Тур: 27. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГюткьяр Кристиан
69' Желтая карточкаКассано Клаудио
2:0
74' ГолБьярксон Бьярки Стейнн
86' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
89' Желтая карточкаТессьоре Андреа
90'+9
Ход матча
3'
69'
74'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 14
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 370
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Читтаделла
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
96
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|14 (4)
|0.52
|Гюткьяр Кристиан
|8 (1)
|0.3
|Пьерини Николас
|5
|0.19
|Бузио Джанлука
|5
|0.19
|Тессманн Таннер
|4
|0.15
|Йонсен Деннис
|3
|0.11
|Альтаре Джорджо
|3
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|Оливьери Марко
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.26
|Вита Алессио
|4
|0.15
|Filippo Pittarello
|4
|0.15
|Кассано Клаудио
|3
|0.11
|Маистрелло Томми
|3
|0.11
|Andrea Magrassi
|3
|0.11
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.07
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Тессманн Таннер
|6
|0
|Сверко Марин
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|1
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Тессьоре Андреа
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
7
Венеция
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
16
19
Венеция
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Читтаделла
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
30
11
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
7%
2
18%
1-15
5
17%
1
9%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
7
23%
1
9%
46-60
5
17%
1
9%
61-75
4
13%
4
36%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
4
21%
1
5%
76-90
Забито
19
23
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
5%
5
22%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
11
58%
7
30%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
49
34
19 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
6%
7
21%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
8
16%
2
6%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
15
31%
11
32%
76-90
Пропущено
32
36
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
4
13%
7
19%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
7
22%
8
22%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
7
22%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1
Результаты матчей
Венеция
Читтаделла
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Венеция
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
410
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
76
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1710
918
720
225
126
126
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10