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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Венеция
2:0
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
3' Гол
Гюткьяр Кристиан
69' Желтая карточка
Кассано Клаудио
2:0
74' Гол
Бьярксон Бьярки Стейнн
86' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
89' Желтая карточка
Тессьоре Андреа
90'+9
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
27
Кандела
Антонио
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
28
Рицца
Алессио
5
Мастрантонио
Валерио
8
Francesco
Amatucci
18
Тессьоре
Андреа
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
Венеция
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Читтаделла

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СCA
3:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
96

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 14 (4) 0.52
Гюткьяр Кристиан 8 (1) 0.3
Пьерини Николас 5 0.19
Бузио Джанлука 5 0.19
Тессманн Таннер 4 0.15
Йонсен Деннис 3 0.11
Альтаре Джорджо 3 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.07
Дзампано Франческо 1 0.04
Оливьери Марко 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.26
Вита Алессио 4 0.15
Filippo Pittarello 4 0.15
Кассано Клаудио 3 0.11
Маистрелло Томми 3 0.11
Andrea Magrassi 3 0.11
Каррьеро Джузеппе 2 0.07
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Бальдини Энрико 1 (1) 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 5 1
Альтаре Джорджо 6 0
Тессманн Таннер 6 0
Сверко Марин 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 1
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Тессьоре Андреа 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Кассано Клаудио 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Соттини Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Венеция
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
7
Венеция
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

16
19
Венеция
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Читтаделла
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

30
11
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
7%
2
18%
1-15
5
17%
1
9%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
7
23%
1
9%
46-60
5
17%
1
9%
61-75
4
13%
4
36%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
4
21%
1
5%
76-90

Забито

19
23
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
5%
5
22%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
11
58%
7
30%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

49
34
19 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
6%
7
21%
1-15
8
16%
6
18%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
8
16%
2
6%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
15
31%
11
32%
76-90

Пропущено

32
36
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
4
13%
7
19%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
7
22%
8
22%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
7
22%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1
Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1

Результаты матчей

Венеция
Читтаделла

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Венеция
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
7
7
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
2
11
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
17
10
1.5
9
18
7
20
2.5
2
25
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
8.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Альтаре Джорджо сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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