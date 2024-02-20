Стадион: Жозе Алваладе.
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История личных встреч
Спортинг Л
Янг Бойз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|4 (2)
|0.57
|Инасиу Гонсалу
|3
|0.43
|Поте
|2 (2)
|0.29
|Коатес Себастьян
|1
|0.14
|Эдвардс Маркус
|1
|0.14
|Диоманде Усман
|1
|0.14
|Матеус Рейс
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угринич Филип
|1
|1
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|1
|1
|Колли Эбрима
|1
|0
|Лакоми Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
100%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Янг Бойз
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогнозы на матч Спортинг Л - Янг Бойз
Исход игры
Спортинг Л
98% (48)
Ничья
2% (1)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
37.5% (18)
Нет
62.5% (30)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
49% (24)
2:1 Спортинг Л
20.4% (10)
3:1 Спортинг Л
10.2% (5)
3:0 Спортинг Л
6.1% (3)
1:0 Спортинг Л
4.1% (2)
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