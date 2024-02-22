Да, "Брага" всё-таки не смогла пройти "Карабах" в Лиге Европы, пропустив решающий гол на 120+2 минуте, так что минус одна португальская команда на этой стадии турнира.

Матеус Рейс прошел по левому флангу и исполнил подачу в чужую штрафную - мяч спокойно забирает Фон Балльмоос.

Проход Иттена по флангу откровенно срывает Диоманде, по-хорошему, за такое и желтую карточку можно было бы показать.

Браганса разогнал атаку хозяев по центру, обыгрался с Дьёкерешем и пробил метров с 22 - мяч прошел совсем рядом с "девяткой".

Одну минуту добавляет Иван Кружляк к основному времени первого тайма.

Какой момент упускают хозяева! Дьёкереш остро простреливает с правого края штрафной, Эдвардс остался один перед пустыми воротами, но умудрился не попасть по мячу как следует!

По владению мячом у "Спортинга" есть преимущество в первые полчаса - 62 на 38 процентов.

Дьёкереш вошел в штрафную гостей с правого края, однако не смог обыграть Аменду один в один - защитник в подкате выбил мяч на угловой.

Угловой с правого фланга исполнил Эдвардс - Фон Балльмоос на выходе мяч забирает.

Накрывают лиссабонцы соперника в районе центральной линии, после чего Браганса попробовал пробить с дальней дистанции - мяч пролетел над перекладиной.

Эсгаю подключается по правой бровке и исполняет подачу в штрафную, однако углового не будет, так как у игрока "Спортинга" зафиксирован офсайд.

Всё меньше времени у нас остается до перерыва, всё пока складывается для "Спортинга" безоблачно.

Гости сумели доставить мяч в штрафную площадь "Спортинга", но опытный Адан вовремя сориентировался и забрал снаряд на выходе.

Дьёкереш после навеса Эсгаю с правого фланга добирается до мяча раньше Аменды, но толкового удара у Виктора не вышло, снаряд достался Фон Балльмоосу.

30' Полчаса отыграли команды, пока ровно по одному удару нанесли команды - Дьёкереш забил, а Иттен размял Адана.

28' Несколько мелких фолов в центре поля по очереди допускают команды, что не очень здорово сказывается на динамике встречи.

26' Иттен входит в штрафную "Спортинга" с правого края и в борьбе с защитником пробивает в створ - Адан забирает мяч, летевший в ближний угол.

24' По-прежнему у нас довольно спокойный футбол, "Спортинг" такой ход встречи вполне устраивает, "Янг Бойз" не способен предложить что-то большее.

22' Браганса исполняет угловой с правого фланга, однако ничего опасного этот "стандарт" лиссабонцам не принес.

21' Эсгаю с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей - защитнкики на всякий случай смахивают мяч за лицевую линию.

19' Ниассе забирается в положение "вне игры" на чужой половине поля, внимательно действует лайнсмен.

16' Пока ничего толкового в этой встрече не удается соорудить "Янг Бойз", даже выбраться за центр поля тяжеловато.

14' Да, счёт по сумме двух матчей становится 4:1, судя по всему, участие в Лиге чемпионов не добавило "Янг Бойз" особого класса.