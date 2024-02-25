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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Модена
0:0
Второй тайм: 90+'
Специя
0'
27' Желтая карточка
Гелашвили Ива
29' Желтая карточка
Джерли Фабио
35' Вторая желтая карточка
Гелашвили Ива
43' Желтая карточка
Кристиан Каус
57' Желтая карточка
Edoardo Duca
65' Желтая карточка
Надь Адам
74' Желтая карточка
Коттали Маттео
75' Желтая карточка
Элия Сальваторе

Ход матча

27'
 
Гелашвили Ива
29'
Джерли Фабио
 
35'
 
Гелашвили Ива
43'
Кристиан Каус
 
46'
 
Христов Петко
Мюль Лукас
46'
 
Кассата Франческо
Фальчинелли Диего
57'
Edoardo Duca
 
58'
Манкони Якопо
Edoardo Duca
 
58'
Коттали Маттео
Коррадо Никколо
 
60'
 
Виньяли Лука
Бандинелли Филиппо
65'
 
Надь Адам
65'
Fabio Abiuso
Ди Стефано Лоренцо
 
74'
Коттали Маттео
 
75'
 
Элия Сальваторе
77'
Маньино Лука
Понси Фабио
 
77'
 
Эспозито Франческо
Ди Серио Джузеппе
77'
Shady Oukhadda
Палумбо Антонио
 
82'
 
Gregorio Tanco
Элия Сальваторе

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Специя
3.50
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3.25
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3.45
Все Коэффициенты
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
8
Санторо
Симоне
91
Коррадо
Никколо
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
73
Ди
Стефано
Лоренцо
7
Edoardo
Duca
9
Глиоцци
Этторе
1
Зут
Йерун
33
Гелашвили
Ива
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
7
Элия
Сальваторе
16
Фальчинелли
Диего
20
Ди
Серио
Джузеппе
Модена
3-4-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Модена
Специя

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
К
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.71
0.2

Среднее время на гол

52
450

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
135

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 5 (3) 0.19
Манкони Якопо 3 0.12
Стриццоло Лука 3 0.12
Fabio Abiuso 3 0.12
Фальчинелли Диего 2 0.08
Тремолада Лука 2 (1) 0.08
Баттистелла Томас 2 0.08
Заро Джованни 2 0.08
Бонфанти Николас 2 0.08
Edoardo Duca 2 0.08
Kleis Bozhanaj 2 0.08
Джерли Фабио 1 0.04
Понси Фабио 1 0.04
Глиоцци Этторе 1 0.04
Маньино Лука 0 0
Коттали Маттео 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (2) 0.19
Моро Лука 4 (1) 0.15
Rachid Kouda 2 0.08
Реца Аркадиуш 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Эспозито Франческо 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Мюль Лукас 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Abiuso 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Баттистелла Томас 5 0
Понси Фабио 5 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Джерли Фабио 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Edoardo Duca 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Кристиан Каус 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Санторо Симоне 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 8 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Элия Сальваторе 5 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Надь Адам 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Специя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
9
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

13
8
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
56% (14)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Специя
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
33%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
4
33%
8
31%
76-90

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
5
50%
76-90

Пропущено

20
11
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

31
26
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
6
19%
1
4%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
2
6%
9
35%
31-45
9
29%
29%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
7
27%
76-90

Пропущено

32
37
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
3
9%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
9
28%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0
Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3
Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2

Результаты матчей

Модена
Специя

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Модена
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
14
11
9
16
1.5
7
18
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 26 16 7 3 49 - 26 55
2.
Венеция
 26 14 6 6 47 - 32 48
3.
Кремонезе
 26 13 8 5 35 - 19 47
4.
Палермо
 26 13 7 6 47 - 31 46
5.
Комо
 26 13 7 6 34 - 29 46
6.
Катанзаро
 26 12 6 8 42 - 37 42
7.
Читтаделла
 26 10 6 10 33 - 35 36
8.
Модена
 0:0 26 8 11 7 30 - 33 35
9.
Брешия
 26 8 10 8 26 - 25 34
10.
Сампдория
 26 9 6 11 34 - 40 33
11.
Бари
 26 7 12 7 27 - 30 33
12.
Козенца
 26 8 8 10 30 - 29 32
13.
Зюйдтироль
 26 8 7 11 33 - 36 31
14.
Реджана
 26 6 13 7 29 - 32 31
15.
Пиза
 26 7 9 10 31 - 33 30
16.
Тернана
 26 6 8 12 30 - 34 26
17.
Асколи
 26 6 8 12 26 - 32 26
18.
Специя
 0:0 26 5 11 10 25 - 38 26
19.
ФералпиСало
 26 5 6 15 27 - 42 21
20.
Лекко
 26 5 6 15 27 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 28 - 19 27
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 0:0 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 13 3 5 5 16 - 17 14
16.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
17.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
18.
Специя
 0:0 12 2 6 4 10 - 11 12
19.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
12.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
13.
Модена
 0:0 13 3 7 3 16 - 20 16
14.
Специя
 0:0 14 3 5 6 15 - 27 14
15.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
17.
Бари
 13 2 6 5 12 - 17 12
18.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
19.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Кристиан Каус получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Гелашвили Ива получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 29'
      Джерли Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гелашвили Ива получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Модена
    Ничья
    Специя
    3.50
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    3.25
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    3.45
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