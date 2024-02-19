Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Фейеноорд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|0.86
|Белотти Андреа
|3
|0.43
|Паредес Леандро
|1
|0.14
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.14
|Бове Эдоардо
|1
|0.14
|Писилли Никколо
|1
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|1
|1
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Минте Янкуба
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
1
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
100%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0
Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Результаты матчей
Рома
Фейеноорд
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рома
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогнозы на матч Рома - Фейеноорд
Исход игры
Рома
91.8% (45)
Ничья
8.2% (4)
Фейеноорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
2:1 Рома
71.4% (35)
2:0 Рома
8.2% (4)
1:0 Рома
8.2% (4)
1:1 Ничья
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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