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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Спортинг Л
1:0
Перерыв
Янг Бойз
0'
1:0
13' Гол
Дьёкереш Виктор

Ход матча

13'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 126
Спортинг Л 95.2% (120)
X 3.2% (4)
Янг Бойз 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Янг Бойз
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
17
Тринкан
Франсишку
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Спортинг Л
3-4-3
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Янг Бойз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 0.63
Инасиу Гонсалу 3 0.38
Поте 2 (2) 0.25
Коатес Себастьян 1 0.13
Эдвардс Маркус 1 0.13
Диоманде Усман 1 0.13
Матеус Рейс 0 0
Тринкан Франсишку 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угринич Филип 1 0.5

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 1 1
Колли Эбрима 1 0
Лакоми Лукаш 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
100%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Янг Бойз

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Какой момент упускают хозяева! Дьёкереш остро простреливает с правого края штрафной, Эдвардс остался один перед пустыми воротами, но умудрился не попасть по мячу как следует!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Иван Кружляк к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Браганса разогнал атаку хозяев по центру, обыгрался с Дьёкерешем и пробил метров с 22 - мяч прошел совсем рядом с "девяткой".
  • Фол, нарушение
    44'
    Проход Иттена по флангу откровенно срывает Диоманде, по-хорошему, за такое и желтую карточку можно было бы показать.
  • 43'
    Матеус Рейс прошел по левому флангу и исполнил подачу в чужую штрафную - мяч спокойно забирает Фон Балльмоос.
  • 42'
    Да, "Брага" всё-таки не смогла пройти "Карабах" в Лиге Европы, пропустив решающий гол на 120+2 минуте, так что минус одна португальская команда на этой стадии турнира.
  • 40'
    Дьёкереш после навеса Эсгаю с правого фланга добирается до мяча раньше Аменды, но толкового удара у Виктора не вышло, снаряд достался Фон Балльмоосу.
  • 39'
    Гости сумели доставить мяч в штрафную площадь "Спортинга", но опытный Адан вовремя сориентировался и забрал снаряд на выходе.
  • 37'
    Всё меньше времени у нас остается до перерыва, всё пока складывается для "Спортинга" безоблачно.
  • 35'
    Эсгаю подключается по правой бровке и исполняет подачу в штрафную, однако углового не будет, так как у игрока "Спортинга" зафиксирован офсайд.
  • 34'
    Накрывают лиссабонцы соперника в районе центральной линии, после чего Браганса попробовал пробить с дальней дистанции - мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    33'
    Угловой с правого фланга исполнил Эдвардс - Фон Балльмоос на выходе мяч забирает.
  • 32'
    Дьёкереш вошел в штрафную гостей с правого края, однако не смог обыграть Аменду один в один - защитник в подкате выбил мяч на угловой.
  • 31'
    По владению мячом у "Спортинга" есть преимущество в первые полчаса - 62 на 38 процентов.
  • Бонусы букмекеров
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    • 30'
      Полчаса отыграли команды, пока ровно по одному удару нанесли команды - Дьёкереш забил, а Иттен размял Адана.
    • Фол, нарушение
      28'
      Несколько мелких фолов в центре поля по очереди допускают команды, что не очень здорово сказывается на динамике встречи.
    • 26'
      Иттен входит в штрафную "Спортинга" с правого края и в борьбе с защитником пробивает в створ - Адан забирает мяч, летевший в ближний угол.
    • 24'
      По-прежнему у нас довольно спокойный футбол, "Спортинг" такой ход встречи вполне устраивает, "Янг Бойз" не способен предложить что-то большее.
    • Угловой
      22'
      Браганса исполняет угловой с правого фланга, однако ничего опасного этот "стандарт" лиссабонцам не принес.
    • 21'
      Эсгаю с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей - защитнкики на всякий случай смахивают мяч за лицевую линию.
    • Офсайд
      19'
      Ниассе забирается в положение "вне игры" на чужой половине поля, внимательно действует лайнсмен.
    • 16'
      Пока ничего толкового в этой встрече не удается соорудить "Янг Бойз", даже выбраться за центр поля тяжеловато.
    • 14'
      Да, счёт по сумме двух матчей становится 4:1, судя по всему, участие в Лиге чемпионов не добавило "Янг Бойз" особого класса.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИКТОР ДЬЁКЕРЕШ!
      Тринкан находит на границе штрафной Дьёкереша, тот подрабатывает под левую, обыгрывая пару защитников, и пробивает низом в дальний угол!
    • Офсайд
      11'
      Матеус Рейс забирается в положение "вне игры", отмашкой лайнсмена срывается атака "Спортинга".
    • 10'
      Атака португальцев завершается прострелом Эдвардса с правого фланга, но Тринкану до мяча добраться не удается.
    • 9'
      К слову, "Бенфика" прошла "Тулузу" на этой стадии Лиги Европы, вчера "Порту" удачно сыграл против "Арсенала" в Лиге Европы, "Брага" в эти минуты пытается вытащить себя за волосы в противостоянии с "Карабахом". В порядке португальцы на этой неделе.
    • 7'
      Напомним, что "Спортинг" наряду с "Бенфикой" лидирует в чемпионате Португалии, имея при равенстве очков на одну игру меньше.
    • Судья
      6'
      Падение Дьёкереша в центре чужой штрафной в борьбе с защитником арбитр оставляет без внимания, к негодованию местной публики.
    • Угловой
      4'
      Эдвардс подает угловой с правого фланга, в борьбе в штрафной гостей нанести удара по воротам лиссабонцам не удается.
    • 3'
      Дьёкереш ворвался в штрафную гостей, ушел от подката защитника, но прострел в центр был прерван защитниками.
    • 2'
      Напомним, что встреча в Швейцарии закончилась победой "Спортинга" со счётом 3:1 - помогли автогол, пенальти от Дьёкереша и мяч Инасиу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Янг Бойз

    Исход игры
    Спортинг Л
    95.2% (120)
    Ничья
    3.2% (4)
    Янг Бойз
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    44.07% (52)
    Нет
    55.93% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    42.1% (53)
    2:1 Спортинг Л
    23.8% (30)
    3:1 Спортинг Л
    11.1% (14)
    3:0 Спортинг Л
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 Спортинг Л
    2.4% (3)
    4:0 Спортинг Л
    2.4% (3)
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