.38
Пеллегрини Лоренцо 2 0.25
Паредес Леандро 1 0.13
Бове Эдоардо 1 0.13
Писилли Никколо 1 0.13
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 1 0.5
Пайшао Игор 1 0.5
Хартман Квилиндси 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Белотти Андреа 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Льоренте Диего 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгс Келвин 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Белен Томас 1 0
Минте Янкуба 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
100%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0
Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2

Результаты матчей

Рома
Фейеноорд

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Рома" - "Фейеноорд" 1-1. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Пайшао, казалось, прорвался вперёд по левому флангу, однако его рывок остановил свисток арбитра. Отмахнулся от Карсдорпа футболист гостей. Хиль Мансано сегодня очень заметен. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Хесус Хиль Мансано. 
  • Угловой
    44'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ромы". Паредес выполнил навес в центр вратарской, Велленройтер сыграл неуверенно и не выбил мяч, однако Дибала головой с дальнего края вратарской отправил снаряд параллельно створу. 
  • 43'
    Постепенно завершается первая половина ответного матча. Думаю, что команды не станут рисковать в концовке тайма, дабы не допустить роковую ошибку в обороне. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Хименес лежит на газоне и нуждается в медицинской помощи. Досталось форварду "Фейеноорда" по голове в борьбе с Манчини. Думаю, что сможет он продолжить встречу. 
  • 41'
    Спинаццола прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой выполнил навес к ближней штанге, а там обстановку у собственных ворот разрядил Белен. 
  • 40'
    Несколько успокоилась игра в Риме. Хозяева всё ещё пытаются создать что-то у ворот соперника, а вот "Фейеноорд" за последние минут двадцать ничего не создал у владений Свилара. 
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Спинаццола с левого фланга выполнил навес в дальнюю часть штрафной, Карсдорп мяч обработал, а затем с правой ноги пробил выше ближнего угла! 
  • 38'
    Спинаццола с левого фланга выполнил шикарный кросс к линии вратарской, Лукаку вёл активную борьбу, но его опередил Ганцко. Придавили своего соперника хозяева. 
  • 37'
    С преимуществом в концовке первого тайма играют римляне! Паредес сейчас получил сферу метрах в 27 от ворот и пробил, но эту попытку сумел заблокировать Стенгс. 
  • 36'
    Защитники "Фейеноорда" вынесли мяч из своей штрафной на Кристанте, который с 25 метров пробил по летящему мячу, но получилось крайне неудачно. Выше перекладины улетел снаряд. 
  • 35'
    Спинаццола с левого угла штрафной выполнил хороший кросс к дальней штанге, Дибала ждал мяча, однако его опередил Пайшао, сумевший помочь своей обороне. 
  • 34'
    Гертрейда отдал довольно рискованный пас в центре поля, а затем ещё и дёрнул за руку Эль-Шаарави. Повезло капитану гостей, что итальянец не упал на газон, а продолжил игру. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Здорово из-под прессинга выбрались футболисты "Ромы", Кристанте по центру разогнал атаку своей команды, но против него правила нарушил Виффер. Обошлось на этот раз без карточки. 
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    • 32'
      Манчини неожиданно оказался в атаке и получил снаряд на левом краю штрафной, однако техника защитника подвела, и он выпустил сферу за лицевую. 
    • 31'
      Треть нашего матча уже позади. Абсолютно незаметно летит время. Команды показывают очень яркий футбол, который насыщен голами, моментами и карточками. 
    • 30'
      Дибала с левого фланга выполнил перспективный кросс на ближний край вратарской, Кристанте рвался к мячу, но его опередил Велленройтер, вовремя вышедший из ворот. 
    • Желтая карточка
      29'
      Гертрейда получает жёлтую карточку у "Фейеноорда". Пеллергини успел прокинуть непростой мяч себе на ход, а капитан гостей грубо ударил его по ноге. 
    • Желтая карточка
      28'
      Паредес у "Ромы" получает жёлтую карточку. Неаккуратно сыграл аргентинец в центре поля и ударил Ниукопа в район бедра. Эпизод грубый, однако обошлось без просмотра на предмет удаления. 
    • 27'
      Карсдорп с правого фланга выполнил острый навес в центр штрафной, Лукаку вёл активную борьбу за мяч, однако Белен оказался сильнее в этом моменте. Вынес сферу защитник "Фейеноорда". 
    • 26'
      Хартман обыгрался с Пайшао на левом полуфланге и пытался прорваться к штрафной хозяев, однако смог Кристанте в подкате зацепить игровой снаряд, после чего сфера пришла в руки Свилару. 
    • 25'
      Тимбер по центру разогнал атаку своей команды и выполнил передачу на правый фланг, Ниукоп в одно касание исполнил кросс в штрафную, но получилось неудачно. Снаряд улетел за лицевую. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Лукаку принял мяч в штрафной соперника, но не стал рваться вперёд, а выполнил скидку на Пеллегрини, который с 15 метров пробил выше перекладины! 
