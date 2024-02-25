Тур: 26. Стадион: Альберто Бралья.
0'
27' Желтая карточкаГелашвили Ива
29' Желтая карточкаДжерли Фабио
35' Вторая желтая карточкаГелашвили Ива
43' Желтая карточкаКристиан Каус
57' Желтая карточкаEdoardo Duca
65' Желтая карточкаНадь Адам
74' Желтая карточкаКоттали Маттео
75' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
90'+8
Ход матча
27'
29'
35'
43'
57'
65'
74'
75'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
588 Количество передач 204
-
75 Владение мячом, % 25
16
Джерли
Фабио
23
Мюль
Лукас
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Модена
Специя
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.71
0.2
Среднее время на гол
52
450
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
135
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|5 (3)
|0.19
|Манкони Якопо
|3
|0.12
|Стриццоло Лука
|3
|0.12
|Fabio Abiuso
|3
|0.12
|Фальчинелли Диего
|2
|0.08
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|Баттистелла Томас
|2
|0.08
|Заро Джованни
|2
|0.08
|Бонфанти Николас
|2
|0.08
|Edoardo Duca
|2
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.08
|Джерли Фабио
|1
|0.04
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Маньино Лука
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (2)
|0.19
|Моро Лука
|4 (1)
|0.15
|Rachid Kouda
|2
|0.08
|Реца Аркадиуш
|2
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.08
|Эспозито Франческо
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Мюль Лукас
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Баттистелла Томас
|5
|0
|Понси Фабио
|5
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Edoardo Duca
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Кристиан Каус
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Санторо Симоне
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|8
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Надь Адам
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Специя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
9
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
13
8
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
58% (15)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Специя
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
5
33%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
4
33%
8
31%
76-90
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
5
50%
76-90
Пропущено
20
11
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
31
26
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
6
19%
1
4%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
2
6%
9
35%
31-45
9
29%
29%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
7
27%
76-90
Пропущено
32
37
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
3
9%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
9
28%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0
Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3
Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2
Результаты матчей
Модена
Специя
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Модена
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
66
49
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
58
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1412
917
719
125
323
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10