Тур: 26. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
12' Желтая карточкаДепаоли Фабио
15' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
0:1
23' ГолДарбо Эбрима
0:2
26' ГолДе Лука Мануэль
68' Желтая карточкаДарбо Эбрима
73' Желтая карточкаФлоренци Альдо
1:2
75' ГолФработта Джанлука
Ход матча
12'
23'
0:1
26'
0:2
68'
73'
75'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
18
Гьямфи
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Козенца
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.46
|Маццокки Симоне
|3
|0.12
|Вока Идриз
|3
|0.12
|Фработта Джанлука
|3
|0.12
|Маррас Мануэль
|2
|0.08
|Форте Франческо
|2
|0.08
|Вентури Майкл
|2
|0.08
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.19
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.19
|Депаоли Фабио
|4
|0.15
|Де Лука Мануэль
|3
|0.12
|Касами Пайтим
|3
|0.12
|Педрола Эстанис
|3
|0.12
|Simone Giordano
|2
|0.08
|Гонсалес Факундо
|2
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.08
|Дарбо Эбрима
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Вентури Майкл
|10
|0
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Дзуккон Федерико
|4
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Гонсалес Факундо
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Йепес Жерар
|5
|0
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
8
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
10
11
Козенца
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сампдория
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
20%
1
6%
1-15
7
35%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
4
27%
7
35%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
30
32
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
6
20%
2
6%
1-15
8
27%
4
13%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
6
20%
5
16%
76-90
Пропущено
26
39
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
6
23%
7
18%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
7
27%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2
Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0
Результаты матчей
Козенца
Сампдория
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Козенца
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
57
58
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
102
211
57
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
718
1015
421
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|25
|13
|6
|6
|45 - 29
|45
|4.
|25
|13
|6
|6
|45 - 31
|45
|5.
|25
|13
|6
|6
|33 - 28
|45
|6.
|25
|11
|6
|8
|40 - 36
|39
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|25
|8
|10
|7
|30 - 33
|34
|9.
|25
|8
|9
|8
|26 - 25
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|2:1
|26
|9
|6
|11
|34 - 40
|33
|12.
|1:2
|26
|8
|8
|10
|30 - 29
|32
|13.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|14.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 36
|28
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|28 - 19
|27
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 15
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|5.
|13
|7
|3
|3
|27 - 20
|24
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|21 - 17
|16
|12.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|13
|6
|3
|4
|14 - 15
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|11.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|12.
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|13.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9