    • Опасный момент
      23'
      КАКОЙ МОМЕНТ! Пеллегрини с левого фланга выполнил шикарный заброс в штрафную соперника, Кристанте опередил голкипера и головой пробил рядом с правой штангой! 
    • 22'
      И снова гости здорово вскрыли оборону римлян! Ниукоп получил игровой снаряд на правом краю штрафной и прострелил в центр, а там Паредес оказался первым на мяче. 
    • 21'
      Очередной длинный заброс к штрафной "Ромы" сейчас последовал. Хименес снова очень активно боролся за мяч, но в этот раз борьбу у него сумел выиграть Манчини. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Тимбер оказался с мячом в левой части штрафной и выполнил передачу к линии вратарской, Хименес в одно касание пробил, но сделал это крайне неудачно. Выше перекладины пролетел снаряд! 
    • 19'
      Стандарт в прошлом эпизоде на правой бровке заработали гости. Пайшао выполнил кросс на ближний край вратарской, а там расторопнее всех оказался Паредес. 
    • Желтая карточка
      18'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Спинаццола наказан у "Ромы". Ниукоп рвался вперёд по правому полуфлангу, а защитник хозяев откровенно уронил его на газон. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ПЕЛЛЕГРИНИ! ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛ! Эль-Шаарави с левого фланга покатил мяч к линии штрафной, Пеллегрини сферу принял, а затем идеально пробил в правую "девятку"! 
    • Фол, нарушение
      16'
      Хименес около чужой штрафной вёл борьбу с защитником и нарушил правила против Льоренте. Получилось довольно-таки грубо, однако обошлось без жёлтой карточки. 
    • 15'
      Великолепный футбол мы наблюдаем на старте матча. Абсолютно равный футбол, который был и в первой встрече. Хозяева сейчас больше владеют мячом, но быстрые атаки "Фейеноорда" невероятно опасны. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у гостей. Хименес шикарной передачей вывел Виффера на рандеву с голкипером, футболист "Фейеноорда" не стал сближаться с голкипером и пробил в створ, Свилар свою команду спас! 
    • Судья
      13'
      В прошлом эпизоде случился ещё и спорный момент в штрафной гостей. Льоренте с одиннадцатиметровой отметки пытался пробить по воротам, но рухнул на газон в борьбе со Стенгсом. Хиль Мансано оставил этот эпизод без внимания. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТИЩЕ! Первый угловой в матче заработали римляне. Паредес выполнил кросс в центр штрафной, Манчини выиграл верх и выполнил скидку к левому углу вратарской, откуда последовал удар Дибалы, но Ганцко вынес сферу с ленточки! 
    • 11'
      Первая атака от хозяев! Довольно сумбурно мяч метался по штрафной голландцев, а затем Пеллегрини с дальней дистанции пробил по воротам, но эту попытку заблокировал защитник. 
    • 10'
      Засчитывается гол "Фейеноорда". Быстро видеоассистенты определили, что сфера ударилась в плечо мексиканцу. Посмотрим, как хозяева отреагируют на быстро пропущенный мяч. 
    • Видеоповтор
      9'
      Довольно-таки спорный момент со взятием ворот. Показывали игроки "Ромы", что Хименес забил гол рукой. На повторе очевидно движение форварда, однако рукой ли? 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ХИМЕНЕС! Хартман прорвался вперёд по левой бровке и выполнил прострел в центр, Ниукопу пробить не позволил защитник, однако сфера отскочила к Хименесу, который плечом переправил снаряд в цель! 
    • 7'
      Довольно-таки спокойно начинается встреча в Риме. Футболисты "Ромы" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль, но особого натиска на ворота гостей пока не наблюдается. 
    • 6'
      Пеллегрини из центра поля выполнял перспективный пас на левый фланг, Эль-Шаарави уже был готов рвануть вперёд, но эту передачу в последний момент перехватил Гертрейда. 
    • 5'
      Дибала получил игровой снаряд у центральной линии поля и рванул вперёд к воротам соперника, но против него уверенно сыграл Виффер, сумевший выбить мяч у аргентинца. 
    • Судья
      4'
      Первое спорное решение в нашем матче. Хименес пытался рвануть вперёд, но его уронил на газон Манчини. Испанский арбитр решил, что нарушения в этой ситуации не было. 
    • 3'
      Напомню, что первая встреча завершилась со счётом 1-1. Равные шансы на выход в следующий раунд имеют оба коллектива, однако небольшим фаворитом всё-таки является "Рома". 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в красном комплекте формы, футболисты "Фейеноорда" играют в полностью белой форме. Ворота Свилара в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:1 Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    87.9% (124)
    Ничья
    9.2% (13)
    Фейеноорд
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    56% (79)
    1:0 Рома
    11.3% (16)
    2:0 Рома
    6.4% (9)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Рома
    1.4% (2)
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