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Спортинг Л
 
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Янг Бойз
Прогнозы 49
Спортинг Л 98% (48)
X 2% (1)
Янг Бойз 0% (0)
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Спортинг Л
Ничья
Янг Бойз
5.20
5.60
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8.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спортинг Л
Янг Бойз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 4 (2) 0.57
Инасиу Гонсалу 3 0.43
Поте 2 (2) 0.29
Коатес Себастьян 1 0.14
Эдвардс Маркус 1 0.14
Диоманде Усман 1 0.14
Матеус Рейс 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угринич Филип 1 1

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 1 1
Колли Эбрима 1 0
Лакоми Лукаш 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
100%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Янг Бойз

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 49
    Спортинг Л 98% (48)
    X 2% (1)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Янг Бойз
    5.20
    5.60
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    8.80
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Янг Бойз

    Исход игры
    Спортинг Л
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (18)
    Нет
    62.5% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    49% (24)
    2:1 Спортинг Л
    20.4% (10)
    3:1 Спортинг Л
    10.2% (5)
    3:0 Спортинг Л
    6.1% (3)
    1:0 Спортинг Л
    4.1% (2)
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    Спортинг Л
    Янг Бойз
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