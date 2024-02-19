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Стадион: .
Рома
 
Позже
Фейеноорд
Прогнозы 49
Рома 91.8% (45)
X 8.2% (4)
Фейеноорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фейеноорд
3.55
3.70
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3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:0
ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.86
Белотти Андреа 3 0.43
Паредес Леандро 1 0.14
Пеллегрини Лоренцо 1 0.14
Бове Эдоардо 1 0.14
Писилли Никколо 1 0.14
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 1 1
Хартман Квилиндси 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Белотти Андреа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Льоренте Диего 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгс Келвин 1 0
Белен Томас 1 0
Минте Янкуба 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
100%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0
Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2

Результаты матчей

Рома
Фейеноорд

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 49
    Рома 91.8% (45)
    X 8.2% (4)
    Фейеноорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фейеноорд
    3.55
    3.70
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    3.45
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рома - Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    91.8% (45)
    Ничья
    8.2% (4)
    Фейеноорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    71.4% (35)
    2:0 Рома
    8.2% (4)
    1:0 Рома
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Фейеноорд
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