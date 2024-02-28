Тур: 27. Стадион: Альберто Пиччи.
0:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКассата Франческо
0:1
38' ГолФеличи Маттиа
63' Желтая карточкаПицциньякко Семуэль
64' Желтая карточкаВерде Даниэле
74' Желтая карточкаНиколау Димитрис
0:2
76' ГолЛа Мантия Андреа
90'+6
Ход матча
38'
0:1
64'
74'
76'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
555 Количество передач 280
-
67 Владение мячом, % 33
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
97
Ягелло
Филип
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Специя
ФералпиСало
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (2)
|0.19
|Моро Лука
|4 (1)
|0.15
|Rachid Kouda
|2
|0.07
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Франческо
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Мюль Лукас
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.15
|Компаньон Маттиа
|4
|0.15
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|0.15
|Феличи Маттиа
|3
|0.11
|Davide Balestrero
|3
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.07
|Курфалидис Христос
|2
|0.07
|Mattia Tonetto
|2
|0.07
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Кассата Франческо
|9
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Надь Адам
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
ФералпиСало
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
6
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
ФералпиСало
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
13
14
Специя
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
ФералпиСало
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
4
31%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
7
32%
76-90
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
26
20
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
6
23%
3
15%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
8
31%
5
25%
76-90
Забито
26
29
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
4%
5
17%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
9
35%
2
7%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
7
27%
9
31%
76-90
Пропущено
39
42
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
5
13%
5
12%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
8
21%
7
17%
46-60
6
15%
5
12%
61-75
12
31%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1
Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2
Результаты матчей
Специя
ФералпиСало
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Специя
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
211
49
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
1611
720
720
324
423
126
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10