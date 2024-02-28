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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Специя
0:2
Конец матча
ФералпиСало
0'
27' Желтая карточка
Кассата Франческо
0:1
38' Гол
Феличи Маттиа
63' Желтая карточка
Пицциньякко Семуэль
64' Желтая карточка
Верде Даниэле
74' Желтая карточка
Николау Димитрис
0:2
76' Гол
Ла Мантия Андреа
90'+6
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
14
Виньяли
Лука
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
97
Ягелло
Филип
10
Эспозито
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
24
Моро
Лука
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
3
Mattia
Tonetto
91
Ла
Мантия
Андреа
28
Манцари
Джакомо
Специя
4-3-3
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Специя
ФералпиСало

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СCB
3:0
СCB
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (2) 0.19
Моро Лука 4 (1) 0.15
Rachid Kouda 2 0.07
Реца Аркадиуш 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Эспозито Франческо 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Мюль Лукас 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.15
Компаньон Маттиа 4 0.15
Ла Мантия Андреа 4 (1) 0.15
Феличи Маттиа 3 0.11
Davide Balestrero 3 0.11
Зеннаро Маттиа 2 0.07
Курфалидис Христос 2 0.07
Mattia Tonetto 2 0.07
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Дубицкас Эдгарас 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Кассата Франческо 9 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Элия Сальваторе 5 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Надь Адам 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 5 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
ФералпиСало
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
6
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
ФералпиСало
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

13
14
Специя
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
ФералпиСало
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
4
31%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
4
31%
7
32%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Пропущено

26
20
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
6
23%
3
15%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
8
31%
5
25%
76-90

Забито

26
29
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
4%
5
17%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
9
35%
2
7%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
7
27%
9
31%
76-90

Пропущено

39
42
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
5
13%
5
12%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
8
21%
7
17%
46-60
6
15%
5
12%
61-75
12
31%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1
Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2

Результаты матчей

Специя
ФералпиСало

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Специя
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
16
11
7
20
1.5
7
20
3
24
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
8.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
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Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
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