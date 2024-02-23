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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Козенца
1:2
Второй тайм: 88'
Сампдория
0'
12' Желтая карточка
Депаоли Фабио
15' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
0:1
23' Гол
Дарбо Эбрима
0:2
26' Гол
Де Лука Мануэль
68' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
73' Желтая карточка
Флоренци Альдо
1:2
75' Гол
Фработта Джанлука
87' Желтая карточка

Ход матча

12'
 
Депаоли Фабио
15'
Фонтанаросса Алессандро
 
23'
0:1
Дарбо Эбрима
(Йепес Жерар)
26'
0:2
Де Лука Мануэль
(Касами Пайтим)
55'
Антонуччи Мирко
Канотто Луиджи
 
66'
Флоренци Альдо
Форте Франческо
 
66'
Кало Джакомо
Прашелик Матеуш
 
67'
 
Бенедетти Леонардо
Альварес Агустин
68'
 
Дарбо Эбрима
73'
Флоренци Альдо
 
75'
Фработта Джанлука
(Кало Джакомо)
1:2
80'
Valerio Crespi
Маццокки Симоне
 
80'
Вока Идриз
Дзуккон Федерико
 
80'
 
Simone Giordano
Баррека Антонио
87'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Сампдория
64.00
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8.70
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3.15
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
6
Фонтанаросса
Алессандро
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
31
Канотто
Луиджи
10
Форте
Франческо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
1
Станкович
Филип
2
Пиччини
Кристиано
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
23
Депаоли
Фабио
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
19
Альварес
Агустин
9
Де
Лука
Мануэль
Козенца
4-2-3-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.46
Маццокки Симоне 3 0.12
Вока Идриз 3 0.12
Фработта Джанлука 3 0.12
Маррас Мануэль 2 0.08
Форте Франческо 2 0.08
Вентури Майкл 2 0.08
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.19
Борини Фабио 5 (3) 0.19
Депаоли Фабио 4 0.15
Де Лука Мануэль 3 0.12
Касами Пайтим 3 0.12
Педрола Эстанис 3 0.12
Simone Giordano 2 0.08
Гонсалес Факундо 2 0.08
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.08
Дарбо Эбрима 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Даниэле Гиларди 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Риччи Матео 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 9 1
Вентури Майкл 10 0
Д'Орацио Томмазо 9 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вока Идриз 4 0
Дзуккон Федерико 4 0
Микай Алессандро 3 0
Маццокки Симоне 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Гьямфи Брайт 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 8 0
Гонсалес Факундо 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Йепес Жерар 5 0
Даниэле Гиларди 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
8
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

10
11
Козенца
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сампдория
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
20%
1
6%
1-15
7
35%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

15
20
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
4
27%
7
35%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Забито

30
32
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
6
20%
2
6%
1-15
8
27%
4
13%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
6
20%
5
16%
76-90

Пропущено

26
39
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
6
23%
7
18%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
7
27%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2
Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0

Результаты матчей

Козенца
Сампдория

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Козенца
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
5
8
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
5
7
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
7
18
1.5
10
15
4
21
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Палермо
 25 13 6 6 45 - 29 45
4.
Венеция
 25 13 6 6 45 - 31 45
5.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
6.
Катанзаро
 25 11 6 8 40 - 36 39
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 25 8 10 7 30 - 33 34
9.
Брешия
 25 8 9 8 26 - 25 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Сампдория
 2:1 26 9 6 11 34 - 40 33
12.
Козенца
 1:2 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
14.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
15.
Зюйдтироль
 25 7 7 11 32 - 36 28
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Козенца
 1:2 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Сампдория
 2:1 13 4 3 6 16 - 19 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Сампдория
 2:1 13 5 3 5 18 - 21 18
7.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
11.
Козенца
 1:2 13 4 4 5 9 - 12 16
12.
Модена
 13 3 7 3 16 - 20 16
13.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Касами Пайтим сделал результативную передачу.
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    Ничья
    Сампдория
    64.00
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